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Реализовано

При нехватке средств на счёте переводить мобильный банк в экономный пакет вместо полного отключения.

У меня подключен полный пакет мобильного банка к карте моментум, и каждый месяц списывается 30 рублей со счёта.

Однажды у меня на счёте оказалось ровно 30 рублей и списание не прошло, а мобильный банк заблокировался. Насовсем. В течение примерно недели разбирались, что списание в ноль не проходит.

Всё это время СБОЛ был практически недоступен для работы, а только для просмотра.



Собственно суть предложения - в заголовке.

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