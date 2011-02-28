Реализовано

Расширение выписки о недавних операциях

Здравствуйте!

Пользуюсь ИБ от РС.

Ежемесячно 13 числа в ИБ формируется выписка движения денег по счету с 13.пред месяца по 13.текущего. Это хорошо!

Совершая покупки в магазинах или оплачивая что-либо через ИБ вижу движение по карте через "последние операции по карте".

К сожалению список этих самых операций ограничен 10 записями, т.е. не все операции видны. Например я с 13 числа текущего месяца совершил более 10 операций по карте, при этом сами понимаете, что видны будут только 10 последних.

Можно ли расширить список "последних операций", причем чтобы было видно последнюю операцию из полной выписки и все совершенные позднее?

Спасибо!



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