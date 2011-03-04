Ждет рассмотрения
Банковская карта: автоматическое пополнение счета при достижение определенного порога.
Я хочу, чтобы вы реализовали возможность автоматического пополнение счета карты при достижения определенного порога. По тому же принципу как например пополнение баланса сотового телефона (Автоплатеж).
3
Объясню мотивы почему это нужно: я из тех людей, которые бояться всякого рода мошенничества по картам. Поэтому все деньги храню на бесплатной карте Маэстро, которую я не использую нигде. Если мне нужны деньги, я перевожу через мобильный банк определенную сумму на карту Виза Классик, для снятия наличных, оплаты услуг и так далее. Обычно для ежедневных трат для меня достаточно, чтобы на счете карты Виза было не более 5000р, если сумма уменьшается, я пополняю до достижения этого порога.
Я бы хотел, чтобы это происходило автоматически. И лишало меня необходимости это делать самому каждый раз когда сумма уменьшается. Предлагаю, чтобы пополнение происходило с интервалом в один день (или по выбору клиента).
Комментарии 3
Если установить небольшой лимит предназначенный для мелких покупок (еда, проезд, ресторан, оплата услуг через интернет и т.д.). То снимать мошенникам мелкие суммы один раз в день - не имеет смысла. Одного дня достаточно для блокировки карты. В основном я считаю эта услуга будет интересна для клиентов с низкими и средними доходами, для которых потеря всех денег на карте - равноценно потери месячной зарплаты.
Конечно я знаю, что по чиповым картам например деньги возвращают без особых проблем, но срок рассмотрения заявки в 45 дней...очень долго. Что то кушать целый месяц нужно же.
полагаю, что идея с лимитами трат более универсальна и надежна (ну как злоумышленники узнают или чисто случайно подберут данные той карты, где у вас бОльшая сумма?). а вот настраивать автоматическое пополнение со счета (без карты) - интересная идея.