Изменение порядка работы с кодовым словом

Не знаю, как у кого, а мое кодовое слово знают уже все мои коллеги по работе. Мне это активно не нравится, но менять его мне тоже не хочется - у меня с ним теплые личные воспоминания связаны.
Предлагаю изменить порядок работы с кодовым словом. При звонке клиента в банк сотрудник СКП не должен просить клиента назвать кодовое слово, а должен спрашивать какую-либо его букву - к примеру, пятую или двадцать шестую. Две буквы, я думаю, уже достаточно для идентификации.
Идея становится особенно актуальной в связи с отклонением идеи отмены входа в ИБ по кодовому слову.
Плюсы идеи:
1) повышается безопасность использования карт
2) не требуются финансовые вложения и доработка железа/софта и т.п.
Минусы идеи:
1) отрицательные отзывы от не умеющих считать до трех блондинок
2) требуется дрессировка СКП
По-моему, плюсы перевешивают.
Комментарии 22
Хотя, конечно, какие-то меры по его сокрытию нужны…
+1000
Я тоже.
Про БРС немного удивлён. Мне не давали цифровой код. Всякий раз, когда его спрашивают, называю кодовое слово, прокатывает.
В этом случае его можно либо сформировать по заявлению в Офисе, либо можно попросить сформировать его в КЦ (раньше было можно).
Паранойю с ежемесячной заменой паролей, кодовых слов и т.д не поддерживаю - на работе знаю к чему это привело
Предлагаю обсудить идею -
"дать возможность устанавливать кодовое слово по заявлению через Инет-банк"
И не утомительно и при малейшем сомнение сделать можно и реализация не сложная.
Наверняка в систему оно руками с заявления "вбивается".
А систему проверки оставить старую - для блондинок.
И волки будут целы и овцы сыты
Уж сколько писали, что вход по кодовому слову отменять не будут. Даже отказали уже.
133. Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый?
Можно ведь придумать кодовое слово, непригодное для пароля. Ну например, "дождь прошёл".
Кроме того, если кто-то знает кодовое слово и номер карты, то наверняка и имя знает.
Что мешает позвонить ему (или ей) в службу поддержки, да и выспросить всё по телефону?
И обороты, и остаток, и много кое-чего ещё.
Безо всякого интернет банка.
Идея состоит в возможности не называть его целиком. Правда, двух букв маловато: всего тысяча вариантов, если для полного перебора. А учитывая неравномерность использования букв русского алфавита... Хотя бы 3 нужно. Тогда уровень защиты от перебора сравняется с защитой ПИН-кодом и перебором по большому словарю.
О! Кстати, да. Жалко, что нельзя исправить исходный пост. Звонишь в техподдержку, а они тебя спрашивают: "Назовите кодовое слово или его 4-ю букву". Если назвал все слово - ОК, идентификация закончена, если назвал букву - продолжают спрашивать следующие буквы, пока не сочтут, что достаточно. Один "минус" ушел.
НЕТ!!! НЕТ!!! И ещё раз НЕТ!!!
Вы что? Никаких одноразовых паролей по телефону.
Вы боитесь кодовое слово "засветить" и тут такое предлагаете. Чума.
Заметьте - это не я предложил
Сегодня ты скажешь КОМУ-ТО разовый код по телефону.
А завтра с помощью этого кода мильен налево уйдет.
Как мне кажется.
Если по телефону, пользуясь кодовым словом, нельзя перевести смс-информирование на другой номер - то да, согласен
Я тоже за такую реализацию.
Кто плохо считает в уме может загибать пальцы.
имхо самый удачный вариант. и желающим обезопаситься - хорошо, и нежелающим заморачиваться - тоже
а вот это вполне приемлемый вариант
Если не считать сброса счётчика неверных вводов пина.
Но вообще-то вам следует кодовое слово менять. И затем не орать его на весь офис.