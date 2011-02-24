Реализовано
Оборот по кредитке за период
Как-то потребовалось узнать оборот по кредитке (по счету) за 1 год - для определения наличия льготы на годовое обслуживание. Несмотря на то, что выписка сформировалась достаточно быстро, хотя и ощутимо медленнее, чем за месяц, листать пришлось долго... Было бы гораздо удобнее иметь отдельную функцию - "Оборот за период" - в которой можно было бы без детализации по операциям получить выписку за любой интересующий период. Надо-то всего 3 строки - период, оборот безналичный, оборот наличный.
22
P.S. подумал еще - можно и для дебетовых то же сделать.
Комментарии 22
Почему вместо листания выписки не набрали телефон СКП и не спросили "какой оборот?" ? В своё время я потратил на это не более 2х минут, пообщавшись с доброжелательным, вежливым сотрудником.
PS: как айтишник, я более чем люблю когда всё автоматизировано, и идею понимаю. Но, (имхо!), в данном случае можно и "простить".. разве что, если реализация этой функции в ИБ очень малозатратна по человеко-часам.
может я и ошибаюсь, но сотрудники СКП будут делать то же, что и я, сидя в интернет-банке, а именно - формировать выписку за весь период и листать,листать, листать.
Кстати, раз уже речь зашла об СКП, им такая функция тоже могла бы быть полезна.
Думаю, ошибаетесь - я получил ответ достаточно быстро. Кроме того - простое листание выписки вроде не поможет, ибо, как сообщалось, платежи в ИБ не идут в расчет оборота для определения льготности. И в выписке их не так просто отличить от остальных операций покупок.
"Исходящий остаток средств на картсчете / остаток задолженности --- RUR
Общая сумма покупок ---RUR
Общая сумма полученных наличных ---RUR"
Насколько я понимаю, в общую сумму покупок входят именно те, которые влияют на формирование льготы по карте/картсчёту.
Т.о. Сумма покупок и получения наличных должна дать Вам представление о наличии льготы.
Несложно убедиться, что в "общую сумму покупок" в выписке включаются И типовые платежи ИБ. Я могу заблуждаться, но ПБ в теме на форуме писал, что такие операции в расчете оборота для льготы не участвуют, и рекомендовал уточнять оборот в СКП.
Что любопытно - Вы сами участвовали в подобной дискуссии
http://www.banki.ru/forum/index.php?P...age1031971
1) если в безналичном обороте не учитываются типовые платежи через ИБ, то нужно иметь ясное представление о наличии льгот (без обращения в СКП, т.к. это как минимум снижает время ожидания других клиентов в очереди в СКП);
2) для получения информации об обороте мне совершенно ни к чему видеть все свои операции с детализацией по датам - только общий итог в виде сухого остатка.
Действительно.
Я уже давно перестал делать типовые платежи с карточных счетов и поэтому у меня однозначно весь оборот участвует в расчёте льготы.
Для разных карт по-разному считается льгота.
Насколько я помню условия, то для карт типа World типовые платежи через ИБ в подсчет льготы не входят, а для остальных карт входят.
Наверное поэтому и ответы разные.
Поэтому интересен "расчет льготы" не только по счету, но и по карте/картам.
Похоже, что я не прав.
В "Тарифах..." написано, что платежи через Инет-банк в подсчет льготы для World входят.
Вот потому и хотелось бы некоторой однозначности в вопросе годового оборота для льготного обслуживания - что куда входит, что как считается (это не в упрек вам, просто мысли вслух).
Ведь есть еще и валютные карты, по которым сумма покупки показываетсяы в евро или долларах, а не в рублях. Что же мне, каждую операцию в рубли пересчитывать?
развивая Вашу мысль можно добавить еще пару полей (если конечно что-то будет реализовано ) - оборот в валюте счета и оборот в рублевом эквиваленте.
То есть, формировать в выписке еще строку ровно по тем операциям, которые учитываются при определении категории "активного" клиента - того, с которого не берут ежегодное обслуживание
На сайте Авангарда написано:
Значит, входит.