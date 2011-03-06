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Аватар rdc (rdc)
06.03.2011 13:04 #
Реализовано

Заявления из ИБ

Суть идеи - сделать в ИБ возможность написания заявлений произвольной формы, либо всего спектра типовых.
Помимо уже обещанного заказа карт - ещё и на закрытие счёта, на формирование кода субьекта КИ, опротестование транзакций и т.д. и т.п.

Преимуществ множество:
1) Набирать текст с клавиатуры, сидя дома в уютном кресле, никуда не торопясь и никого не задерживая, и имея возможность всё неспеша вычитать и перепроверить, гораздо приятнее, чем куча писанины от руки стоя.
2) Нет проблем с разбором почерка. Особенно это актуально, если клиент работает в медицинской сфере.
3) Сокращается нагрузка на офисы.
4) Клиент сразу идентифицирован.

В случае, если для юридической чистоты недостаточно ЭЦП и нужна живая подпись и/или предоставление документов, в заявлении указывается конкретный офис - далее туда можно подойти с документами и расписаться в уже полностью готовой бумаге. В отличие от бланка с сайта, это не требует наличия принтера.
14

Комментарии 14

rdc
#
Не, немного другое. Там предлагается онлайн-версия СКП, а я предлагаю онлайн-версию отделения банка.
rdc
#
Кстати, такие онлайн-заявления ещё и уберут вероятность ошибки в некоторых ситуациях.
Например, когда заявление касается конкретного счёта или карты, их можно выбрать из списка, а не писать кучу циферок.
A_1
#
Там предлагается онлайн-версия СКП, а я предлагаю онлайн-версию отделения банка.
rdc
И в чём разница?
Если Вы сможете отправлять и получать сообщения произвольной форме с вложением, пусть и привязанных к карте и теме?
rdc
#
Разница в следующем:
1) Юридическая легитимность документа - применение ЭЦП, либо, если это невозможно, формирование в указанном отделении банка полностью готовой бумажки - прийти/расписаться/уйти.
2) Легитимность снятия средств за платную услугу, типа формирования кода субьекта КИ. "Переписка в чате" вряд ли может служить основанием для списания денег.
3) Хранение заявлений в истории завлений, чтобы впоследствии не выуживать конкретно заявления из объёмного архива переписки общеинформационного характера.
4) Если это будет набор типовых заявлений такого же плана, как запрос на изменение кредитного лимита - то значительное упрощение их составления. Фактически вбить несколько значений и всё.
A_1
#
1, 2 и даже 3, если отсканировать заявление с подписью не требует специальной формы.
4 вполне решается грамотным заполнением поля subj.

Так что - неубедительно.
rdc
#
"Отсканировать" - значит, надо ещё иметь сканер и принтер?
antonello81
#
Поддерживаю идею, т.к. столкнулся с необходимостью разъяснения причины возврата банковского перевода SWIFT.
В описании платежа только непонятные символы и цифры.

По круглосуточной поддержке сказали, что необходимо звонить валютному контролю. Валютный контроль работает в будние дни, в рабочее время и телефон не отвечает.

Было бы гораздо удобнее получать ответ не названивая и не выцепляя нужного сотрудника.
ois1977
#
Реализована?
rdc
#
Ну да
antonello81
#
Круто!
А почему в статусе "Ждет рассмотрения"?
В бета-тестировании?
Mikel
#
Я думаю, что еще не все реализовано. Заявление в свободной форме, конечно гуд, но хотелось бы все-таки, полного спектра типовых заявлений smile:shuffle:
VEI
#
12.03.2013 в 18:13 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Реализовано»
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