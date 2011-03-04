Реализовано
Выпустить кредитные карты с денежным CashBack
Довольно много уже подобных предложений на рынке кредитных карт, а в Русском Стандарте до сих пор нет. По сути - карты МТС, Аэрофлот, Трансаэро, Малина и.т.п. - это тоже карты с CashBack но безденежным, с ограниченной областью применения - потратить можно только на услуги одной или нескольки указанных компаний. Денежный в этом плане гораздо интереснее.
9
В случае появления в Русском Стандарте таких карт, обязательно подам заявку на выпуск.
P.S. Кстати, обычно CashBack дают только на пользование кредитными картами, хотя можно его распространить и на дебетовые.
Комментарии 9
Cash back в скором времени будет реализован по карте в рамках пакета услуг «Банк в кармане».
С уважением,
Евгений Мозговой
Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Евгений, а можно подробности? Очень интересно нам, друзьям! Какой процент кэшбека планируется? Нужно же продумать стратегию!
Есть подробности?
Все депозитные карты тоже дебетовые...