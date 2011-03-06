Указывать на карте ее валюту

Навеяно совершенно случайно после получения супругой третьей карты в Авангарде на свое имя - все 3 в разных валютах (что, имхо, достаточно удобно, с учетом бесплатности этих карт) и после взгляда на карту АМТ Банка - на той карте прямо под именем у меня выбиты буковки EUR, которые говорят сами за себя
Конечно, это задача не первого (и даже не второго) приоритета - мы (в пределах семьи
) эту проблему, например, решили таким образом, что все наши евровые карты выпускаем строго одного стиля, так что теперь точно знаем, что "карта с травкой и мячиком" - это карта именно в евро
Но чисто принципиально, если такая возможность есть (эмбоссировать еще одну строчку), то почему бы ей не воспользоваться?
Вот так
, к примеру, выглядит кусочек карты АМТ Банка с этой надписью.
Комментарии 11
1) Electron/Maestro без эмбоссирования, а различать их тоже полезно.
2) Идею надо расширить до произвольной пометки карт. У меня, например, есть карты разного назначения в одной валюте.
Ладно, буду подписью варьировать.
А если есть несколько карт Gold в разной валюте?
Но, раз решение принято, то вопрос можно считать чисто риторическим. А идею жаль, былобы удобно