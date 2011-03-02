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Аватар Андрей Кирякин (nailnail)
02.03.2011 12:00 #
Принято

"Моноготарифные" Платежи за электроэнергию

Каждый платеж, за электроэнергию, через СБОЛ, подтверждается одноразовым паролем SMS\список одноразовых паролей. При многотарифном счетчике эта операция повторяется столько раз, сколько "тарифов". Если мы имеем 3 тарифа, то трижды надо вводить реквизиты абонента, период оплаты, выбирать тариф, указывать сумму. И трижды вводить одноразовые пароли. С точки зрения безопасности платежа - зачем трижды подтверждать, один и тот же по сути, платеж? Поэтому кажется разумным возможность ввода сразу нескольких показаний счетчиков и нескольких соответствующих сумм платежа, которые можно подтвердить всего одним паролем.
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Комментарии 3

Сбербанк России
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05.03.2011 в 11:42 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
musickant
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Так же, имеет смысл сделать форму ввода для платежа схожую с бумажной формой Энергосбыта.
Сбербанк России
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Спасибо за вашу идею! Фактически к получателю они уходят как три платежа, соответственно каждый из них требуется подтверждать одноразовым паролем. Тема оплаты по счетчикам наиболее тяжелая с точки зрения технологии. Целесообразно, чтобы получатель задолженности представлял в банк уже рассчитанную единую сумму задолженности (а данные счетчиков клиент бы передавал получателю либо напрямую, либо через интерфейс банка). Вопрос больше в том, чтобы перевести получателей на такие технологии. Будем работать над этим.

Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
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