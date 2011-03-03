Отключение информирования о балансе в SMS

Предлагаю опцию отказа от информирования о балансе. Реальный жизненная ситуация:
http://www.banki.ru/services/response...ID=2711901
Представьте себе ситуацию - некие злоумышленники заставляют вас потратиться по карте. Изучив SMS и видя внушительный баланс на кредитке, они эффективно изыщут способы мотивации к его трате.
В случае же, если траты идут "вслепую", карта быстро упрётся в дневной лимит, и отмазка "деньги кончились" вполне прокатит.
Ситуация, безусловно, редкая. Но человек в это вляпался, и так попасть может каждый из нас - "редко, но метко".
Ну и куча менее мрачных причин - например, оградить свой счёт от любопытства знакомых и коллег, и т.д.
Пример реализации: в заявлении на SMS-информирование галочка "не показывать баланс".
В идеале, галочки должны быть индивидуальны по каждому номеру информирования, но сойдёт и общая.
Ещё не помешало бы отключение проверки баланса в банкоматах, но это уже отдельная история.
Комментарии 13
Вряд ли.
Скорее всего Вам "предложат" изыскать деньги любым путем.
А вот показ "нулевого" баланса поможет и от Вас отстанут.
Так что идея Ваша коварна и неодназначна.
Хотя как знать, что у них в голове.
<Ну и куча менее мрачных причин - например, оградить свой счёт от любопытства знакомых и коллег, и т.д. >
Не понял.
Они каким боком к Вашим личным делам относятся?
Вы же коллективную подписку на свои СМС не устраивали?
Пока и не могли
Ну и посмотрев остаток(баланс) в банкомате злоумышленники потащат Вас к следующему - искать "исправный".
На черта им Ваши СМС смотреть?
Наоборот, они скорее убедят их(совпадение баланса в СМС и в банкомате), что это не банкомат неисправен, а по карте больше не пройдет ни одна операция.
Но каждый из нас может верить в свою "страшилку".
ЗЫ.
У меня ощущение, что мы все внезапно стали страдать параноейей и бояться всего подряд.
Ибо существует много более простых способов отьема денег, но о них здесь никто не упоминает и не боится.
Простите - это как?
Вытащат насильно телефон у Вас из кармана и "просто заглянут"?
И да, для меня смс - хорошая напоминалка о балансе, который я редко помню с точностью до рубля.
1. Если к тебе просто подошли на улице и деликатно попросили проверить баланс на карте с помощью ближайшего банкомата, подкрепляя свою просьбу предметами, отдаленно напоминающими боевое оружие, то, если хватит самообладания, введи 3 раза неправильно пин в банкомате, да и все. Другой вопрос, что самообладания после слов "Слышь ты, умный такой, если щас в третий раз банкомЁт скажет, что код неверный, то твоя жена станет вдовой, а дети - сиротами" вряд ли хватит.
2. Если к тебе с подобной просьбой подошли, зная твой пин (уже подсмотрев, как ты вводил его в банкомате), то, я боюсь, что твое мнение в данном процессе уже сильно волновать никого не будет - карту вместе со средствами связи культурно и деликатно изымут, а опустошать ее будут уже самостоятельно.
3. Иные случаи придумать, конечно, можно, но похожи они на казуистику...
Я бы трансформировал эту идею в вариант предложения Авангардом (за дополнительную плату, разумеется) различных видов дополнительного страхования неавторизованного использования карты, как, например, вот такой вариант, предлагаемый Чартисом - http://www.chartisinsurance.com/ch-at...82593.html
Мне кажется, что пара банков что-то подобное предлагают (кажется, Альфа и Сити), но я не уверен...
Да и вообще, баланс по кредитной карте - не самая важная вещь, обычно деньги там есть. Можно задавать порог, выше которого меня остаток не не интересует.
Актуальна тема для следующей ситуации - карту украли вместе с телефоном и пошли отовариваться. Купили в Пятерочке пива на 100 руб, чтоб остаток узнать, и оппа, засада, а остатка то и нет.
Т.е. обналичить карту придется с бОльшим риском.
http://www.banki.ru/friends/ideas/?detail=4058671