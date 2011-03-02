Отклонено
Снизить комиссию за переводы через Сбербанк-Онлайн
Ныне действующий тариф (1%) очень высокий. На порядке выгоднее оказывается снять деньги и отнести в другой банк, как следсвие создается ненужная нагрузка на сотрудников и/или банкоматы. Предлагаю рассмотреть возможность снижения тарифа до фиксированных 10-20 рублей.
25
Комментарии 25
В общем не идея это! Не идея!
1% это конечно грабеж . В других Инет-банках комиссия много ниже. Поэтому и снимаю деньги в банкомате, несу в другой банк (в котором комиссия размером в 10р. за любой перевод, на любую сумму) и после делаю перечисления, если есть необходимость.
Я не про Л/С хочу сказать в Сбербанке. А про переводы с карты на карту. Так то переводы беспроцентны. Но вот если я перевожу на карту которая открыта не в моём регионе, то извольте заплатить 0,75%.
Поэтому многие интернет пользователи (такие как фрилансеры, продавцы электронных денег и тд.) и сидят в других банках таких как Альфа или Русский Стандарт тоже стал так как могут без потерь переводить друг другу деньги.
кажется вы ошибаетесь. комиссия с карты на карту в другом регионе - 1%
По сути сообщения- снизить комиссию, уменьшить тарифы - это не идеи.
Идея - это предложение по усовершенствованию уже имеющихся или внедрению принципиально новых услуг или сервисов, которые действительно оптимизируют работу банка или позволят сильно улучшить качество предоставляемых услуг.
По поводу данного сообщения могу сказать, что банк постоянно идет в сторону снижения комиссий.
Тарифная политика определяется финансистами и бизнес подразделениями банка, которые устанавливают комиссии согласно аналитике рынка.
Вот так вот)) Зачем гиганту розничная мелочь...Не хотите? Мимо проходите...
Вот так просьбы клиентов выполняются в банке, стремящимся развиваться, улучшать качество своих услуг и тому подобные слова из рекламы.
Алексей, от снижения комиссии качество априори не улучшается. Давайте конструктивно общаться. Всем очевидно, что "идеи" снижения комиссий, процентов и прочих видов оплаты за услуги организаций всегда будут одобрять большинство клиентов. Однако банк - коммерческая организация и если у нас получается понизить комиссии, процентные ставки мы это делаем. На этой неделе в очередной раз объявили о снижение ставок по автокредитам и потребительским. В нашем банке одни из самых интересных ипотечных программ и много других продуктов по стоимости меньшей, чем в других кредитных организациях. Важно не забывать, что ценовая политика банка складывается из большого набора факторов.
Я за конструктивный диалог. Действительно, всем хочется платить меньше. Но платить сколько-то, понятно, надо. И это "сколько-то" определяется себестоимостью услуги и рынком. Себестоимость - вы платите ЦБ те самые 10 рублей (в зависимости от рейса больше или меньше), еще есть расходы по обязательному контролю, обеспечению безопасности платежей. Вряд ли в пересчете на одну платежку получается больше 10 рублей (далеко не все операции подлежат ручному контролю, а за фродом в основном следят программные комплексы /могу ошибаться/). Поэтому я, как клиент банков, где платежка или вовсе бесплатна (Русский стандарт, ТКС), или стоит 10 рублей (Банк Москвы, Авангард), не хочу платить за услугу, себестоимость которой пара десятков рублей, 1% от суммы операции (т.е. несколько сотен рублей). И у меня есть возможность этих расходов избежать. Раз в месяц вручную перекладываю зарплату с карты Сбербанка в другой банк. Я не против платить за услугу столько, сколько она реально стоит. Но [B]что сделает Сбербанк за 500 рублей, чего не сделает Банк Авангард (Русский Стандарт, Банк Москвы, ТКС Банк) за 10 рублей (или меньше) при переводе 50 000 в другую кредитную организацию?[\B]
Я не сильно в теме рынка кредитов, так как пока в них не нуждаюсь. Но про вклады знаю достаточно, чтобы сделать вывод: к вам я под 6% (и даже 7%) деньги не понесу. Возможно, при надобности получить кредит, обращусь в Сбербанк. Но пока тарифы банка для меня "не дружелюбны": ни перевод не сделаешь за нормальную цену, ни вклад под достойный процент не откроешь.
Если Вы за конструктивный диалог, ответьте, пожалуйста, на выделенный вопрос.
Что сделает Сбербанк за 500 рублей, чего не сделает Банк Авангард (Русский Стандарт, Банк Москвы, ТКС Банк) за 10 рублей (или меньше) при переводе 50 000 в другую кредитную организацию?
Ничего не сделает. Полагаю, тариф является действительно заградительным и преследует цель удерживать объем переводов на минимальном уровне. Возможные причины - перегруженность процессинга, нехватка ресурсов на ручной контроль. Более чем уверен, что "экономика" банка позволяет проводить данные платежи с комиссией в пределах 50 рублей. Также уверен, что как только Сбербанк решит технические/ресурсные вопросы, тариф снизится, например появится оговорка "но не более 100 рублей".
Как раз проще получить кредит в любом другом банке, кроме Сбера
Причем объективные последствия для Сбербанка скорее негативные:
1. Клиент предпочтет держать деньги там, откуда их можно дешево вывести.
2. Перевод много проще и безопаснее беготни с наличкой.
3. В результате даже у зарплатника вырабатывается условный рефлекс - снять все деньги и положить их в любой другой банк, хоть трехлитровый.
4. С точки зрения эмоций осадок у клиентов остается пренеприятнейший.
Так что снижение данной комиссии до более привлекательного уровне - вполне себе ИДЕЯ.
Другой вопрос - насколько возможна и успешна ее реализация здесь и сейчас.
Лично для меня сберовский дешевый межбанк стал бы крайне веским доводом избавиться от поддержания расчетных счетов в ряде других банков.
Мне кажется, что дать возможность совершать клиентам внешние переводы по приемлемым тарифам для самого Сбербанка куда выгоднее, чем обеспечивать доставку всего этого нала в банкоматы, при том что клиенты за снятие наличных комиссий не платят.
Т.е. тем финансистам, которые высчитали этот 1%, как мне кажется, нужно посчитать стоимость выдачи наличных и сравнить её со стоимостью внешнего перевода. Первое могли бы платить клиенты, будь тариф разумным, второе - в данный момент платит за нас банк. И кажется, второе сильно больше первого (тариф ЦБ на одну платёжку - макс 6 руб, если помню правильно).
Я, одновременно с тем, не большой приверженец тарифов в 10-20 руб, которые выше предлагали, но опустить до 0.2-0.3% всё равно было бы куда лучше. Опять же, сравните со стоимостью доставки этих же сумм в банкоматы.
Сам стал клиентом БРС, т.к. плачу за ЖКХ удаленнно и надоело 1% быврасывать на ветер
Только когда абсолютно большая часть участников рынка сделает межбанк без комиссий, тогда он почешется — я так думаю.
Нет правда. У него итак все хорошо. Ипотеку берут, вкладов — завались, денег зарплатных тоже.