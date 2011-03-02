На рассмотрении

Сделать возможным заказ страховки (и, в идеале, получение полиса) для путешественников через Интернет

Пролистал весь список предложений и, к своему удивлению, не нашел там такого/похожего на него (точнее говоря, было одно похожее, но касалось карт категории World с уже «встроенной» страховкой).



Суть крайне простая: Банк Авангард совместно с РЕСО предлагает страховку для путешественников, которая на данный момент является одним из лучших предложений на всем страховом рынке (по крайней мере, после того, как Сбербанк во многих регионах перестал продавать вообще или ограничил продажу страховок от ВСК за 7 евро). Если почитать профильные туристические форумы, то в 90% случаях сейчас на вопрос «Получил длинную визу в Европу… Какую страховку взять?» человеку сразу дают ответ – «Банк Авангард, страховка за 13,75 евро на год к любой карте».



Разумеется, я не знаю (да и не особо хочу знать) детали Вашего партнерского соглашения с РЕСО, поэтому не могу судить, насколько эти страховки в принципе интересны Вам, либо же это всего лишь очередная головная боль для Вас, но я, например, сделал через Ваш банк страховки для путешествий практически всем членам семьи и, с 99% вероятностью продлю их все и в этом году. Скажу честно – не всегда процесс проходил в отделениях банка «гладко» - явно некоторые Ваши сотрудники не совсем в курсе, как правильно оформлять документы на эту страховку, как правильно проводить платеж и т. д.



Если бы была возможность заказывать такие полисы прямо из ИБ, то это было бы здорово. Если бы была еще и возможность не просто заказывать их, а еще и распечатывать из присланного PDF-файла, то это было бы не просто здорово, а великолепно! Тогда Вы бы стали одними из первых, кто предлагал бы «виртуальные» полисы в России (вроде бы, Альфа делает что-то подобное, но я не уверен, только читал на форумах, и Росно на своем сайте, но все равно требуют приезжать за бумажным полисом).



Я понимаю, что эта идея (особенно, если ее реализовывать «полностью», т.е. с безбумажными полисами) достаточно сложна как с точки зрения законодательства (отсутствие живой подписи на договоре страхования), так и с точки зрения Ваших возможных затрат на реализацию такого проекта, которые при сравнительно невысокой стоимости продукта может оказаться сложно отбить в будущем. Однако у меня почти нет сомнений, что именно это – тот путь, по которому вскоре пойдут почти все страховые компании, предлагая простые, «коробочные» продукты. По крайней мере, уже есть явный парадокс - сейчас мне намного проще купить страховку на прокатную машину прямо через Интернет у всяческих Британских insurance4carhire, получив полис прямо по e-mail, нежели купить любой полис в России.

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