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Аватар rdc (rdc)
03.03.2011 01:29 #
Ждет рассмотрения

SMS информирование держателей и дополнительной, и основной карт одновременно

Очень не хватает возможности дублирования SMS по доп.картам на два телефона одновременно.
На данный момент получается так - если я настраиваю информирование своей девушке, то я не смогу оперативно узнать о факте фрода.
А если настраиваю его на себя - то она не может контролировать корректность списываемой суммы.
В итоге соображения безопасности побеждают, и информирование настраиваю на себя.
13

Комментарии 13

Older
#
Учитывая, что рассылка SMS все-таки стоит денег, то предлагаю, за второй и последующий номера брать плату, например по 30 рублей.
Pif
#
рассылка SMS все-таки стоит денег

Older

Не факт. Может быть и unlim. Тут уж банк пусть решает. Если у Авангарда unlim на sms, поддерживаю идею в формулировке rdc. Если sms платные - поддерживаю в формулировке Older.
smile:)
Теневая экономка
#
она не может контролировать корректность списываемой суммы.

rdc

Поддержу идею. Но возник вопрос: разве сумма к списанию не печатается на чеке, который подписывает покупатель?
rdc
#
Пример - доставка Седьмого континента. Терминалы они с собой не возят, авторизацию проводят звонком по телефону.

Другой пример - у таксиста в терминале кончилась лента. Варианта два - провести транзакцию без ленты - не знаю, насколько большое это нарушение - либо не нарушать и подарить поездку. Таксисты, как сговорившись, всегда выбирают первый вариант, второй им совсем не нравится smile:D
АлексСпб
#
Но возник вопрос: разве сумма к списанию не печатается на чеке, который подписывает покупатель?

Теневая экономка


Пример -
Кассир говорит, что транзакция не прошла и чека нет.
Что делать? Продолжать ждать ответа или повторять?

СМС однозначно говорит прошла/не прошла и пока достаточно убедительна для кассира.

Сейчас жена звонит мне в таких случаях, а я ей сообщаю.
Не смертельно, но далеко не всегда удобно.
читающий
#
Кроме пользы в плане дополнительной безопасности, у основного держателя будет оперативная информация о реальных остатках на картсчетах.
123_123
#
Наша семья за!
читающий
#
Наша семья за!
123_123

Не забудьте нажать кнопку smile:thumbsup: , поддержав идею.
123_123
#
Спасибо, что подсказали, думала, что комментария достаточно.
2312
#
Мы в семье даже несколько раз успели поссориться на эту тему. Никак не можем решить кому из нас важнее получать СМС.
Если не будет дублирования, то так и до развода не далеко. smile:D
2312
#
Сейчас жена звонит мне в таких случаях, а я ей сообщаю.
Не смертельно, но далеко не всегда удобно.

АлексСпб

Особенно из Нью-Йорка неудобно. Мало того что звонок стоит денег, так еще и разница во времени большая.
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