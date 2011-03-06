Ждет рассмотрения

Удаление "неавторизованных Банком операций"

Как известно, в интернет-банке отображаются "НЕАВТОРИЗОВАННЫЕ БАНКОМ ОПЕРАЦИИ", т.е. это отклоненные Банком операции, например, из-за неправильно ввода CVV, из-за недостатка денежных средств на карте. На мой взгляд, эти операции не являются основными, поэтому прошу рассмотреть возможность удаления таких операции из интернет-банка либо самостоятельно клиентом, либо сотрудниками Банка.

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