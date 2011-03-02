Принято

"Моноготарифные" Платежи за электроэнергию

Каждый платеж, за электроэнергию, через СБОЛ, подтверждается одноразовым паролем SMS\список одноразовых паролей. При многотарифном счетчике эта операция повторяется столько раз, сколько "тарифов". Если мы имеем 3 тарифа, то трижды надо вводить реквизиты абонента, период оплаты, выбирать тариф, указывать сумму. И трижды вводить одноразовые пароли. С точки зрения безопасности платежа - зачем трижды подтверждать, один и тот же по сути, платеж? Поэтому кажется разумным возможность ввода сразу нескольких показаний счетчиков и нескольких соответствующих сумм платежа, которые можно подтвердить всего одним паролем.

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