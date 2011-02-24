Подписаться на идею SAT (sergemad)

Реализовано

Смс-уведомления при выпуске карты

Здравствуйте! В феврале 2010г. брал потребительский кредит, успешно выплатил. Банк выпустил и отправил по почте кредитную карту, которую я не получил. Не получил потому что не было извещений с почты. Так вот у меня такая идея,- если банк выпускает карту на имя клиента и отправляет её по почте,- можно уведомлять клиентов о таком событии посредством смс-сообщений ( например, Уважаемый клиент, на Ваше имя выпущена карта и отправлена почтой заказным письмом...) По крайней мере клиент будет знать о данном факте и в случае подобных ситуаций как моя,- карту клиент всё-таки получит. Карта месяц лежала в почтовом отделении и была отправлена назад, о её существовании узнал из смс Банка, в которой было написано об активации...

5