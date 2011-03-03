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03.03.2011 13:28 #
Отклонено

Расширить функционал БвК - оплата билетов РЖД

Как-то на днях пытался оплатить через сайт РЖД билеты, так ни с карточки Маэстро, ни с БвК оплата не прошла, не принимают эти карты.
Может и это была и временная проблема банка, но покупаю билеты часто, хочется чтобы карты принимались без проблем.
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Комментарии 3

emozgovoy
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03.03.2011 в 13:35 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»
emozgovoy
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Уважаемый Клиент!

Рекомендуем попробовать произвести покупку на данном сайте повторно и уточнить информацию по карте по телефону Сall центра Банка.

С уважением,
Евгений Мозговой
Song
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Всё правильно. Через БВК не работает.
Раньше работало, а теперь наверно экваер заблокировал БИН БВКашной карты.
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