Оперативное решение проблем с банкоматами

Ждет рассмотрения

Навеяно отзывом:Ситуация: снимаем деньги в банкомате, и … не получаем их, а сумма уже авторизована, повторно не снять. И нал нужен СРОЧНО. Дело не терпит нескольких дней.Предлагаемое решение: с момента обращения клиента в СКП и до момента инкассации, клиенту по заявленной им карте расширяется доступный овердрафт на спорную сумму, либо отменяется авторизация.Возможно, эта услуга может быть доступной не для всех клиентов, а только для тех, кому её предварительно одобрит кредитный комитет.Альтернативное решение: при проблемах снятия с дебетовки, снимаем деньги с кредитки, где овердрафт и так доступен. В этом случае дополнительного участия кредитного комитета не требуется, дополнительных рисков для банка не возникает. Но это решение неприменимо для случаев, когда кредитный лимит уже израсходован.После проведения инкассации и нахождения излишка производится перерасчёт процентов, которые не были бы сняты, если бы эта ситуация не возникла. То же самое касается кэш-ина (хотя тут уже может быть сложнее, т.к. нет подтверждающей транзакции).Услуга будет уникальной на банковском рынке. Все, кто хоть раз пострадал от ненадёжности техники, оценят.