Отключение информирования о балансе в SMS

Ждет рассмотрения

Предлагаю опцию отказа от информирования о балансе. Реальный жизненная ситуация:Представьте себе ситуацию - некие злоумышленники заставляют вас потратиться по карте. Изучив SMS и видя внушительный баланс на кредитке, они эффективно изыщут способы мотивации к его трате.В случае же, если траты идут "вслепую", карта быстро упрётся в дневной лимит, и отмазка "деньги кончились" вполне прокатит.Ситуация, безусловно, редкая. Но человек в это вляпался, и так попасть может каждый из нас - "редко, но метко".Ну и куча менее мрачных причин - например, оградить свой счёт от любопытства знакомых и коллег, и т.д.Пример реализации: в заявлении на SMS-информирование галочка "не показывать баланс".В идеале, галочки должны быть индивидуальны по каждому номеру информирования, но сойдёт и общая.Ещё не помешало бы отключение проверки баланса в банкоматах, но это уже отдельная история.