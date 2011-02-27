реализовано: http://homecredit.ru/feedback.php - онлайн форма обращения (жалобы)
home@homecredit.ru - электронный ящик Банка, куда отправляются обращения
https://online.homecredit.ru/ChatApp/login.jsp - онлайн форма общения с сотрудниками Контактного центра Банка.

Спасибо за Ваши идеи!

Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Реализовано»