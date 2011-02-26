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Аватар Дмитрий (mitac)
26.02.2011 10:31 #
Принято

ОМС онлайн

Было бы неплохо, если бы в ИБ реализовали возможность управления ОМС счетом. Предлагаю завести 2 счета - по золоту и серебру. Котировки в ИБ отображаются. Покупка и продажа по аналогии с покупкой и продажей валюты.

PS
Котировок серебра нет в ИБ, но, думаю, добавить не составит труда.
9

Комментарии 9

trollik
#
ооо мою идею взяли с форума..спасибо что её опубликовали smile:thumbsup:
mitac
#
Моя идея smile:nunu:

smile:D
Fuzzy
#
Не... ну тогда уж Авангарду проще приделать к себе маленького брокера и обеспечивать доступ на обычную биржу smile:)
Кстати, я конечно понимаю, что бизнес не совсем профильный... но думается с таким подходом к делу, у Авангарда бы неплохо получилось продвигать услуги интернет-трейдинга smile:angel:
mitac
#
у Авангарда бы неплохо получилось продвигать услуги интернет-трейдинга

Fuzzy


Это уже немного другая опера. Та же альфа завела для этого целое отдельное подразделение, немаленькое.
Fuzzy
#
Так я и пишу про то, что все эти ОМС, ПИФы, Акции-Форексы - это немного другое направление деятельности. Поэтому я и не голосую за эту идею. Мне кажется у Авангарда бы получилось в этой нише, но думается мне это надо не через инет-банк делать
Скарабей
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Мне кажется у Авангарда бы получилось в этой нише, но думается мне это надо не через инет-банк делать

Fuzzy


А мне кажется, как раз наоборот - именно через ИБ, у Авангарда всегда лучше через ИБ, благо программисты с головой и руками.
Представитель Банка
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В 2012 г. планируется реализация в интернет-банке операций биржевого характера, а также операций с металлическими счетами.
BillyBones
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Все еще планируется или уже отказались от этой идеи?
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