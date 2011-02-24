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Аватар SAT (sergemad)
24.02.2011 11:58 #
Реализовано

Смс-уведомления при выпуске карты

Здравствуйте! В феврале 2010г. брал потребительский кредит, успешно выплатил. Банк выпустил и отправил по почте кредитную карту, которую я не получил. Не получил потому что не было извещений с почты. Так вот у меня такая идея,- если банк выпускает карту на имя клиента и отправляет её по почте,- можно уведомлять клиентов о таком событии посредством смс-сообщений ( например, Уважаемый клиент, на Ваше имя выпущена карта и отправлена почтой заказным письмом...) По крайней мере клиент будет знать о данном факте и в случае подобных ситуаций как моя,- карту клиент всё-таки получит. Карта месяц лежала в почтовом отделении и была отправлена назад, о её существовании узнал из смс Банка, в которой было написано об активации...
5

Комментарии 5

ivan_artamonov
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24.02.2011 в 12:57 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
ivan_artamonov
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Благодарим Вас за безусловно интересное предложение. В данный момент наш Банк планирует внедрение различных SMS сервисов, в том числе информирование о статусе заявки на кредитную карту. Как только данный сервис будет введен в эксплуатацию, мы обязательно об этом сообщим
ivan_artamonov
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25.02.2011 в 18:41 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
ivan_artamonov
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13.02.2012 в 13:23 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
sergemad
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Молодцы!
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