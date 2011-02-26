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Дмитрий
(mitac)
Принято
ОМС онлайн
Было бы неплохо, если бы в ИБ реализовали возможность управления ОМС счетом. Предлагаю завести 2 счета - по золоту и серебру. Котировки в ИБ отображаются. Покупка и продажа по аналогии с покупкой и продажей валюты.
9
PS
Котировок серебра нет в ИБ, но, думаю, добавить не составит труда.
Комментарии 9
Кстати, я конечно понимаю, что бизнес не совсем профильный... но думается с таким подходом к делу, у Авангарда бы неплохо получилось продвигать услуги интернет-трейдинга
Это уже немного другая опера. Та же альфа завела для этого целое отдельное подразделение, немаленькое.
А мне кажется, как раз наоборот - именно через ИБ, у Авангарда всегда лучше через ИБ, благо программисты с головой и руками.