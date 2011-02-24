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Dmitry
(dolphin27)
Отклонено
Выписка по заблокированной карте в ИБ
Идея проста и очевидна.
8
Почему-то при просмотре страницы "Список счетов" видны все карты, как активные, так и заблокированные. Однако при переходе на страницу "Выписки и отчеты" предлагаются к просмотру только активные карты к выбранному счету. А если мне надо проверить операции по заблокированной карте? Единственный выход - смотреть полную выписку по счету за нужный период (а у меня к кредитному счету шесть карт). Зачем перерывать кучу лишней информации? Не лучше ли добавить возможность просматривать выписки по ВСЕМ картам независимо от их статуса?
PS. Постепенно количество идей становится таково, что данный раздел уже сейчас с трудом читается. Надо как-то их сортировать, чтобы не было повторения идей с одной стороны, и чтобы можно было найти нужную, с другой.
Комментарии 8
Переходите в "архив карт".
"Счета" - > "Карточные счета" -> "архив карт".
Выбираете карту и строите выписку по ней за нужный период.
Скоро будет
Я не помню точно срок, но знаю, что заблокированные карты спустя 2-3 месяца "переезжают" в архив.
Выписку по операциям по заблокированной карте сделать можно, как из архива, так и до того, как карта попадет в архив - просто нажимаете на номер заблокированной карты в общем списке карт к счету и там будет единственная функция - Выписка по карте.
В Архив карта попадает через два месяца после блокировки.
Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»
Если кто-то предлагает идею, которая на самом деле уже давно реализована - надо ставить статус "реализовано", а не "отклонено". Меньше будет сбивать с толку при просмотре списка идей
Эта идея не реализована! Идея состояла в том, чтобы на странице в разделе "выписки и отчеты" можно было поставить галки напротив действующей карты и закрытой, и посмотреть СОВМЕСТНУЮ выписку по закрытой карте и актуальной! Мне, например, это нужно, так как у меня к кредитному счету было открыто 6 карт!
А реализована возможность смотреть операции по закрытой карте, что совсем не одно и то же. Спасибо, но это в таком виде неудобно.
а лучше "отклонено, ибо реализовано"