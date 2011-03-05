Оперативное решение проблем с банкоматами

Навеяно отзывом:
http://www.banki.ru/services/response...ID=2748762
Ситуация: снимаем деньги в банкомате, и … не получаем их, а сумма уже авторизована, повторно не снять. И нал нужен СРОЧНО. Дело не терпит нескольких дней.
Предлагаемое решение: с момента обращения клиента в СКП и до момента инкассации, клиенту по заявленной им карте расширяется доступный овердрафт на спорную сумму, либо отменяется авторизация.
Возможно, эта услуга может быть доступной не для всех клиентов, а только для тех, кому её предварительно одобрит кредитный комитет.
Альтернативное решение: при проблемах снятия с дебетовки, снимаем деньги с кредитки, где овердрафт и так доступен. В этом случае дополнительного участия кредитного комитета не требуется, дополнительных рисков для банка не возникает. Но это решение неприменимо для случаев, когда кредитный лимит уже израсходован.
После проведения инкассации и нахождения излишка производится перерасчёт процентов, которые не были бы сняты, если бы эта ситуация не возникла. То же самое касается кэш-ина (хотя тут уже может быть сложнее, т.к. нет подтверждающей транзакции).
Услуга будет уникальной на банковском рынке. Все, кто хоть раз пострадал от ненадёжности техники, оценят.
Комментарии 25
Что касается отзыва - конспирологическая версия, что клиент, стоя рядом с банкоматом, специально дождался, когда банкомат втянет деньги внутрь, и только потом отошел от банкомата - в голову не приходила?
На кой ему это надо? Не слишком ли велика цена за то, чтоб просто поныть в НР, а помимо этого, какой ему с этого профит?
Предлагаемое решение: идем в офис и снимаем деньги у кассира.
Преимущества -
1. Просто в реализации.
2. Нет сложных и надуманных схем.
3. Нет проблем с "нет требуемой суммы", в крайнем случае можно заранее заказать.
4. Нет проблем с техническими сбоями
5. Можно выбрать номинал купюр, как правило.
6. Нет ограничений на количество купюр за 1 раз.
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Во-первых, я сказал - версия конспирологическая
Во-вторых - почему в отзыве столько ерунды нагорожено?
1) Постоянно снимаю со вводом ПИН именно в этом отделении на Алексеевской. Проблем не было никогда. Были один раз у жены (давным-давно в 2009) на Олимпийском, настучал в личку Представителю Банка - тут же позвонили ей на мобильник, извинились и сказали, что не повторится. После этого на всех кассах через месяц появилось зеленое объявление о возможности выбрать - ПИН или паспорт. С тех пор проблемы нет. Он что, читать не умеет? Думаю, умеет. Почему тогда врет?
2) Прочитать отзывы в НР за один день хотя бы - из них треть про банкоматы. Сроки самые разные - неделя, месяц! Я не имею в виду, что надо равняться на аутсайдеров. Я имею в виду, что когда человек, получив проблему, тут же мчится регистрироваться на сайте и ставит единицу, хотя ему никто не отказал, а напротив - приняли заявление - это явная попытка либо надавить на банк, либо организовать чернуху. Я не знаю другого банка, который назначает внеплановую инкассацию банкомата при наличии претензии. Читал отзывы - БМ, к примеру, клиенту сказал "ждите инкассации неделю", хотя проблема была с банкоматом в отделении.
3) Ну и 27 коммент - я все никак не успокоюсь - в банкомат специально зашита программа, которая облапошивает клиентов - это же надо такой бред написать!!!! Да я если бы даже в отзыве про какую-нибудь Альфу такое увидел - подумал бы, что у парня либо реально крыша съехала, либо опять-таки - чернуха.
4) Ник - АнтиАвангард.
5) Если его так некачественно обслуживают уже 10 лет, почему он не расстался с банком? Он объясняет, что только из-за Вестерн Юнион. Вранье. Вестерн сделали недавно совсем.
Так что, исходя из того, что клиент НОРМАЛЕН, делаю вывод - либо он ОЧЕНЬ НЕРВНЫЙ, либо это обычный вброс на вентилятор. Надеюсь, что никто из читающих это не начнет жаловаться модераторам на "переход на личности", "хамство" и "оскорбления", потому что я не разговариваю сейчас с этим Анти, а объясняю свои мысли в ответ на поставленный вопрос, а они, эти мысли, у меня именно такие. А нецензурщину писать я не стал, сдержался, хотя по правилам форума мог бы заменить звездочками.
А для "и не только"? Ведь страховка от технических сбоев должен работать для всех держателей карт - правда, тогда есть опасение, что кому-то "попрет карта".
Или вы предлагаете включить ее только для избранных-благонадежных? А как определять этих избранных? Можно по категории карты (напр., голд и выше) - но тогда все равно останется энное количество спорных случаев по картам других категорий. Можно в индивидуальном порядке, как сейчас принимают решение на выпуск кредитки, - но тогда необходимо повторное рассмотрение кандидатуры кредитным комитетом.
Опять же, кредитный комитет иногда промахивается. Случаи, когда выдают карту с мин. лимитом и потом клиент, выбрав этот лимит, становится злостным неплательщиком с суммой долга 10К, я иначе как к ошибкам отнести не могу. При увеличении нагрузки, т.е. при повторной оценке кандидатов, количество ошибок также может увеличиться (грубо говоря, пропустят "махинатора", у которого попрет карта).
Попадал один раз в ВТБ24 и один раз в Промсвязи.
Еще раз спрашиваю - на каком основании? Может, так будет понятнее - что, какую бумажку банк предъявит ревизору из ЦБ? Просто захотелось списать?
Разница огромная. В первом случае - есть распоряжение клиента о снятии денег (транзакция из процессинга, вызванная нажатием кнопочек на девайсе). Во втором случае - нет ничего.
7. Кассиры не зажевывают купюры.
Были один раз у жены, были один раз у автора. Думаю, та кассирша не только вашей жене отказывала. Опираясь на прежний опыт, он больше снять по пину не пытался. Ну преувеличил маленько, экстраполировав тогдашнюю ситуацию на сегодняшний день.
А вот это, кстати, запросто Знаю немало людей, которые в случае каких-либо проблем с банкоматом именно так и подумают. Для них что банкомат, что однорукий бандит - всё шайтан-машина, которая непонятно как работает. Недавно объясняла такому человеку принцип интернет-покупок: набираешь товар в корзину, вводишь номер карточки, и с этой карточки списывают сумму покупки, а товар высылают почтой. Первый же вопрос: откуда в магазине узнают, что нужно списывать только сумму покупки? Ведь если они знают номер, то они по этому номеру могут и больше списать, и никто им не запретит. И не объяснить, что амазону и аналогичным конторам совершенно нет смысла такой ерундой заниматься.
Так что при возникновении сбоев, предполагаю, у этих людей будет такая же эмоциональная реакция, с цветистыми никами, сенсационными заявлениями и громким хлопаньем дверьми. Сюда же хорошо вписывается незнание типичных сроков рассмотрения подобных претензий в банках, а отзывы почитать - так чукча не читатель (табличек в офисах в том числе).
Где такое? Автор писал, что пользуется банковскими карточками более 10 лет, по-видимому желая выдать себя за опытного пользователя банковских услуг. Не указано, какие это банки, - он мог хоть двадцать штук сменить за это время.
Дисклеймер: я никоим образом не защищаю автора. Мне тоже кажется, что бучу он поднял зря и нагорожено в отзыве немало (там еще по имейлам расхождения). Просто мне показалось странным:
а) рисковать существенной суммой собственных денег (даже не кредитных) ради мизерного выхлопа;
б) так удачно подгадать под сбой банкомата - вряд ли он мог заранее предсказать проблемы со связью (их наличие подтвердили представители банка).
Давайте хоть здесь без этого, а?
О! В точку, убедили Представителям банка - верю
Кто же против
Читал как-то профессиональный форум по это, там была очень интересная дискуссия. Так вот, все можно настраивать - сначала выдать карточку, потом деньги, а можно наоборот, выданные деньги можно всосать обратно, если не забрали, а можно не всасывать и т.д. Некоторые банки сначала выдают деньги, потом карточку - так коллеги их убеждают, что так нельзя, надо наоборот, потому что забрать карту клиент может забыть, но забрать деньги - вероятность меньше. По этому вопросу вроде сошлись. Но по второму - всасывать деньги назад или нет - война. Половина говорит - да нафиг нам надо всасывать и с излишками возиться? Клиент не забрал - сам дурак. Во как! То есть есть банки, которые совершенно осознанно подставляют клиента для уменьшения собственного геморроя. А в Авангарде по человечески сделано.
P.S. Мы тут бедному rdc всю ветку зафлудили уже, а так и не проголосовали. Проголосовать, что ли, чтобы ему так обидно не было? Банк все равно это не примет и будет совершенно прав, а ему приятно... Не, не буду.
Но при таком решении нужно открыто предупреждать клиентов заранее - не пользуйтесь банкоматами, они ненадёжны и могут лишить вас денег на значительное время, ходите только в кассу. Банк на это пойдёт?
Мы-то опытные, мы знаем, что кассы лучше банкоматов. А есть куча народу, до сведения которых это никто не доводил. И они будут учиться на своих ошибках со всеми вытекающими отзывами в НР.
Мне кажется, что идея, в принципе, сама по себе хороша, но нужно больше подумать о ее реализации и найти компромисс между "дырой в безопасности" и "единственным спасением для человека, у которого банкомат сжевал ползарплаты перед 8 марта"
Ну и что? За рубежом достаточно давно и успешно работает принцип Zero Liability. Если клиент ГОВОРИТ, что это не его транзакция - банк возвращает деньги. А дальше уже его (банка) проблемы - расследовать или подарить. Если это ввести у нас в России, то банк, который это сделает, разорится ровно через месяц. Я не хочу, чтобы разорился Авангард. Поэтому незачем это даже обсуждать в идеях для банка (ну разве что так, от нечего делать, а не для того, чтобы банк это внедрил). Это логично обсуждать в качестве законодательной инициативы для всех банков - все должны работать в одинаковых условиях.
Вот именно.
Я точно не буду
если по теме, к счастью пользовался банкоматами считанное количество раз, поэтому оценить не смогу. Но несложно представить внутреннее напряжение у человека, попавшего в подобную ситуацию. И не каждый может спокойно сидеть и ждать разрешения проблемы.
Ну, там далеко не все так просто. Спорную транзакцию просто-напросто перевесят на продавца, если он не сможет аргументированно (наличием, например, чека с подписью, или видеозаписи осуществления покупки, на которой будет явно виден клиент банка) доказать, что операция правомерная. Именно поэтому, например, очень многие интернет-продавцы, в особенности мелкие, ТРЕБУЮТ, чтобы Billing адрес совпадал с адресом доставки товара - в таком случае оспорить такую транзакцию клиенту будет значительно труднее, я бы даже сказал, практически невозможно. Да и, наконец, если клиент будет уличен в попытке мошенничества (скажет, что транзакция не его, а мерчант предоставит чек с его подписью и видеозапись, на которой явно будет виден клиент), то с полпинка налетит как минимум на "черную метку" в кредитной истории, а как максимум - на судебный иск со стороны банка, в котором на него повесят как минимум все расходы на расследование. В целом, мне такая практика нравится ЗНАЧИТЕЛЬНО больше, чем практика того же жадного райфайзена, который берет с клиента изначально комиссию за расследование спорной транзакции.
Короче говоря, опять все свелось к суперскому аргументу "У нас условия другие" Обычно им же аргументируют, например, невозможность возвращать определенные товары клиентом в магазинах, что совершенно спокойно практикуется в других странах, и кучу подобных вещей... Я вот лично НЕ вижу, в чем такая сильная разница в условиях, да и с утверждением, что все банки должны рассматривать это одинаково, тоже отчасти не соглашусь - это может стать серьезным конкурентным преимуществом конкретного банка по крайней мере при обслуживании VIP-клиентов...
В общем, я ни на чем не настаиваю, я не знаю условий договоров между банками и МПС в России, но, в целом, с точки зрения клиента, мне принцип Zero Liability на моих неРоссийских картах очень нравится И, собственно, злоупотреблять им у меня совершенно никакого желания нет, но сплю я с ним спокойнее
Нет, все сводится к тому аргументу, что данная вещь возможна при условии законодательных изменений и одновременного внедрения во всех банках. А банк, который пойдет в авангарде на свой страх и риск - перестанет существовать. Увы.
Вообще, на самом деле, вопрос совершенно очевиден. Предоставляя карту, фактически протягиваешь продавцу кошелёк - "выгребай сколько хочешь". И если амазон честен, то не факт, что честными будут все продавцы.
Многие "непродвинутые" cardholder'ы не вникают в это, расслабляются, и первый же случай фрода повергает их в шок. А потом начинается нытьё "нафик ваши карты, буду теперь всю жизнь налом платить".
Ещё раз повторюсь - нет смысла кидаться в крайности и риски разорения. Всегда можно придумать компромисс.
Примеры я уже приводил:
1) Аннулирование процентов за вынужденное снятие нала с кредитки после неудачной транзакции по дебетке.
2) Зарплатные проекты - риск практически исключён. И для зарплатников, кстати, это наиболее актуально.
Либо как-то очень аккуратно довести до сведения всех клиентов факт ненадёжности банкоматов как явления, чтобы клиент знал, что если снятие может оставить его без денег, нужно не полениться доехать до кассы. Но как это сделать, не повредив имиджу Банка, я вообще не представляю.
Вообще есть интересная деталь: говорил со многими людьми на тему "касса vs банкомат". и ОЧЕНЬ часто слышу - "не, касса неудобна, я лучше в банкомате сниму". Объясняешь людям про риски - а это никак не меняет их поведения, вообше никак. Смотрят на меня как на какого-то фанатика. Причём некоторые из них имеют весьма малый доход, считают каждую копейку, такая ситуация их запросто может заставить недельку поголодать.
Ну, говоря отвлеченно даже от этой идеи (по крайней мере в ее текущем изложении у меня не поднимется рука ее поддержать, хотя, в целом, в идее есть рациональное зерно), я НЕ вижу на данный момент (а также на срок до 2015 года как минимум) даже того, КАКОЙ реально из регулирующих органов может в принципе заинтересоваться этим. Могу предположить (не без оснований...), что на настоящий момент чисто финансовые регуляторы (ЦБ, Минфин, etc) если и беспокоятся о банках, то лишь с точки зрения повышения их устойчивости в целом, причем их заботят отнюдь не наши с Вами вклады и карты, а кредиты банков системообразующим предприятиям, сельскому хозяйству и, возможно, единственный продукт для физиков, который их трогает, это ипотека (просто в силу крайне серьезной социальной направленности продукта). Как следствие, по настоящему "финансовым" регуляторам та же проблема Zero Liability в голову не придет.
Но вот прийти в голову она может совсем не тем людям, и в этом я вижу один из основных рисков на данный момент. Не показывая пальцем на бывших санитаров , можно предположить, что если на банковское регулирование начнут давить люди, для которых финансы - это отнюдь не основная область их компетенций, последствия могут быть не самыми хорошими. У нас уже и так народ шарахается от банков после всяких "домашних кредитов и финансирования", банков, одноименных с водкой, и подобных им учреждений, так что после очередной "Кредитной карты под 9,99% годовых* с льготным периодом** и бесплатным обслуживанием*** (* Плюс комиссия 5,99% в месяц от суммы задолженности, ** - 35 дней, только при уплате доп. комиссии 2,99% в месяц; только при подключении СМС-информирования за 169 руб/мес)" (я утрирую, конечно) есть риск, что то же ведомство бывшего санитара влупит сгоряча какую-нибудь норму типа Zero Liability, но в таком виде, что все банки взвоют. Позволю себе привести небольшой пример подобных "законодательных изменений" - норма на обязательную возвратность авиабилетов, купленных в России. На первый взгляд, норма замечательная, защищает интересы потребителей и т.д. Если посмотреть реальности в глаза, то норма – абсолютно бредовая и противоречащая самому принципу тарификации авиабилетов. В результате мы имеем, что половина компаний перестала продавать билеты «в России» (т.е. даже на российских сайтах процессинг идет в евро и обрабатывается где-нибудь в Германии), другая половина – взвинтила цены и никуда их не опустит, а оставшаяся особо выдающаяся часть просто кладет на эту норму, запутывая, удлиняя и усложняя процесс возврата билетов до невозможности (даже при отмене рейсов с их же стороны). Вот яркий пример того, как «популярное» в массах решение оборачивается так, как, видимо, никто не ожидал.
Так что все же я глубоко уверен, что такие серьезные инициативы, как Zero Liability для клиентов в том или ином виде должны исходить именно от банковского сообщества. Причем я совершенно не согласен с утверждением, что
Понятно, что сдуру можно сломать и достаточно гибкие части тела, как известно из популярного высказывания, но я уверен, что при грамотном и аккуратном подходе такую идею можно обернуть как очень серьезное конкурентное преимущество. Тем более, что никто нигде не предлагает прямо нулевую ответственность за ВСЕ. Вот, к примеру, выдержка из мастеркардовских принципов Zero Liability в Канаде и США:
Zero Liability applies to purchases made in the store, over the telephone or made online.
Zero Liability is provided under the following conditions:
- you have an account in good standing, and
- you have exercised reasonable care in safeguarding your card**, and
- you have not reported two or more unauthorized events in the past 12 months.
При это Американский MC еще и ограничивает:
(ii) if a PIN for a debit transaction is used for the unauthorized purchase.
Так что даже тут с «отменой» транзакции в банкомате будут проблемы, при этом Мастеркард сразу снимает с себя ответственность за тех, кто злоупотребляет этим (заметьте, 2 раза за год воспользовались - все, Zero Liability у вас уже нет).
И, наконец, как финальный аргумент в пользу того, что банкам в том или ином виде стоит об этом задуматься самим, я бы привел парочку последних решений суда против Райфа (достаточно нашумевшая в инете история), когда клиент, у которого где-то скопировали карту, доказал с помощью свидетелей, что в момент снятия средств где-то за рубежом карта была при нем в России, поэтому банку пришлось деньги ему вернуть (причем, судя по тому сайту, через приставов, уж очень им не хотелось). Говоря простым языком, это еще хуже, чем Zero Liability на покупки И это – та действительность, с которой придется считаться банкам, потому что ту статью уже прочитали все
Это вряд ли: амазон наложенным платежом не шлет Да и если б слал... Наложка - это более долгое оформление при получении плюс почтовый сбор (3-7%). Но я имела в виду непонимание самого процесса, как сумма выбранных на сайте вещей превращается в сумму к списанию или почему при оформлении заказа нельзя знать стоимость товара с точностью до рубля.