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Аватар Skyworker
23.02.2011 21:39 #
Отклонено

Вклад в китайских юанях

Китайская экономика неуклонно растет и это факт. Соответственно логично ожидать, что китайская валюта будет набирать популярность. В связи с этим предлагаю не игнорировать мировые тенденции и предоставить клиентам возможность открывать вклады в китайских юанях. Мне кажется, что данный продукт интересен будет не только продвинутым инвесторам, но и китайским предпринимателям, коих на просторах нашей родины не мало, а также российским предпринимателям, работающим с Китаем.
5

Комментарии 5

Lоki™
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emozgovoy
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24.02.2011 в 10:17 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
emozgovoy
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24.02.2011 в 10:20 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Отклонено»
sheril
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А еще в канадских и австралийских долларах!
IgaZmey
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А еще в канадских и австралийских долларах!

sheril
...и белорусских зайчиках
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