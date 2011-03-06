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Аватар Сергей Поморцев (pomortsevsergey)
06.03.2011 09:34 #
Ждет рассмотрения

Удаление "неавторизованных Банком операций"

Как известно, в интернет-банке отображаются "НЕАВТОРИЗОВАННЫЕ БАНКОМ ОПЕРАЦИИ", т.е. это отклоненные Банком операции, например, из-за неправильно ввода CVV, из-за недостатка денежных средств на карте. На мой взгляд, эти операции не являются основными, поэтому прошу рассмотреть возможность удаления таких операции из интернет-банка либо самостоятельно клиентом, либо сотрудниками Банка.
18

Комментарии 18

rdc
#
Они показываются в выписке только за период, когда они были. Если не смотреть выписку каждый раз за весь срок действия карты, то они достаточно быстро уйдут в прошлое и перестанут показываться.
pomortsevsergey
#
rdc, спасибо за предоставленный комментарий на мой отзыв, но мне бы хотелось, чтобы все-таки была возможность удаления данных операций
A_1
#
Это только у меня в глазах двоится?
Нужна, ох нужна модерация в друзьях...
claclu
#
А смысл удалять какую-то информацию? Вам так ужасно мозолит глаза пара лишних строчек или скрываете от супруги многочисленные операции в AMF Flowers перед 8 марта? smile:-)))

В общем, пока не вижу рационального обоснования. По мне - чем больше информации о транзакциях я вижу (причем и об отклоненных, и об отвалившихся по таймауту) - тем лучше, позволяет более всесторонне контролировать ситуацию и понимать, что происходит с картой...
АлексСпб
#
Категорически против.

Этоь история операций с картой.

А историю как известно править нельзя smile:)

Да и вообще предложеие бредовое - сегодня удалим одни операции, завтра другие и т.д. и какой тогда смысл будет в выписке.
Pif
#
Уйдет сама через месяц, незачем копья ломать.
pomortsevsergey
#
в выписке должны отображаться те операции, за которые я фактически совершил оплату, а "неавторизованные Банком операции" не несут никакой нагрузки
Pif
#
"неавторизованные Банком операции" не несут никакой нагрузки

pomortsevsergey

Для вас не несут, а для меня несут, и очень существенную. Только на СМС надеяться не надо, они могут прийти с задержкой (к примеру, в роуминге), а если я увижу в выписке неавторизованное снятие с кредитки (у меня оно заперто лимитами), мне эта информация будет весьма полезна.

Я вообще не понимаю, почему вы придаете такое важное значение наличию этой информации. Она находится в конце и никому не мешает. Не крутите туда колесо, и всего делов.
pomortsevsergey
#
Pif, спасибо за комментарии к моему отзыву. Вы написали "
Я вообще не понимаю, почему вы придаете такое важное значение наличию этой информации. Она находится в конце и никому не мешает. Не крутите туда колесо, и всего делов.

Pif

Объясню, что у меня было много таких операций, потому что я пополнял денежные средства со своего текущего счета на кредитную карту и не дождавшись изменения кредитного лимита, совершал покупку. Я понимаю, что в этом моя вина, потому что надо быть терпеливым, но все-таки...
Теневая экономка
#
За неимением кнопки "-1" присоединяюсь ко всем высказанным аргументам против.
m.osipov
#
Я понимаю, что в этом моя вина

pomortsevsergey

И Вы считаете, что команда программистов Авангарда должна бросить все свои дела, чтобы исправить Ваши ошибки? Вы представляете, сколько у них работы?

Пожалуйста, не отвлекайте Авангард от действительно нужных проектов.
Pif
#
Объясню, что у меня было много таких операций, потому что я пополнял

pomortsevsergey

Ну и что? Как это противоречит вот этому совету:
Не крутите туда колесо, и всего делов.

Pif
Tiago
#
Только на СМС надеяться не надо, они могут прийти с задержкой (к примеру, в роуминге), а если я увижу в выписке неавторизованное снятие с кредитки (у меня оно заперто лимитами), мне эта информация будет весьма полезна.

Pif


Согласен, информация полезна. Поэтому я тоже присоединяюсь к тем, кто против данной идеи.
pomortsevsergey
#
Всем спасибо за комментарии к моему отзыву, но Вы меня неправильно поняли. Я согласен с тем, что эти операции должны отображаться в интернет-банке, когда совершена покупка, но спустя какое-то время, у клиента должна быть возможность их удаления.
Теневая экономка
#
А спустя какое-то время они и так удаляются... Точнее, перестают отображаться - в истории банка они все равно остаются. Из-за чего сыр-бор?
Pif
#
pomortsevsergey, потерпите 2 месяца, и все будет хорошо smile:)
rdc
#
Ещё есть вариант закрыть все счета, подождать 45 дней и открыть обратно. История будет девственно чиста! smile:D smile:D smile:D
dolphin27
#
Я тоже против. СМС о попытке мошеннической транзакции может и не прийти (особенно в роуминге), зато в ИБ ее сразу же будет видно. Ради одного этого я готов терпеть несколько лишних строк, и, уверен, многие на этом форуме - тоже.
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