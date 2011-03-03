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Ждет рассмотрения

SMS информирование держателей и дополнительной, и основной карт одновременно

Очень не хватает возможности дублирования SMS по доп.картам на два телефона одновременно.

На данный момент получается так - если я настраиваю информирование своей девушке, то я не смогу оперативно узнать о факте фрода.

А если настраиваю его на себя - то она не может контролировать корректность списываемой суммы.

В итоге соображения безопасности побеждают, и информирование настраиваю на себя.

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