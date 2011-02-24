Изменить механизм "включения" страховки по карте Master Card World.

Отклонено

В настоящее время для того, чтобы эта страховка начала действовать, надо до поездки сделать покупку/оплату из определенного списка.Это не всегда удобно, особенно когда путешествует семья.Надо или искуственно разбивать оплату на части - билеты по одной карте, а гостиницу по другой, спиртное в дьюти-фри по карте мужа, а духи по карте жены и т.п.Или по приезду "заграницу" срочно бежать и что-то покупать по карте,если я правильно понял условия.Нельзя ли обсудить с "Чартис" следующие изменения в правилах -При этом не важно были ли оплачены составляющие поездки по карте или нет.По сути с финансовой точки зрения ничего для банка и страховой не меняется, а клиент избавляется от ненужных "телодвижений" и необходимости покупать резервную страховку.Надеюсь, что мое предложение понятно и будет поддержано.