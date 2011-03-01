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Аватар biv582
01.03.2011 07:04 #
Реализовано

Кредитная карта с кеш-беком

Создайте карту с кеш-беком. С любых покупок 1 % возвращается обратно. При наличии кеш-бека, льготного периода (особенно при снятии наличных пусть с процентами за снятие), чипа, бесплатного sms-информирования, лимитов по карте, широкой сети банкоматов с кеш-ином конкурентов практически не останется, особенно в регионах.
5

Комментарии 5

Сбербанк России
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05.03.2011 в 11:24 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Сбербанк России
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Реализована бонусная программа "Спасибо", где на карты всех клиентов возвращается % от сделанной покупки. В дальнейшем накопленные бонусы можно тратить на покупки в партнерской сети.
Сбербанк России
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22.12.2011 в 14:59 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Реализовано»
plover
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Бонусы (которые ещё надо суметь потратить) и возврат денег на счёт - это, как говорят в одном южном городе, две большие разницы...
rxs
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Да, кстати, вопрос к Сбербанку. Почему они подменили одно другим, и при этом отчитались о выполненной идее ? Зачем такой подлог делать ?
Карта с кеш-беком - это карта с возвратом денег на счет. Сейчас такой карты в Сбербанке нет. Однако Сбербанк сменил статус идеи на "Реализовано". На каком основании ?
Тот факт, что в бонусной программе "Спасибо", идет начисление баллов не означает, что это тоже самое, что и возврат кеша на карту.
Сбербанк, предлагаю еще раз обдумать позицию банка, действительно ли реализовано предложение клиента или банк всего лишь представил ее как удобного для него, с заменой сути идеи ?
PS у многих банков есть бонусные программы при оплате картой, но они не указывают, что это опция кеш-бек. Если уж сделали рассмотрение идей прозрачным, то делайте это честно, без подмен.
PS2 В колл-центре подтвердили, что карт с возможностями кеш-бек в Сбербанке нет. Так кто же из представителей Сбербанка прав ?
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