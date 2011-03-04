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Аватар Igor Valcov (viaprog)
04.03.2011 00:18 #
Реализовано

Выпустить кредитные карты с денежным CashBack

Довольно много уже подобных предложений на рынке кредитных карт, а в Русском Стандарте до сих пор нет. По сути - карты МТС, Аэрофлот, Трансаэро, Малина и.т.п. - это тоже карты с CashBack но безденежным, с ограниченной областью применения - потратить можно только на услуги одной или нескольки указанных компаний. Денежный в этом плане гораздо интереснее.

В случае появления в Русском Стандарте таких карт, обязательно подам заявку на выпуск.

P.S. Кстати, обычно CashBack дают только на пользование кредитными картами, хотя можно его распространить и на дебетовые.
9

Комментарии 9

emozgovoy
#
Добрый день!

Cash back в скором времени будет реализован по карте в рамках пакета услуг «Банк в кармане».

С уважением,
Евгений Мозговой




Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
sctas
#
А каков будет алгоритм работы Cash backа ?
Першинг
#
Cash back в скором времени будет реализован по карте в рамках пакета услуг «Банк в кармане».
С уважением, Евгений Мозговой
emozgovoy

Евгений, а можно подробности? Очень интересно нам, друзьям! smile:oops: Какой процент кэшбека планируется? Нужно же продумать стратегию! smile:angel:
1154
#
Покажите хоть одну дебетовую карту у БРС?БВК полностью кредитные договора под 103%.
MichaelB
#
Странно, карты уже есть, а всё "на рассмотрении"
ois1977
#

Добрый день!

Cash back в скором времени будет реализован по карте в рамках пакета услуг«Банк в кармане».

С уважением,
Евгений Мозговой


Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»

Евгений Мозговой

Есть подробности?
colorprint
#
"Покажите хоть одну дебетовую карту у БРС?БВК полностью кредитные договора под 103%." - БВК зеленая вроде дебетовая, с возможным овердрафтом, который дают не всем (почти никому).
Все депозитные карты тоже дебетовые...
emozgovoy
#
13.03.2013 в 10:23 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Реализовано»
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