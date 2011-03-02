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Отклонено

Снизить комиссию за переводы через Сбербанк-Онлайн

Ныне действующий тариф (1%) очень высокий. На порядке выгоднее оказывается снять деньги и отнести в другой банк, как следсвие создается ненужная нагрузка на сотрудников и/или банкоматы. Предлагаю рассмотреть возможность снижения тарифа до фиксированных 10-20 рублей.

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