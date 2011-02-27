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Аватар Николай Иванов (305077)
27.02.2011 15:52 #
Принято

Узнать баланс карты отправив смс на короткий номер

В других банках есть услуга смс, при помощи которой можно отправить запрос на короткий номер и узнать баланс карты, либо заблокировать карту в случае кражи, либо оплатить номер мобильного телефона.
Также предлагаю банку ввести дополнительную услугу для клиентов банка которые взяли потребительский кредит: услуга заключается в том чтобы при отправки смс на короткий номер с номером договора можно было узнать поступили деньги на счет, также получить сумму для досрочного погашения, и закрыт договор или нет.
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Комментарии 2

ivan_artamonov
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В самое ближайшее время предоставим ответ. Думаю, уже завтра. smile:)



Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
ivan_artamonov
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Уважаемый Клиент, в самом ближайшем будущем Ваша идея будет реализована. Спасибо за Вашу идею.

Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
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