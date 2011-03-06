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Аватар Андрей (A_1)
06.03.2011 17:41 #
Реализовано

При нехватке средств на счёте переводить мобильный банк в экономный пакет вместо полного отключения.

У меня подключен полный пакет мобильного банка к карте моментум, и каждый месяц списывается 30 рублей со счёта.
Однажды у меня на счёте оказалось ровно 30 рублей и списание не прошло, а мобильный банк заблокировался. Насовсем. В течение примерно недели разбирались, что списание в ноль не проходит.
Всё это время СБОЛ был практически недоступен для работы, а только для просмотра.

Собственно суть предложения - в заголовке.
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Комментарии 2

Сбербанк России
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Полный пакет от экономного по функциональности отличается только тем, что в полном пакете клиенту отправляются СМС-сообщения об операциях. При блокировке МБ с полным пакетом перестают направляться СМС об операциях. При этом вы можете совершать платежи и получать пароли для СБОЛ даже по блокированному из-за отсутствия средств Мобильному банку. Вся функциональность Мобильного банка восстановится сразу после пополнения вами счета карты (явка в банк не требуется!).
Если у вас описанный выше вариант не срабатывает, но нужно разбирать конкретно ваш случай.


Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Реализовано»
grafstroganov
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Неправда, после отсуствтия средств СБ не переходит в экономичный пакет - он вообще не работет, mastercard secure не работает, СМС в Сбербанк онлайн не приходят, техподдержка разводит руками. Чтобы рассмотреть каждый конкретный случай в Сберабнке сроки по 3 месяца и то не факт что решится вопрос!
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