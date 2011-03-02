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Clu Cla
(claclu)
На рассмотрении
Сделать возможным заказ страховки (и, в идеале, получение полиса) для путешественников через Интернет
Пролистал весь список предложений и, к своему удивлению, не нашел там такого/похожего на него (точнее говоря, было одно похожее, но касалось карт категории World с уже «встроенной» страховкой).
18
Суть крайне простая: Банк Авангард совместно с РЕСО предлагает страховку для путешественников, которая на данный момент является одним из лучших предложений на всем страховом рынке (по крайней мере, после того, как Сбербанк во многих регионах перестал продавать вообще или ограничил продажу страховок от ВСК за 7 евро). Если почитать профильные туристические форумы, то в 90% случаях сейчас на вопрос «Получил длинную визу в Европу… Какую страховку взять?» человеку сразу дают ответ – «Банк Авангард, страховка за 13,75 евро на год к любой карте».
Разумеется, я не знаю (да и не особо хочу знать) детали Вашего партнерского соглашения с РЕСО, поэтому не могу судить, насколько эти страховки в принципе интересны Вам, либо же это всего лишь очередная головная боль для Вас, но я, например, сделал через Ваш банк страховки для путешествий практически всем членам семьи и, с 99% вероятностью продлю их все и в этом году. Скажу честно – не всегда процесс проходил в отделениях банка «гладко» - явно некоторые Ваши сотрудники не совсем в курсе, как правильно оформлять документы на эту страховку, как правильно проводить платеж и т. д.
Если бы была возможность заказывать такие полисы прямо из ИБ, то это было бы здорово. Если бы была еще и возможность не просто заказывать их, а еще и распечатывать из присланного PDF-файла, то это было бы не просто здорово, а великолепно! Тогда Вы бы стали одними из первых, кто предлагал бы «виртуальные» полисы в России (вроде бы, Альфа делает что-то подобное, но я не уверен, только читал на форумах, и Росно на своем сайте, но все равно требуют приезжать за бумажным полисом).
Я понимаю, что эта идея (особенно, если ее реализовывать «полностью», т.е. с безбумажными полисами) достаточно сложна как с точки зрения законодательства (отсутствие живой подписи на договоре страхования), так и с точки зрения Ваших возможных затрат на реализацию такого проекта, которые при сравнительно невысокой стоимости продукта может оказаться сложно отбить в будущем. Однако у меня почти нет сомнений, что именно это – тот путь, по которому вскоре пойдут почти все страховые компании, предлагая простые, «коробочные» продукты. По крайней мере, уже есть явный парадокс - сейчас мне намного проще купить страховку на прокатную машину прямо через Интернет у всяческих Британских insurance4carhire, получив полис прямо по e-mail, нежели купить любой полис в России.
Комментарии 18
Получать саму страховку хотел бы в офисе в "бумажном" виде - меньше проблем в использовании.
Раз в год приехать за ней, попутно с внесением платежа и т.п. мне бут только приятно.
Уж больно девушки симпатичные:)
ЗЫ.
Про девушек в предверии 8 марта.
Не знаю, может быть, в СПб эти страховки в каком-то другом виде даются, но в Москве - это обычный лист бумаги, поделенный на три части, на котором на обычном принтере напечатаны все данные, а на самом бланке зеленым цветом напечатано что-то, отдаленно напоминающее печать. Единственное "живое", что есть на листе - это подпись некоего абстрактного сотрудника, на которую, по-моему, всем все равно пофиг. Исходя из этого - не вижу никаких проблем посылать такой полис в PDF и распечатывать его самостоятельно.
Как я уже упоминал, те же полисы от worldnomads и подобных европейских/британских контор распечатываются безо всяких проблем.
Ну с этим даже не буду спорить ни секунды, а лишь скажу +100 ) ДО8813 рулит
+1
Но сама идея - "заказ через Инет-банк" прекрасна.
Поддержите.
Еще раз (уже выше писал) - может быть, мы какие-то разные полисы получаем в Авангарде , но на моем полисе даже печати нет. Подавал его уже раз 5 и себе, и родственникам на визы. Ни разу никто даже вопроса не задал.
Подавал я кстати всегда вообще копии с него...
Так что, если честно, мне кажется проблема "завернут при подаче на визу" немного надуманная, но это чисто мое ИМХО. Просто уже, наконец, хочется видеть в стране больше нормальных современных онлайн услуг, а кто еще будет внедрять, как не лидер банковского рынка по качеству обслуживания? )
Да поддержу, конечно, идея симпатичная. Но на моем полисе зеленая печать все-таки есть (напечатанная) и подпись выдававшего полис тоже живая. Может, и схавает кто-то, а немцы со своим орднунгом точно развернут. Ну и фиг с ними, мы их Чартисом тогда, Чартисом!
Подписываете заявление, сканируете, а скан - в банк.
Можно и сейчас, по мейлу. Но не секурно.
Ну в теории - да, но я повторюсь с одним соображением (которое, возможно, увиделось только мне, и я могу быть неправ):
Я - новичок на банки.ру, но завсегдатай практически всех крупных туристических форумов. Очень часто там возникают вопросы по страховкам для путешественников, и путем несложных сравнению люди быстро приходят к выводу, что страховка РЕСО-Авангард на год за 13,75 евро - это практически лучшее предложение на страховом рынке. Лишь уже дальше они начинают читать форумы, спрашивать и с удивлением приходить к выводу в духе "Как же мы раньше жили без Авангарда", а также осаждать всех просьбами "Кто меня приведет как друга в Авангард??". Исходя из этого я могу сделать смелое предположение, что, возможно, Авангарду стоило бы хотя бы негласно использовать это преимущество как один из способов хотя бы привлечь внимание к своему банку.
Теперь по процедуре - сейчас я вижу, что процесс оформления страховки (а оформлял жене новую не далее как вчера в офисе Авангарда) - совершенно не автоматизированная процедура, требующая от сотрудника банка достаточно серьезных усилий (ручной завод платежного поручения в пользу РЕСО итд). Если бы была возможность автоматизировать эту процедуру (а в идеале, о чем и было предложение, сделать ее максимально доступной для самостоятельного заполнения клиентом в Онлайн) - то это значительно облегчило бы работу сотрудников банка (ИМХО).
Единственное, что меня смущало бы на месте руководства банка - насколько имеет смысл вкладываться в развитие этой процедуры с учетом ее предоставления сторонней компанией (т.е. другими словами, что если завтра РЕСО заявит, что цирк закончился, артисты разъехались, а такая страховка теперь стоит 170 евро в год)...
Лишь мое ИМХО
Я беру одну страховку за 26 евров с покрытием 100 тыс. В нее можно вписывать членов семьи. Беру на себя и вписываю жену. По деньгам получается то же самое, что и две страховки по 13, а по условиям гораздо интереснее.
Я честно не знал, да и мне никто не говорил. У меня у папы с мамой у обоих отдельная по 26, но никто даже не упоминал, что можно одну на двоих делать...
Я пришел делать себе и жене по 13, и тут внезапно выяснилось, что жене сделать нельзя - у нее только дополнительные карты и она типа не клиент. Операционистка стала звонить консультироваться, и в результате мне предложили 2 варианта - 1) жена получает экспресс-кард и тут же оформляет страховку, так как становится полноправным клиентом 2) я оформляю полис не за 13, а за 26 и вписываю туда жену. Я выбрал второй вариант. Сколько членов семьи туда можно вписывать - я не помню (у нас дети уже взрослые и отдельно живут, и нам пофиг). Мне кажется почему-то, что четыре... Но я боюсь соврать, лучше позвонить в страховую, если это важно.
Странно, я папе сделал страховку еще в том году, хотя у него только дополнительная карта есть к моей, никто даже слова не сказал (сказали, точнее, что главное, чтобы хоть какая-то карта была)
Мне вообще такой опции не предлагали никогда А интересно, если Ваша жена поедет куда-нибудь отдельно от Вас, то ее страховка при таком раскладе будет действовать или нет?
Вообще, все вот эти "разночтения" лишь говорят о том, что, видимо, банк не очень сильно заботят эти страховки, так что даже полноценных внутренних инструкций нет. Я вот вчера только узнал, что можно их делать не с момента подачи заявления, а специально просить, например, чтобы страховка начинала действовать с определенной даты в будущем. Возможно, сначала банку имеет смысл привести в порядок методологическую работу со страховками (чтобы хотя бы информация по ним была легко доступной и одинаково понималась сотрудниками всех доп. офисов), привести совместно с РЕСО в порядок полисы (а то в них, насколько я помню - 3 или 4 орфографические ошибки, причем я писал об этом в РЕСО - ноль реакции), а потом уже думать об автоматизации процесса...
А мне не дали и полчаса мариновали Во бардак
Ну а почему нет??? Она вписана в полис, там написано - застрахованных лиц - 2, стоит ее фамилия. Фактически - я страхователь и купил полис ей, это разрешено.
А мне вот совершенно недавно объяснила VEI, что этого делать нельзя !!!! У меня как раз был полис, купленный в июне, с датой начала действия 1 октября. Никаких проблем при его выдаче не возникло - я просто попросил операционистку, и мне сделали! Мне даже в голову не пришло, что так нельзя. А народ на форуме начал жаловаться, что им полисы дают только с даты обращения, и никак иначе. Было приведено стопицоттыщ разных аргументов, обратились к VEI, и выяснилось, что мне полис с датой начала в будущем выдали ошибочно, и что такой процедуры не существует.
Вот мой вопрос:
http://www.banki.ru/forum/index.php?P...age1079123
Вот ответ:
http://www.banki.ru/forum/index.php?P...age1079332
Ну все, побежал делать все три полиса с произвольной даты, пока не началось
Упс, поторопилась немного