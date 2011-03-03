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rdc
(rdc)
Ждет рассмотрения
SMS информирование держателей и дополнительной, и основной карт одновременно
Очень не хватает возможности дублирования SMS по доп.картам на два телефона одновременно.
13
На данный момент получается так - если я настраиваю информирование своей девушке, то я не смогу оперативно узнать о факте фрода.
А если настраиваю его на себя - то она не может контролировать корректность списываемой суммы.
В итоге соображения безопасности побеждают, и информирование настраиваю на себя.
Комментарии 13
Не факт. Может быть и unlim. Тут уж банк пусть решает. Если у Авангарда unlim на sms, поддерживаю идею в формулировке rdc. Если sms платные - поддерживаю в формулировке Older.
Поддержу идею. Но возник вопрос: разве сумма к списанию не печатается на чеке, который подписывает покупатель?
Другой пример - у таксиста в терминале кончилась лента. Варианта два - провести транзакцию без ленты - не знаю, насколько большое это нарушение - либо не нарушать и подарить поездку. Таксисты, как сговорившись, всегда выбирают первый вариант, второй им совсем не нравится
Пример -
Кассир говорит, что транзакция не прошла и чека нет.
Что делать? Продолжать ждать ответа или повторять?
СМС однозначно говорит прошла/не прошла и пока достаточно убедительна для кассира.
Сейчас жена звонит мне в таких случаях, а я ей сообщаю.
Не смертельно, но далеко не всегда удобно.
Не забудьте нажать кнопку , поддержав идею.
Если не будет дублирования, то так и до развода не далеко.
Особенно из Нью-Йорка неудобно. Мало того что звонок стоит денег, так еще и разница во времени большая.