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Андрей
(A_1)
Реализовано
При нехватке средств на счёте переводить мобильный банк в экономный пакет вместо полного отключения.
У меня подключен полный пакет мобильного банка к карте моментум, и каждый месяц списывается 30 рублей со счёта.
2
Однажды у меня на счёте оказалось ровно 30 рублей и списание не прошло, а мобильный банк заблокировался. Насовсем. В течение примерно недели разбирались, что списание в ноль не проходит.
Всё это время СБОЛ был практически недоступен для работы, а только для просмотра.
Собственно суть предложения - в заголовке.
Комментарии 2
Если у вас описанный выше вариант не срабатывает, но нужно разбирать конкретно ваш случай.
Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Реализовано»