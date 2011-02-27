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Аватар Жозефина (Grand_Josephine)
27.02.2011 22:50 #
Отклонено

Удаление закрытых карт из Enter.Unicredit

smile:angel: Здорово было бы, чтобы уж наконец удалили у клиентов из Энтерюникредит закрытые карты smile:-p , крайне не удобно пользоваться из-за этого данной системой. smile:wall: smile:wall: smile:wall: smile:evil: smile:( smile:( smile:cry: smile:cry:
2

Комментарии 2

sudar78
#
Категорически поддерживаю!
unicreditbank
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Анна, спасибо за идею!

Закрытые банковские карты отображаются в системе Enter.UniCredit до окончания срока их действия + 2 месяца.

Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»
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