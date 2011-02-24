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Отклонено

Выписка по заблокированной карте в ИБ

Идея проста и очевидна.



Почему-то при просмотре страницы "Список счетов" видны все карты, как активные, так и заблокированные. Однако при переходе на страницу "Выписки и отчеты" предлагаются к просмотру только активные карты к выбранному счету. А если мне надо проверить операции по заблокированной карте? Единственный выход - смотреть полную выписку по счету за нужный период (а у меня к кредитному счету шесть карт). Зачем перерывать кучу лишней информации? Не лучше ли добавить возможность просматривать выписки по ВСЕМ картам независимо от их статуса?



PS. Постепенно количество идей становится таково, что данный раздел уже сейчас с трудом читается. Надо как-то их сортировать, чтобы не было повторения идей с одной стороны, и чтобы можно было найти нужную, с другой.

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