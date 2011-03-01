Реализовано
Кредитная карта с кеш-беком
Создайте карту с кеш-беком. С любых покупок 1 % возвращается обратно. При наличии кеш-бека, льготного периода (особенно при снятии наличных пусть с процентами за снятие), чипа, бесплатного sms-информирования, лимитов по карте, широкой сети банкоматов с кеш-ином конкурентов практически не останется, особенно в регионах.
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Комментарии 5
Карта с кеш-беком - это карта с возвратом денег на счет. Сейчас такой карты в Сбербанке нет. Однако Сбербанк сменил статус идеи на "Реализовано". На каком основании ?
Тот факт, что в бонусной программе "Спасибо", идет начисление баллов не означает, что это тоже самое, что и возврат кеша на карту.
Сбербанк, предлагаю еще раз обдумать позицию банка, действительно ли реализовано предложение клиента или банк всего лишь представил ее как удобного для него, с заменой сути идеи ?
PS у многих банков есть бонусные программы при оплате картой, но они не указывают, что это опция кеш-бек. Если уж сделали рассмотрение идей прозрачным, то делайте это честно, без подмен.
PS2 В колл-центре подтвердили, что карт с возможностями кеш-бек в Сбербанке нет. Так кто же из представителей Сбербанка прав ?