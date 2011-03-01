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Реализовано

Кредитная карта с кеш-беком

Создайте карту с кеш-беком. С любых покупок 1 % возвращается обратно. При наличии кеш-бека, льготного периода (особенно при снятии наличных пусть с процентами за снятие), чипа, бесплатного sms-информирования, лимитов по карте, широкой сети банкоматов с кеш-ином конкурентов практически не останется, особенно в регионах.

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