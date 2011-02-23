Сервис "Сейф" для дебетовых карт

Реализовано

В Альфа-Банке есть очень интересный сервис под названием "Сейф". Суть сервиса заключается в том, что счет, привязанный к дебетовой карте, делится на две составляющие: стандартную и, так называемый, "сейф". Те деньги, которые хранятся в "сейфе" можно снять только через кассу (расплатиться в магазине или снять через банкомат эти деньги нельзя). Пополнить "сейф" можно либо при внесении денег через банкомат, либо через ИБ за счет средств этого же счета, но стандартной его части. Продукт был бы интересен тем, кто дебетовые карты использует как долгосрочную копилку и не особо доверяет различным SecureCode и т.п.Очень хотелось бы увидеть реализацию данной идеи для продукта "Банк в кармане"