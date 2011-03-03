Изменение порядка работы с кодовым словом

Ждет рассмотрения

Не знаю, как у кого, а мое кодовое слово знают уже все мои коллеги по работе. Мне это активно не нравится, но менять его мне тоже не хочется - у меня с ним теплые личные воспоминания связаны.Предлагаю изменить порядок работы с кодовым словом. При звонке клиента в банк сотрудник СКП не должен просить клиента назвать кодовое слово, а должен спрашивать какую-либо его букву - к примеру, пятую или двадцать шестую. Две буквы, я думаю, уже достаточно для идентификации.Идея становится особенно актуальной в связи с отклонением идеи отмены входа в ИБ по кодовому слову.Плюсы идеи:1) повышается безопасность использования карт2) не требуются финансовые вложения и доработка железа/софта и т.п.Минусы идеи:1) отрицательные отзывы от не умеющих считать до трех блондинок2) требуется дрессировка СКППо-моему, плюсы перевешивают.