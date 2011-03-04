Реализовано

Выпустить кредитные карты с денежным CashBack

Довольно много уже подобных предложений на рынке кредитных карт, а в Русском Стандарте до сих пор нет. По сути - карты МТС, Аэрофлот, Трансаэро, Малина и.т.п. - это тоже карты с CashBack но безденежным, с ограниченной областью применения - потратить можно только на услуги одной или нескольки указанных компаний. Денежный в этом плане гораздо интереснее.



В случае появления в Русском Стандарте таких карт, обязательно подам заявку на выпуск.



P.S. Кстати, обычно CashBack дают только на пользование кредитными картами, хотя можно его распространить и на дебетовые.

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