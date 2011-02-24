Изменить механизм "включения" страховки по карте Master Card World.

В настоящее время для того, чтобы эта страховка начала действовать, надо до поездки сделать покупку/оплату из определенного списка.
Это не всегда удобно, особенно когда путешествует семья.
Надо или искуственно разбивать оплату на части - билеты по одной карте, а гостиницу по другой, спиртное в дьюти-фри по карте мужа, а духи по карте жены и т.п.
Или по приезду "заграницу" срочно бежать и что-то покупать по карте,если я правильно понял условия.
Нельзя ли обсудить с "Чартис" следующие изменения в правилах -
"Для активных держателей карт(при условии оборота по карте больше некоторой разумной суммы) страховка автоматически начинает действовать в момент пересечения границы".
При этом не важно были ли оплачены составляющие поездки по карте или нет.
По сути с финансовой точки зрения ничего для банка и страховой не меняется, а клиент избавляется от ненужных "телодвижений" и необходимости покупать резервную страховку.
Надеюсь, что мое предложение понятно и будет поддержано.
Комментарии 9
Клиент, как правило, обычно платит картой при выезде за рубеж. Почему бы не совершить операцию с картой в самом начале путешествия?
Но в таких случаях, как Ваш, мы решим вопрос со страховой компанией в индивидуальном порядке.
Потому что нужно делать, как минимум, две операции - по своей карте и по карте жены. Потому что формально это все равно может быть бесполезным - сделав операцию в шереметьевском дьютике, я получил МСС обычной торговой точки, хотя в ее названии гордо красовалось "DUTY FREE". Потому что не хотелось бы делать первую покупку "по нужде", приобретая ненужную вещь в аэропорту вылета, только для того, чтобы включить страховку. Потому что не хочется, к примеру, специально оплачивать билеты картой жены, чтобы включить Чартис - мало ли какие проблемы возникнут (к примеру, захочется дату вылета поменять - и придется уже от имени жены в диалоги с авиакомпанией вступать). Сто причин, на самом деле.
Это одна из очень важных отличительных черт Авангарда. За это вас ценим. И за это спасибо. Но! Не знаю, как другим, но мне почему-то очень часто хочется получать какой-то сервис не на основе "индивидуального подхода", а по формальным критериям.
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Отвергнута идея - ну и бог с ним. Понятно, что многое зависит не от вас, а от партнеров. Пишу этот комментарий только для того, чтобы вы знали - если у вас будет какой-то продукт, куда будет входить безусловная страховка типа РЕСО'вской - такой продукт несомненно найдет своего клиента. Про бесплатную страховку для платного голда знаю - это не то, там кэшбэка нет.
Ну прямо мои слова сказаны.
Ничего страшного - будем покупать страховку "Ресо".
Я особо и не надеялся - это требование у всех банков-участников программы.
Но если будет возможность, то изредка напоминайте ПС и "Чартис" об этом. Возможно, что Мастер просто недопонимает, что в "европах" и у нас страховки разные.
А это условие отпугивает клиентов и многих. Причем люди обеспеченные, активно ездят, но не хотят лишней суеты.
Уважаемый ПБ. Хотелось бы уточнить. Вот мы в мае и в сентябре с супругой поедем в Европу. Билеты я покупал по своей карте. Отель будет оплачен при чекауте. Как сделать так, чтобы страховка работала и у меня, и у супруги? С учетом того, что по карте супруги отдых не оплачен.
Я не Представитель Банка, но позволю себе прокомментировать (потому что в идеях пока сырой интерфейс и ПБ сюда может теперь не заглянуть). Формально страховка в этом случае ни у вас, ни у супруги работать не будет. При внедрении World ПБ говорил, что в таких случаях нужно будет, если что, присылать в банк что-то подтверждающее (к примеру, посадочные талоны на самолет) и банк будет связываться со страховой компанией.
Как-то это грустно. Я вот думаю все-таки не жыдиться и покупать РЕСО за 26 евров. Потому что как-то слабо себе представляю процесс медицинской помощи во многих случаях. К примеру, сходя с трапа самолета в каком-нибудь Сингапуре в самом начале отпуска, человек оступается и получает вывих ноги. И чего? В дьютик бежать? Или звонить в банк и рассказывать. что три месяца назад купил билет? А если это жена оступилась?
Да, про "активацию" платежом в дьюти-фри я понимаю. В принципе не парит перед вылетом тут в Москве купить булочку в ресторане в аэропорту
Но ведь веселее тут даже то, что по карте моей супруги отдых не оплачен, а значит ее страховку и активировать то не выйдет.
Про отдельную страховку... Да, при текущем раскладе она скорее нужна.
А это не "дьюти-фри" и страховка не "включится".
Я бы так уверено не утверждал.
Если билеты покупались по карте World, то по словам ПБ этого достаточно.
А вот со страховкой жены грустно.
Надо по прилету бежать и "купить булочку в ресторане в аэропорту "
В том-то и дело, что не бежать, а идти медленно и аккуратно, чтобы не споткнуться и чего-нить не повредить