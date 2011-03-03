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Отклонено

Расширить функционал БвК - оплата билетов РЖД

Как-то на днях пытался оплатить через сайт РЖД билеты, так ни с карточки Маэстро, ни с БвК оплата не прошла, не принимают эти карты.

Может и это была и временная проблема банка, но покупаю билеты часто, хочется чтобы карты принимались без проблем.

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