Отклонено
Реализовать пополнение через QIWI дешевле чем 1.5%
Предлагаю в силу того, что например у нас всего один банкомат в городе. И тот работает в режиме отделения (которое тоже кстати одно), то есть до 17.30, и думаю не только у нас такое.
25
В принципе, оно конечно существует, но 1.5%...
Комментарии 25
Пишите уж сразу в заголовке, что хочется бесплатно.
Данная операция является льготной. (Беспроцентный кредит при выполнении условия предоставления льготы)".
Вы не могли бы более точно сформулировать идею?
p.s. Раз уж речь зашла о QIWI, хочу обратить внимание представителей Банка, что в версии для iPhone отсутствует категория "Платёжные системы", которая есть в большом ИБ. Конечно, ничего страшного, себе я сделал шаблон типового платежа.
Возможно. У каждого свои приоритеты)))
Не хотелось бы их прилета в "Авангард".
Из-за одного этого я против этой идеи.
Мухи отдельно - котлеты отдельно
Гм, а в чем сходство? Кстати, о "птичках" Карты ТКС есть, и кредитка так и дебетовка. Пользуюсь активно, и одним из огромных + считаю как раз возможность пополнения практически в любое время в любом месте. Кэшем, картой - как хочешь. А вот захотел воспользоватьс всеми + Авангарда... И первое, на что налетел - не могу пополнить карту. Ну блин, не хочу я ездить через весь город к банкомату Делать переводы разве что? Пробовал пополнить пополнение по номеру карты-и то не проходит.
Вы притворяетесь, что ли? Речь о бонусе 1.5% за пополнение вклада ТКС безналом. Вам не приходит в голову, что если пополнение QIWI будет дешевле 1.5%, то все крутильщики ТКС тут же будут здесь, все как один.
Киви -> Авангард -> ТКС -> Банкомат -> Киви и т.д.
Сейчас в этом звене не хватает только последнего кирпича - реализации вашей "идеи". Я искренне надеюсь, что:
1) Вы не имели в виду ничего такого и действовали с благими целями;
2) Ваша идея будет отвергнута банком.
Ничего личного.
+1
Не притворяюсь, увы)
Смысл понятен, упустил потому что не пополнял ТКС безналом.
Остальное отписал в личку.
IMHO, будет просто обналичка 30 кредиток на миллионы в месяц, как получилось у ТКС, который позволял бесплатные пополнения за счет банка.
Йоооо, я не знал.
Сразу нарисовалось еще 18 схем.
Раньше я был против идеи.
Теперь против в квадрате.
Спасибо, теперь стало понятнее.
И где вы такую фичу надыбали? Если пополнять с любой банковской карты на сайте QIWI, то там сама система процент берёт. Если вы про пополнения через банкоматы, то не у всех банков эта фича разрещена и не все кто разрещает эту фичу расценивают эту операцию как покупка.
Посмотрите ИБ Авангард типовые платежи - платёжные системы - QIWI кошелёк. Пополнение с кредитной карты без комиссии, попадает в грейс-период.
А по сути вопроса:
1) существование схем - это не повод лишать клиентов удобного сервиса. со схемами надо бороться комиссиями при больших оборотах и тому подобным, а не как в анекдоте про киллера "ах, платите миллион? тогда номер квартиры неважен"
2) с другой стороны, беспроцентное пополнение через киви невозможно. но по другой причине:
киви всегда берёт комиссию с получателя платежа, и если её не переложить на плательщика, её будет платить банк.
а накой банку принимать 98.5руб, а класть на счёт 100руб?
ТКС это закладывал в процент с вклада, а в нашем случае это просто убыток и всё. Даже если эти деньги будут использованы для платежей картой, банк окажется в минусе.