Отклонено
Расширить функционал БвК - оплата билетов РЖД
Как-то на днях пытался оплатить через сайт РЖД билеты, так ни с карточки Маэстро, ни с БвК оплата не прошла, не принимают эти карты.
3
Может и это была и временная проблема банка, но покупаю билеты часто, хочется чтобы карты принимались без проблем.
Комментарии 3
Рекомендуем попробовать произвести покупку на данном сайте повторно и уточнить информацию по карте по телефону Сall центра Банка.
С уважением,
Евгений Мозговой
Раньше работало, а теперь наверно экваер заблокировал БИН БВКашной карты.