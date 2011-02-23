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Аватар Skyworker
23.02.2011 20:22 #
Реализовано

Сервис "Сейф" для дебетовых карт

В Альфа-Банке есть очень интересный сервис под названием "Сейф". Суть сервиса заключается в том, что счет, привязанный к дебетовой карте, делится на две составляющие: стандартную и, так называемый, "сейф". Те деньги, которые хранятся в "сейфе" можно снять только через кассу (расплатиться в магазине или снять через банкомат эти деньги нельзя). Пополнить "сейф" можно либо при внесении денег через банкомат, либо через ИБ за счет средств этого же счета, но стандартной его части. Продукт был бы интересен тем, кто дебетовые карты использует как долгосрочную копилку и не особо доверяет различным SecureCode и т.п.smile:-) Очень хотелось бы увидеть реализацию данной идеи для продукта "Банк в кармане"
17

Комментарии 17

tide
#
Это называется Текущий счёт. Открывайте и получите всё о чём пишите.
Lоki™
#
Давно не клиент АБ, но вроде как то о чем Вы говорите это вовсе не один продукт. "Мой сейф", или как там он сейчас называется, идет отдельно. Его можно открыть в разных валютах не имея вообще дебетовой карты АБ. В РС можно открыть несколько БВК либо ТС. Да даже на кредитке можно храннить деньги под 10%.
Кроме того, не уверен что технологическая платформа РС позволяет реализовать то что Вы хотите.
emozgovoy
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24.02.2011 в 10:12 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Skyworker
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Это называется Текущий счёт. Открывайте и получите всё о чём пишите.

tide

Срочные депозиты это не очень удобно, а по вкладам до востребования неинтересные ставки. А ведь интересные ставки по картам БВК это один из немногих плюсов Русского стандарта (признаемся честно, что сервис в банке слабоват)))
tide
#
Skyworker, Текущий счет имеет такие же 10% на остаток, это интересно? Только он без привязки к пластику. А пополнять его можно с того же БВК. Все Вами перечисленное в запросе реализуется этой связкой.
viabank
#
текущий счет, процент на остаток - те же 10%, снять можно через кассу, или перевести на карту и снять в банкомате. главное, прямо с ТС межбанком не переводить - там тариф неприличный. опять же, транзитом через БвК.
1154
#
Если на сейф софта банка не хватит.Можно разрешить блокировать счёт на любой срок 3-х кратным неправильным вводом пин-кода (или по другому) на срок указываемый в днях по выборку держателя.А не на три дня всего -автоматом, как сейчас
rdc
#
деньги, которые хранятся в "сейфе" можно снять только через кассу (расплатиться в магазине или снять через банкомат эти деньги нельзя).
Skyworker
Неправда. Деньги можно без проблем снять в банкомате АБ - просто выбрав счёт, с которого они снимаются - там в списке видны все счета, можно даже по дебетке снимать со счёта кредитки. А можно через Клик перегнать на карточный счёт и тратить по своему усмотрению.
"Сейф" АБ - это защита денег от непосредственных трат по карте, а не "защита от себя".
Про текущий счёт БРС уже ответили, по сути это полный аналог "сейфа" АБ.
1154
#
текущий счёт -3% теперь, поэтому сейф на картах БвК стоит неимоверно остро и необходимо.Даже если карты оснастят чипом в конце года
rdc
#
но кто сказал, что в таком "сейфе" будет более чем 3%?
лимиты суточного расхода по карте нужны, вот что решит вопрос
Shurf
#
Да, при 3% по ТС что-то типа "сейфа" на БвК было бы крайне интересно, хотя, конечно, всё зависит от условий. Мне бы вот было бы интересно, если бы с БвК в сейф и из сейфа на БвК можно было бы только в интернет-банке средства перегонять. А вообще можно было бы реализовать это в виде "заморозки" определённой суммы. К примеру, в ИБ указываем, что "заморожено" 25 000 руб. и при наличии на счёте БвК 30 000 руб. (в банкоматах будет показывать именно 30 000 руб.) можно расплачиваться и снимать только 5 000 руб., пока клиент не разблокирует остальные.

Да, можно открыть 2-3-10 БвК, но как-то это всё же коряво. Если бы можно было "замораживать" средства, то и одной карты лично мне хватило бы.
1154
#
Shurf
А что не голосуешь за идею,раз интересно и надо?
1154
#
но кто сказал, что в таком "сейфе" будет более чем 3%? лимиты суточного расхода по карте нужны, вот что решит вопрос

rdc

НИКАКИЕ лимиты не заменять вклад под 10% до востребования.
rdc
#
Речь идёт о том, что лимиты по БВК позволят не опасаться за сохранность лежащих под 10% на БВК денег. Обнулил лимит и используй чисто как копилку.
svetin
#
Да, при 3% по ТС что-то типа "сейфа" на БвК было бы крайне интересно, хотя, конечно, всё зависит от условий.
Shurf


24.02.2011 в 10:12 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
emozgovoy

Уважаемые рассмотрите лучше возращение 10% ставки на ТС!
Это будет проще:"И волки сыты, и овцы целы" smile:)
viabank
#
"текущий счет" фактически сливают, вместо него продвигают "накопительный счет". ставка на остатки по нему такая же, как на остаток по карте при отсутствии покупок, т.е. 5%. и открывается через ИБ - удобно, помнится, текущий счет я открывал заявлением в офисе. при запуске не обошлось без накладок, но сейчас вроде нормально работает.

а 10% на не карточный счет - этого, боюсь, уже не вернут. банку нужны операции по картам, с которых он получит свою маржу.
ao-averin
#
24.06.2013 в 15:40 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Реализовано»
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