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Сбербанк Онлайн: региональные шаблоны и информирование на сайте

Расскажу вам, что меня раздражает при использовании Сбербанка Онлайн.



1. Почему до сих пор не отображены шаблоны региональных организаций, за услуги которых можно оплатить? (ЖКХ, связь и так далее). Это что, такая сложная и долгая процедура? Приходиться оплачивать в банкомате Сбербанка, когда как я хочу это делать дома на мягком кресле и в домашних тапочках. Пожалуйста, исправьте эту ситуацию как можно скорее. Об этом вас просили много раз! А в итоге - ничего.



2. Мне не нравиться как вы информируете клиентов банка об изменениях в Сбербанке Онлайн. Посмотрите на ваших коллег Альфа-Банк, ВТБ24. Они информируют о мельчайших изменениях. А у вас? Где вот новость, на sbrf.ru что теперь можно пополнять кошелек Яндекс.Деньги? Или что дизайн поменялся, или скажем появилась новая функция: можно отобразить списки вкладов, а можно и скрыть.



Вот сейчас в Самаре в адрес юр.лиц нельзя переводить деньги...уверен, что когда такая возможность появиться, мне об этом не сообщат...только когда я однажды захочу попробовать это сделать снова, я наверняка узнаю об этом - чисто случайно.



3. Сделайте функцию, позволяющую прикрепить карту к Сбербанк Онлайну чужого банка как в Телебанке от ВТБ24.

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