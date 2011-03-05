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Аватар Lоki™
05.03.2011 21:04 #
На рассмотрении

Предложения по интерфейсу

Во-первых, я не понимаю почему какие-то подразделы в ИБ написаны с большой буквы (там где конвертация), а какие-то с маленькой (все остальные). Исправить это не трудно. Единый стиль как-то больше радует глаз, а тут эффект ошибки получается...
Во-вторых, полнейший хаус в браузере происходит, когда заходишь в раздел "получить реквизиты" и открываешь одну из вкладок - всё расплывается. Может это для мониторов метр на метр? :)Но для моего ноута и даже стационарного рабочего ПК не годится.
2

Комментарии 2

ao-averin
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Добрый день!По 2-му предложению. Уточните пожалуйста какой у Вас браузер и опишите проблему более конкретно, и если возможно выложите скриншот.

Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Lоki™
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Алексей, пришлите Ваш личный мэйл в Банке через ЛС портала, я отправлю скрин. Сюда выкладывать не буду, так как нет возможности заштриховать персональные данные.

П.С.:
Браузер Хром, но насколько помню не только в нем такая проблема. Нужно отдельно проверять...
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