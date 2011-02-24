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Аватар Скарабей
24.02.2011 21:10 #
Реализовано

Оборот по кредитке за период

Как-то потребовалось узнать оборот по кредитке (по счету) за 1 год - для определения наличия льготы на годовое обслуживание. Несмотря на то, что выписка сформировалась достаточно быстро, хотя и ощутимо медленнее, чем за месяц, листать пришлось долго... Было бы гораздо удобнее иметь отдельную функцию - "Оборот за период" - в которой можно было бы без детализации по операциям получить выписку за любой интересующий период. Надо-то всего 3 строки - период, оборот безналичный, оборот наличный.
P.S. подумал еще - можно и для дебетовых то же сделать.
22

Комментарии 22

komzolkin
#
Мысль более чем ясна, но.
Почему вместо листания выписки не набрали телефон СКП и не спросили "какой оборот?" ? В своё время я потратил на это не более 2х минут, пообщавшись с доброжелательным, вежливым сотрудником.
PS: как айтишник, я более чем люблю когда всё автоматизировано, и идею понимаю. Но, (имхо!), в данном случае можно и "простить".. разве что, если реализация этой функции в ИБ очень малозатратна по человеко-часам.
Скарабей
#
Почему вместо листания выписки не набрали телефон СКП и не спросили "какой оборот?" ? В своё время я потратил на это не более 2х минут, пообщавшись с доброжелательным, вежливым сотрудником.

komzolkin


может я и ошибаюсь, но сотрудники СКП будут делать то же, что и я, сидя в интернет-банке, а именно - формировать выписку за весь период и листать,листать, листать.
Кстати, раз уже речь зашла об СКП, им такая функция тоже могла бы быть полезна.
komzolkin
#
может я и ошибаюсь, но сотрудники СКП будут делать то же, что и я, сидя в интернет-банке, а именно - формировать выписку за весь период и листать,листать, листать.

Скарабей

Думаю, ошибаетесь - я получил ответ достаточно быстро. Кроме того - простое листание выписки вроде не поможет, ибо, как сообщалось, платежи в ИБ не идут в расчет оборота для определения льготности. И в выписке их не так просто отличить от остальных операций покупок.
читающий
#
Под таблицей выписки есть три строчки:

"Исходящий остаток средств на картсчете / остаток задолженности --- RUR
Общая сумма покупок ---RUR
Общая сумма полученных наличных ---RUR"

Насколько я понимаю, в общую сумму покупок входят именно те, которые влияют на формирование льготы по карте/картсчёту.
Т.о. Сумма покупок и получения наличных должна дать Вам представление о наличии льготы.
dolphin27
#
Совершенно не понимаю, зачем это может понадобиться. Сумма покупок отражается за любой период и по любой карте. Полный оборот - тоже. Разве этого мало?
komzolkin
#
Насколько я понимаю, в общую сумму покупок входят именно те, которые влияют на формирование льготы по карте/картсчёту.

читающий

Несложно убедиться, что в "общую сумму покупок" в выписке включаются И типовые платежи ИБ. Я могу заблуждаться, но ПБ в теме на форуме писал, что такие операции в расчете оборота для льготы не участвуют, и рекомендовал уточнять оборот в СКП.
komzolkin
#
Насколько я понимаю, в общую сумму покупок входят именно те, которые влияют на формирование льготы по карте/картсчёту.

читающий

Что любопытно - Вы сами участвовали в подобной дискуссии smile:D
http://www.banki.ru/forum/index.php?P...age1031971
Скарабей
#
Принимаю все аргументы, но для меня было бы всё же удобнее иметь такую функцию под отдельной кнопкой как минимум по 2 причинам:
1) если в безналичном обороте не учитываются типовые платежи через ИБ, то нужно иметь ясное представление о наличии льгот (без обращения в СКП, т.к. это как минимум снижает время ожидания других клиентов в очереди в СКП);
2) для получения информации об обороте мне совершенно ни к чему видеть все свои операции с детализацией по датам - только общий итог в виде сухого остатка.
читающий
#
Несложно убедиться, что в "общую сумму покупок" в выписке включаются И типовые платежи ИБ.
komzolkin


Что любопытно - Вы сами участвовали в подобной дискуссии
komzolkin


smile:pardon: Действительно.

Я уже давно перестал делать типовые платежи с карточных счетов и поэтому у меня однозначно весь оборот участвует в расчёте льготы.
A_1
#
а именно - формировать выписку за весь период и листать,листать, листать.
Скарабей
А что, у вас сочетание кнопок Ctrl+PgDn не работает?
Теневая экономка
#
Типовые платежи через ИБ отображаются в выписке как "покупка" и, соответственно, входят в "общую сумму покупок". А вот соответствует ли общая сумма покупок сумме для льготы - это вопрос, на который представителями банка в разное время давались диаметрально противоположные ответы. Было бы неплохо получить по этому поводу окончательный ответ smile:oops:
АлексСпб
#
А вот соответствует ли общая сумма покупок сумме для льготы - это вопрос, на который представителями банка в разное время давались диаметрально противоположные ответы

Теневая экономка


Для разных карт по-разному считается льгота.

Насколько я помню условия, то для карт типа World типовые платежи через ИБ в подсчет льготы не входят, а для остальных карт входят.
Наверное поэтому и ответы разные.

Поэтому интересен "расчет льготы" не только по счету, но и по карте/картам.
АлексСпб
#
Насколько я помню условия, то для карт типа World типовые платежи через ИБ в подсчет льготы не входят, а для остальных карт входят

АлексСпб


Похоже, что я не прав.
В "Тарифах..." написано, что платежи через Инет-банк в подсчет льготы для World входят.
Теневая экономка
#
АлексСпб

Вот потому и хотелось бы некоторой однозначности в вопросе годового оборота для льготного обслуживания - что куда входит, что как считается (это не в упрек вам, просто мысли вслух).
olegp9
#
Назовите что ли "оборот по карте". Не у всех же кредитки, а тоже интересно.
Игорь Лейко
#
Голосую за.
Ведь есть еще и валютные карты, по которым сумма покупки показываетсяы в евро или долларах, а не в рублях. Что же мне, каждую операцию в рубли пересчитывать? smile:)
Скарабей
#
Ведь есть еще и валютные карты, по которым сумма покупки показываетсяы в евро или долларах, а не в рублях. Что же мне, каждую операцию в рубли пересчитывать?

Игорь Лейко


развивая Вашу мысль можно добавить еще пару полей (если конечно что-то будет реализовано smile:shuffle: ) - оборот в валюте счета и оборот в рублевом эквиваленте.
ois1977
#
Если идея все-таки будет реализовываться, нужно учесть еще http://www.banki.ru/friends/ideas/?detail=3253417

То есть, формировать в выписке еще строку ровно по тем операциям, которые учитываются при определении категории "активного" клиента - того, с которого не берут ежегодное обслуживание
hid4msc
#
Типовые платежи через ИБ отображаются в выписке как "покупка" и, соответственно, входят в "общую сумму покупок". А вот соответствует ли общая сумма покупок сумме для льготы - это вопрос

Теневая экономка

На сайте Авангарда написано:
комиссия за годовое обслуживание взиматься не будет, если среднемесячный оборот по Картсчету по операциям оплаты товаров и услуг, как в кредит, так и за счет собственных средств (в том числе оплата типовых платежей и оплата авиабилетов в Интернет-Банке), а также по операциям получения наличных денежных средств, перечисления и конвертации денежных средств в Интернет-Банке в кредит за предыдущие 12 месяцев составляет не менее:
7 000 рублей — для карт MаsterСаrd Stаndаrd, Visa Сlаssiс
20 000 рублей — для карт MаsterСаrd Gold, Visa Gold

Значит, входит.
VEI
#
06.06.2012 в 18:44 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»
VEI
#
07.06.2012 в 17:26 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
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