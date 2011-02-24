Подписаться на идею Скарабей

Реализовано

Оборот по кредитке за период

Как-то потребовалось узнать оборот по кредитке (по счету) за 1 год - для определения наличия льготы на годовое обслуживание. Несмотря на то, что выписка сформировалась достаточно быстро, хотя и ощутимо медленнее, чем за месяц, листать пришлось долго... Было бы гораздо удобнее иметь отдельную функцию - "Оборот за период" - в которой можно было бы без детализации по операциям получить выписку за любой интересующий период. Надо-то всего 3 строки - период, оборот безналичный, оборот наличный.

P.S. подумал еще - можно и для дебетовых то же сделать.

22