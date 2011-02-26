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Принято

ОМС онлайн

Было бы неплохо, если бы в ИБ реализовали возможность управления ОМС счетом. Предлагаю завести 2 счета - по золоту и серебру. Котировки в ИБ отображаются. Покупка и продажа по аналогии с покупкой и продажей валюты.



PS

Котировок серебра нет в ИБ, но, думаю, добавить не составит труда.

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