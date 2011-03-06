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rdc
(rdc)
Реализовано
Заявления из ИБ
Суть идеи - сделать в ИБ возможность написания заявлений произвольной формы, либо всего спектра типовых.
14
Помимо уже обещанного заказа карт - ещё и на закрытие счёта, на формирование кода субьекта КИ, опротестование транзакций и т.д. и т.п.
Преимуществ множество:
1) Набирать текст с клавиатуры, сидя дома в уютном кресле, никуда не торопясь и никого не задерживая, и имея возможность всё неспеша вычитать и перепроверить, гораздо приятнее, чем куча писанины от руки стоя.
2) Нет проблем с разбором почерка. Особенно это актуально, если клиент работает в медицинской сфере.
3) Сокращается нагрузка на офисы.
4) Клиент сразу идентифицирован.
В случае, если для юридической чистоты недостаточно ЭЦП и нужна живая подпись и/или предоставление документов, в заявлении указывается конкретный офис - далее туда можно подойти с документами и расписаться в уже полностью готовой бумаге. В отличие от бланка с сайта, это не требует наличия принтера.
Комментарии 14
Например, когда заявление касается конкретного счёта или карты, их можно выбрать из списка, а не писать кучу циферок.
Если Вы сможете отправлять и получать сообщения произвольной форме с вложением, пусть и привязанных к карте и теме?
1) Юридическая легитимность документа - применение ЭЦП, либо, если это невозможно, формирование в указанном отделении банка полностью готовой бумажки - прийти/расписаться/уйти.
2) Легитимность снятия средств за платную услугу, типа формирования кода субьекта КИ. "Переписка в чате" вряд ли может служить основанием для списания денег.
3) Хранение заявлений в истории завлений, чтобы впоследствии не выуживать конкретно заявления из объёмного архива переписки общеинформационного характера.
4) Если это будет набор типовых заявлений такого же плана, как запрос на изменение кредитного лимита - то значительное упрощение их составления. Фактически вбить несколько значений и всё.
4 вполне решается грамотным заполнением поля subj.
Так что - неубедительно.
В описании платежа только непонятные символы и цифры.
По круглосуточной поддержке сказали, что необходимо звонить валютному контролю. Валютный контроль работает в будние дни, в рабочее время и телефон не отвечает.
Было бы гораздо удобнее получать ответ не названивая и не выцепляя нужного сотрудника.
А почему в статусе "Ждет рассмотрения"?
В бета-тестировании?