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Аватар Clu Cla (claclu)
06.03.2011 03:03 #
Отклонено

Указывать на карте ее валюту

Навеяно совершенно случайно после получения супругой третьей карты в Авангарде на свое имя - все 3 в разных валютах (что, имхо, достаточно удобно, с учетом бесплатности этих карт) и после взгляда на карту АМТ Банка - на той карте прямо под именем у меня выбиты буковки EUR, которые говорят сами за себя smile:-)

Конечно, это задача не первого (и даже не второго) приоритета - мы (в пределах семьи smile:-)) эту проблему, например, решили таким образом, что все наши евровые карты выпускаем строго одного стиля, так что теперь точно знаем, что "карта с травкой и мячиком" - это карта именно в евро smile:-) Но чисто принципиально, если такая возможность есть (эмбоссировать еще одну строчку), то почему бы ей не воспользоваться? smile:-)

Вот так, к примеру, выглядит кусочек карты АМТ Банка с этой надписью.
11

Комментарии 11

rdc
#
Две поправки:
1) Electron/Maestro без эмбоссирования, а различать их тоже полезно.
2) Идею надо расширить до произвольной пометки карт. У меня, например, есть карты разного назначения в одной валюте.
rdc
#
И ещё тонкость - возможно, когда-нибудь, Авангард сможет осуществлять перепривязку карт. Тогда пометка именно валютой потеряет смысл. А произвольная пометка останется осмысленной.
Представитель Банка
#
Для наиболее массовых продуктов, таких как MasterCard Standard, мы предлагаем несколько дизайнов. Для счетов с разными валютами можно использовать карты разных дизайнов.
A_1
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Жаль. Разнообразия дизайнов не хватает для покрытия всех имеющихся у меня карт.
Ладно, буду подписью варьировать.
gamura
#
Для наиболее массовых продуктов, таких как MasterCard Standard, мы предлагаем несколько дизайнов. Для счетов с разными валютами можно использовать карты разных дизайнов.

Представитель Банка


А если есть несколько карт Gold в разной валюте?

Но, раз решение принято, то вопрос можно считать чисто риторическим. А идею жаль, былобы удобно smile:cry:
Lоki™
#
Не понятно в чем сложность добавить в эмбоссировку буквы R, E или D... smile:scratch:
rdc
#
Если уж добавлять, то произвольную букву, указанную клиентом
Lоki™
#
Это ещё зачем?
rdc
#
У меня все карты в рублях. А различать их как-то надо.
hobs
#
Кстати голдовская чиповая карта виза втб24 тоже с надписью EUR/
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