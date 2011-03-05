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На рассмотрении

Предложения по интерфейсу

Во-первых, я не понимаю почему какие-то подразделы в ИБ написаны с большой буквы (там где конвертация), а какие-то с маленькой (все остальные). Исправить это не трудно. Единый стиль как-то больше радует глаз, а тут эффект ошибки получается...

Во-вторых, полнейший хаус в браузере происходит, когда заходишь в раздел "получить реквизиты" и открываешь одну из вкладок - всё расплывается. Может это для мониторов метр на метр? :)Но для моего ноута и даже стационарного рабочего ПК не годится.

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