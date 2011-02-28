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Аватар Алексей (1_С)
28.02.2011 09:53 #
Отклонено

Реализовать пополнение через QIWI дешевле чем 1.5%

Предлагаю в силу того, что например у нас всего один банкомат в городе. И тот работает в режиме отделения (которое тоже кстати одно), то есть до 17.30, и думаю не только у нас такое.
В принципе, оно конечно существует, но 1.5%...
25

Комментарии 25

olegp9
#
Название идеи некорректное, пополнение через QIWI есть.

Пишите уж сразу в заголовке, что хочется бесплатно.
1_С
#
Исправил, спасибо
читающий
#
Вообще-то пополнение QIWI-кошелька через типовые платежи в ИБ абсолютно бесплатно, "За платеж данному получателю комиссия Банком не взимается.
Данная операция является льготной. (Беспроцентный кредит при выполнении условия предоставления льготы)".

Вы не могли бы более точно сформулировать идею?

p.s. Раз уж речь зашла о QIWI, хочу обратить внимание представителей Банка, что в версии для iPhone отсутствует категория "Платёжные системы", которая есть в большом ИБ. Конечно, ничего страшного, себе я сделал шаблон типового платежа.
olegp9
#
Вообще-то пополнение QIWI-кошелька через типовые платежи в ИБ абсолютно бесплатно

читающий
Очевидно, интересует бесплатность обратной операции, т.е. QIWI->Авангард, т.к. написано "через QIWI". Очень удобно будет: кредитка->QIWI->Авангард не выходя из ИБ и без комиссий.
1_С
#
Очень удобно будет: кредитка->QIWI->Авангард не выходя из ИБ и без комиссий.
olegp9

Возможно. У каждого свои приоритеты)))
olegp9
#
У каждого свои приоритеты)))

1_С
Боюсь, приоритет банка отличается smile:crazy:
Pif
#
После известных событий в ТКС на дешевое пополнение киви слетится много мух smile:)
АлексСпб
#
После известных событий в ТКС на дешевое пополнение киви слетится много мух

Pif


Не хотелось бы их прилета в "Авангард".
Из-за одного этого я против этой идеи.

Мухи отдельно - котлеты отдельно smile:D
Pif
#
АлексСпб, я тоже именно поэтому "за" не голосую. Мой внутренний параноик сразу же отметил поразительное сходство двух цифр - в заголовке отзыва "Реализовать пополнение через QIWI дешевле чем 1.5%" и в тарифе ТКС за пополнение безналом. Сразу, понимаете ли, моему внутреннему параноику всякие вредные схемы начинают рисоваться. Нет, я не против удобства всех клиентов во всех городах. Я против схем, которые при этом (конечно же, совершенно случайно!!!) могут возникнуть.
1_С
#
поразительное сходство двух цифр - в заголовке отзыва "Реализовать пополнение через QIWI дешевле чем 1.5%" и в тарифе ТКС за пополнение безналом
Pif

Гм, а в чем сходство? Кстати, о "птичках" smile:D Карты ТКС есть, и кредитка так и дебетовка. Пользуюсь активно, и одним из огромных + считаю как раз возможность пополнения практически в любое время в любом месте. Кэшем, картой - как хочешь. А вот захотел воспользоватьс всеми + Авангарда... И первое, на что налетел - не могу пополнить карту. Ну блин, не хочу я ездить через весь город к банкомату smile:evil: Делать переводы разве что? Пробовал пополнить пополнение по номеру карты-и то не проходит.
Pif
#
Гм, а в чем сходство?

1_С

Вы притворяетесь, что ли? Речь о бонусе 1.5% за пополнение вклада ТКС безналом. Вам не приходит в голову, что если пополнение QIWI будет дешевле 1.5%, то все крутильщики ТКС тут же будут здесь, все как один.

Киви -> Авангард -> ТКС -> Банкомат -> Киви и т.д.

Сейчас в этом звене не хватает только последнего кирпича - реализации вашей "идеи". Я искренне надеюсь, что:
1) Вы не имели в виду ничего такого и действовали с благими целями;
2) Ваша идея будет отвергнута банком.
Ничего личного.
АлексСпб
#
1) Вы не имели в виду ничего такого и действовали с благими целями;
2) Ваша идея будет отвергнута банком.
Ничего личного.

Pif


+1
1_С
#
Вы притворяетесь, что ли? Речь о бонусе 1.5% за пополнение вклада ТКС безналом. Вам не приходит в голову, что если пополнение QIWI будет дешевле 1.5%, то все крутильщики ТКС тут же будут здесь, все как один.
Киви -> Авангард -> ТКС -> Банкомат -> Киви и т.д.
Pif

Не притворяюсь, увы)
Смысл понятен, упустил потому что не пополнял ТКС безналом.
Остальное отписал в личку.
olegp9
#
бонусе 1.5% за пополнение вклада ТКС безналом

Pif
Там еще деньги нужно на вкладе выдержать 60 дней.

IMHO, будет просто обналичка 30 кредиток на миллионы в месяц, как получилось у ТКС, который позволял бесплатные пополнения за счет банка.
Теневая экономка
#
Для тех, кто в бронепоезде, объясните, пожалуйста, чем так хорош киви? Это терминалы для приема платежей за мобильную связь? А почему именно киви? Терминалов вроде бы много разных существует. Я ими не пользуюсь, поэтому не в курсе ситуации, но зрительно вспоминаются разные логотипы и цветовое оформление тумбочек.
olegp9
#
почему именно киви? Терминалов вроде бы много разных существует

Теневая экономка
У них есть личный кошелек, который можно пополнять с кредитных карт "без комиссии и в грейс". В остальные нужно заталкивать наличные деньги.
Pif
#
У них есть личный кошелек, который можно пополнять с кредитных карт "без комиссии и в грейс".

olegp9

Йоооо, я не знал.
Сразу нарисовалось еще 18 схем.
Раньше я был против идеи.
Теперь против в квадрате.
smile:nunu:
Vlаd
#
У них есть личный кошелек, который можно пополнять с кредитных карт "без комиссии и в грейс".

olegp9

И где вы такую фичу надыбали? Если пополнять с любой банковской карты на сайте QIWI, то там сама система процент берёт. Если вы про пополнения через банкоматы, то не у всех банков эта фича разрещена и не все кто разрещает эту фичу расценивают эту операцию как покупка.
olegp9
#
Vlаd, через банкоматы, да. Еще у некоторых прямо в интернет-банке пополнение. Про запреты не в курсе, а что, кто-то расценивает TELECOMMUNICATION SERVICE (4814) как снятие наличных? В общем за подробностями в Обналичка кредитной карты!, способы, а здесь добавил просто для понимания идеи.
Vlаd
#
Да например у РС по некоторым картам идёт отказ в операции при попытке такого перевода. об этом кажется в приведённой вами ветке писали. По коду в ветке ТКС писалось, что внутри QIWI произошла смена MCC и если раньше операции с карты шли в грэйс, то теперь попадают под другой пункт тарифов без грэйса.
читающий
#
Vlad

Посмотрите ИБ Авангард типовые платежи - платёжные системы - QIWI кошелёк. Пополнение с кредитной карты без комиссии, попадает в грейс-период.
rdc
#
Смены MCC внутри киви не происходило. Я проверял неоднократно. Это, похоже, отмазки ТКС.
А по сути вопроса:

1) существование схем - это не повод лишать клиентов удобного сервиса. со схемами надо бороться комиссиями при больших оборотах и тому подобным, а не как в анекдоте про киллера "ах, платите миллион? тогда номер квартиры неважен" smile:D

2) с другой стороны, беспроцентное пополнение через киви невозможно. но по другой причине:
киви всегда берёт комиссию с получателя платежа, и если её не переложить на плательщика, её будет платить банк.
а накой банку принимать 98.5руб, а класть на счёт 100руб?
ТКС это закладывал в процент с вклада, а в нашем случае это просто убыток и всё. Даже если эти деньги будут использованы для платежей картой, банк окажется в минусе.
VEI
#
24.10.2013 в 16:15 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»
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