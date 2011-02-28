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Аватар Николай Иванов (305077)
28.02.2011 18:15 #
Отклонено

Добавить в ИБ в разделе оплаты услуг поле выбора региона

В связи с большим количеством операторов связи, интернета и пр. считаю наличие такой возможности в ИБ необходимым.
2

Комментарии 2

ivan_artamonov
#
Банк работает над тем, что бы у наших Клиентов были широкие возможности/
Уже сейчас в нашем Интернет-банке Вы можете оплачивать услуги более 200 получателей.
Мы активно работаем над тем, что бы наш интернет Банк был самым удобным, а в скором времени и поиск необходимого получателя станет удобнее и быстрее.

Как Вы знаете, в Интернет-банке можно создавать шаблоны, они позволяют оплатить любую услугу быстро и очень удобно.

Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»
ivan_artamonov
#
05.03.2011 в 12:10 статус идеи изменен с «Принято» на «Отклонено»
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