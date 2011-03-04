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Аватар Лукас Плацидус (placidus)
04.03.2011 10:52 #
Принято

Сбербанк Онлайн: региональные шаблоны и информирование на сайте

Расскажу вам, что меня раздражает при использовании Сбербанка Онлайн.

1. Почему до сих пор не отображены шаблоны региональных организаций, за услуги которых можно оплатить? (ЖКХ, связь и так далее). Это что, такая сложная и долгая процедура? Приходиться оплачивать в банкомате Сбербанка, когда как я хочу это делать дома на мягком кресле и в домашних тапочках. Пожалуйста, исправьте эту ситуацию как можно скорее. Об этом вас просили много раз! А в итоге - ничего.

2. Мне не нравиться как вы информируете клиентов банка об изменениях в Сбербанке Онлайн. Посмотрите на ваших коллег Альфа-Банк, ВТБ24. Они информируют о мельчайших изменениях. А у вас? Где вот новость, на sbrf.ru что теперь можно пополнять кошелек Яндекс.Деньги? Или что дизайн поменялся, или скажем появилась новая функция: можно отобразить списки вкладов, а можно и скрыть.

Вот сейчас в Самаре в адрес юр.лиц нельзя переводить деньги...уверен, что когда такая возможность появиться, мне об этом не сообщат...только когда я однажды захочу попробовать это сделать снова, я наверняка узнаю об этом - чисто случайно.

3. Сделайте функцию, позволяющую прикрепить карту к Сбербанк Онлайну чужого банка как в Телебанке от ВТБ24.
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Комментарии 2

Сбербанк России
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05.03.2011 в 11:40 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Сбербанк России
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Расширение перечня является одной из приоритетных задач и банк постоянно работает над этим. Одно из основных нововведений системы Сбербанк.Онлайн как раз и есть расширение перечня возможных получателей с удобной системой поиска. Основные нововведения у нас отображаются на странице новостей в СБОЛе и на сайте Банка в разделен Сбербанк.ОнЛ@йн. Про Яндекс информация точно была. Ваша идея принята! Будем писать больше новостей. И по третьему вопросу: прорабатываем вопрос о возможности платежей по чужим картам, честно скажу, что это реализуем не раньше конца 2011 года.

Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
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