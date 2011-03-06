Ждет рассмотрения
Удаление "неавторизованных Банком операций"
Как известно, в интернет-банке отображаются "НЕАВТОРИЗОВАННЫЕ БАНКОМ ОПЕРАЦИИ", т.е. это отклоненные Банком операции, например, из-за неправильно ввода CVV, из-за недостатка денежных средств на карте. На мой взгляд, эти операции не являются основными, поэтому прошу рассмотреть возможность удаления таких операции из интернет-банка либо самостоятельно клиентом, либо сотрудниками Банка.
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Комментарии 18
Нужна, ох нужна модерация в друзьях...
В общем, пока не вижу рационального обоснования. По мне - чем больше информации о транзакциях я вижу (причем и об отклоненных, и об отвалившихся по таймауту) - тем лучше, позволяет более всесторонне контролировать ситуацию и понимать, что происходит с картой...
Этоь история операций с картой.
А историю как известно править нельзя
Да и вообще предложеие бредовое - сегодня удалим одни операции, завтра другие и т.д. и какой тогда смысл будет в выписке.
Для вас не несут, а для меня несут, и очень существенную. Только на СМС надеяться не надо, они могут прийти с задержкой (к примеру, в роуминге), а если я увижу в выписке неавторизованное снятие с кредитки (у меня оно заперто лимитами), мне эта информация будет весьма полезна.
Я вообще не понимаю, почему вы придаете такое важное значение наличию этой информации. Она находится в конце и никому не мешает. Не крутите туда колесо, и всего делов.
Объясню, что у меня было много таких операций, потому что я пополнял денежные средства со своего текущего счета на кредитную карту и не дождавшись изменения кредитного лимита, совершал покупку. Я понимаю, что в этом моя вина, потому что надо быть терпеливым, но все-таки...
И Вы считаете, что команда программистов Авангарда должна бросить все свои дела, чтобы исправить Ваши ошибки? Вы представляете, сколько у них работы?
Пожалуйста, не отвлекайте Авангард от действительно нужных проектов.
Ну и что? Как это противоречит вот этому совету:
Согласен, информация полезна. Поэтому я тоже присоединяюсь к тем, кто против данной идеи.