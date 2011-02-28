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Аватар Николай Иванов (305077)
28.02.2011 18:04 #
Реализовано

Электронная очередь

Предлагаю банку ввести электронную очередь. Чтобы все стояли в одной очереди, и не путались кто за кем занимает.
4

Комментарии 4

ivan_artamonov
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Спасибо за Вашу идею!

На данный момент мы ведем активную работу по внедрению СУО (Система управления очередью) в офисах Банка. Так, уже установлено 5 СУО в Москве, Волгограде, Астрахани и Волжском.
В случае успешного пилота в ближайшее время будет установлено еще 35 СУО в офисах с большой проходимостью и площадью, позволяющей разместить электронную очередь.


Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»
olga_putyatina
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25.03.2011 в 10:53 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
neprostogluk
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Вводите , пожалуйста, поактивнее.
Грустно смотреть, как менеджер "в поле" постоянно отбивается от посетителей-кредитников, которых в очередной раз подвинули в очереди ради посетителя-вкладчика.

Хотя ничего не изменится, если рабочие места специалистов будут пустовать, но это уже другой вопрос.
ivan_artamonov
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Артем, внедрение СУО проходит с некоторыми накладками, которые связаны с нашим российским менталитетом smile:(
так, например, Клиенты любят брать по несколько чеков в надежде получить более быстрое обслуживание, либо ,зная, что у нас операции по вкладам проходят быстрее, вместо "кредитов" выбирают "вклады".
Мы прорабатываем эти моменты.
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