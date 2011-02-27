Реализовано

Электронная форма заявлений

Предлагаю выложить заявления на сайте банка, либо ввести электронную форму заполнения заявлений, как например он лайн заявка, и образцы их заполнения, а также допустим ввести электронный ящик банка, куда данные заявления можно отправлять Возникает очень много моментов когда при обращении в банк, приходится стоять в очереди, чтобы написать какое либо заявление. А очереди иногда бывают очень большими.

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