Добавить в ИБ в разделе оплаты услуг поле выбора региона

ivan_artamonov 03.03.2011 11:30 # Банк работает над тем, что бы у наших Клиентов были широкие возможности/ Уже сейчас в нашем Интернет-банке Вы можете оплачивать услуги более 200 получателей. Мы активно работаем над тем, что бы наш интернет Банк был самым удобным, а в скором времени и поиск необходимого получателя станет удобнее и быстрее. Как Вы знаете, в Интернет-банке можно создавать шаблоны, они позволяют оплатить любую услугу быстро и очень удобно.Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято» 0
Комментарии 2
Уже сейчас в нашем Интернет-банке Вы можете оплачивать услуги более 200 получателей.
Мы активно работаем над тем, что бы наш интернет Банк был самым удобным, а в скором времени и поиск необходимого получателя станет удобнее и быстрее.
Как Вы знаете, в Интернет-банке можно создавать шаблоны, они позволяют оплатить любую услугу быстро и очень удобно.
Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»