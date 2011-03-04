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Банковская карта: автоматическое пополнение счета при достижение определенного порога.

Я хочу, чтобы вы реализовали возможность автоматического пополнение счета карты при достижения определенного порога. По тому же принципу как например пополнение баланса сотового телефона (Автоплатеж).



Объясню мотивы почему это нужно: я из тех людей, которые бояться всякого рода мошенничества по картам. Поэтому все деньги храню на бесплатной карте Маэстро, которую я не использую нигде. Если мне нужны деньги, я перевожу через мобильный банк определенную сумму на карту Виза Классик, для снятия наличных, оплаты услуг и так далее. Обычно для ежедневных трат для меня достаточно, чтобы на счете карты Виза было не более 5000р, если сумма уменьшается, я пополняю до достижения этого порога.



Я бы хотел, чтобы это происходило автоматически. И лишало меня необходимости это делать самому каждый раз когда сумма уменьшается. Предлагаю, чтобы пополнение происходило с интервалом в один день (или по выбору клиента).

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