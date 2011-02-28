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Отклонено

Реализовать пополнение через QIWI дешевле чем 1.5%

Предлагаю в силу того, что например у нас всего один банкомат в городе. И тот работает в режиме отделения (которое тоже кстати одно), то есть до 17.30, и думаю не только у нас такое.

В принципе, оно конечно существует, но 1.5%...

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