Подписаться на идею Skyworker

Отклонено

Вклад в китайских юанях

Китайская экономика неуклонно растет и это факт. Соответственно логично ожидать, что китайская валюта будет набирать популярность. В связи с этим предлагаю не игнорировать мировые тенденции и предоставить клиентам возможность открывать вклады в китайских юанях. Мне кажется, что данный продукт интересен будет не только продвинутым инвесторам, но и китайским предпринимателям, коих на просторах нашей родины не мало, а также российским предпринимателям, работающим с Китаем.

5