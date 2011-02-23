Сервис "Сейф" для дебетовых карт

В Альфа-Банке есть очень интересный сервис под названием "Сейф". Суть сервиса заключается в том, что счет, привязанный к дебетовой карте, делится на две составляющие: стандартную и, так называемый, "сейф". Те деньги, которые хранятся в "сейфе" можно снять только через кассу (расплатиться в магазине или снять через банкомат эти деньги нельзя). Пополнить "сейф" можно либо при внесении денег через банкомат, либо через ИБ за счет средств этого же счета, но стандартной его части. Продукт был бы интересен тем, кто дебетовые карты использует как долгосрочную копилку и не особо доверяет различным SecureCode и т.п.
Очень хотелось бы увидеть реализацию данной идеи для продукта "Банк в кармане"
Комментарии 17
Кроме того, не уверен что технологическая платформа РС позволяет реализовать то что Вы хотите.
Срочные депозиты это не очень удобно, а по вкладам до востребования неинтересные ставки. А ведь интересные ставки по картам БВК это один из немногих плюсов Русского стандарта (признаемся честно, что сервис в банке слабоват)))
"Сейф" АБ - это защита денег от непосредственных трат по карте, а не "защита от себя".
Про текущий счёт БРС уже ответили, по сути это полный аналог "сейфа" АБ.
лимиты суточного расхода по карте нужны, вот что решит вопрос
Да, можно открыть 2-3-10 БвК, но как-то это всё же коряво. Если бы можно было "замораживать" средства, то и одной карты лично мне хватило бы.
А что не голосуешь за идею,раз интересно и надо?
НИКАКИЕ лимиты не заменять вклад под 10% до востребования.
Уважаемые рассмотрите лучше возращение 10% ставки на ТС!
Это будет проще:"И волки сыты, и овцы целы"
а 10% на не карточный счет - этого, боюсь, уже не вернут. банку нужны операции по картам, с которых он получит свою маржу.