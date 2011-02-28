Электронная очередь

ivan_artamonov 03.03.2011 10:08 # Спасибо за Вашу идею! На данный момент мы ведем активную работу по внедрению СУО (Система управления очередью) в офисах Банка. Так, уже установлено 5 СУО в Москве, Волгограде, Астрахани и Волжском. В случае успешного пилота в ближайшее время будет установлено еще 35 СУО в офисах с большой проходимостью и площадью, позволяющей разместить электронную очередь. Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято» 0
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На данный момент мы ведем активную работу по внедрению СУО (Система управления очередью) в офисах Банка. Так, уже установлено 5 СУО в Москве, Волгограде, Астрахани и Волжском.
В случае успешного пилота в ближайшее время будет установлено еще 35 СУО в офисах с большой проходимостью и площадью, позволяющей разместить электронную очередь.
Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»
Грустно смотреть, как менеджер "в поле" постоянно отбивается от посетителей-кредитников, которых в очередной раз подвинули в очереди ради посетителя-вкладчика.
Хотя ничего не изменится, если рабочие места специалистов будут пустовать, но это уже другой вопрос.
так, например, Клиенты любят брать по несколько чеков в надежде получить более быстрое обслуживание, либо ,зная, что у нас операции по вкладам проходят быстрее, вместо "кредитов" выбирают "вклады".
Мы прорабатываем эти моменты.