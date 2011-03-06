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Реализовано

Заявления из ИБ

Суть идеи - сделать в ИБ возможность написания заявлений произвольной формы, либо всего спектра типовых.

Помимо уже обещанного заказа карт - ещё и на закрытие счёта, на формирование кода субьекта КИ, опротестование транзакций и т.д. и т.п.



Преимуществ множество:

1) Набирать текст с клавиатуры, сидя дома в уютном кресле, никуда не торопясь и никого не задерживая, и имея возможность всё неспеша вычитать и перепроверить, гораздо приятнее, чем куча писанины от руки стоя.

2) Нет проблем с разбором почерка. Особенно это актуально, если клиент работает в медицинской сфере.

3) Сокращается нагрузка на офисы.

4) Клиент сразу идентифицирован.



В случае, если для юридической чистоты недостаточно ЭЦП и нужна живая подпись и/или предоставление документов, в заявлении указывается конкретный офис - далее туда можно подойти с документами и расписаться в уже полностью готовой бумаге. В отличие от бланка с сайта, это не требует наличия принтера.

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