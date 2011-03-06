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Clu Cla
(claclu)
Отклонено
Рассмотреть возможность изменения клиентом даты формирования выписки по КК
Собственно, будучи новичком в этом сообществе, опять несколько удивлен, что такая идея ранее в подобном виде не предлагалась.
7
Суть идеи: разрешить клиенту самостоятельно с определенной периодичностью (например, раз в год, как это позволяет сделать Сити) выбирать дату формирования выписки и, как следствие, последнюю дату платежа, чтобы попасть в грейс-период.
Мне, например, это было бы актуально по 2 причинам:
1) Основную часть своего дохода я получаю примерно 22-23 числа каждого месяца (соответственно, на день-два позже, если 22-23 попадает на выходной). Соответственно с картой Авангарда мне приходится оплачивать долг из сбережений (вытягивая на пару дней средства со сберегательного счета), а спустя неделю пополнять их обратно. Не сказать, чтобы прямо так критично, но если бы была возможность сдвигать дату, я бы предпочел, чтобы выписка формировалась числа эдак 5, а последняя дата платежа была бы 25 числа.
2) В данный момент такая опция в Сити позволяет мне гибко «играть» со сроками погашения, т.к. у меня в Сити 2 карты, по одной выписка формируется 9 числа, по другой – 19. Соответственно, я пользуюсь в первые 10 дней месяца преимущественно картой Авангарда, во вторые – «первой» картой Сити, и в последние 10 дней – «второй» картой Сити, имея почти всегда минимум 40 дней на погашение.
Подозреваю, что раз ВСЕ карты ВСЕХ клиентов завязаны именно на 1 и 20 числа каждого месяца, то пересмотр этого может потребовать кардинальных изменений во многих сферах деятельности банка, однако потенциально это может помочь разгрузить особенно загруженные офисы по приему платежей перед 20 или 30 числом каждого месяца (если такие, конечно, есть - я, к счастью, вообще почти никогда очередей в Авангарде не видел).
Комментарии 7
Что касается переноса даты расчета выписки. Вы очень правильно заметили, что "пересмотр этого может потребовать кардинальных изменений во многих сферах деятельности банка". Именно так, потребует. Поэтому, чтобы добиться принятия этой идеи, вам придется придумать более существенные плюсы, чем разгрузка офисов 20-го числа.
Ну, про плюс для клиента я уже упомянул Я не смогу привести 100% точное объяснение, почему именно это должно быть хорошо для банка, но чисто логически (или математически, как хотите) я могу предположить, что в любых "концентрациях" почти никогда особой пользы нет. Мне кажется, что если банк (к счастью) в какой-то момент столкнется с кардинальным повышением числа клиентов (в разы), то в какой-то момент их системе может стать малость не по себе 1 числа каждого месяца при расчете процентов для всех клиентов. Если клиенты будут "размазаны" все же более гибко "по календарю", то задача уже не будет стоять в виде "рассчитать все 1ого числа", а скорее "рассчитывать понемногу каждый день" (опять же, утрирую, что именно "каждый" день).
Разумеется, это лишь мое мнение, я банковскую управленческую отчетность не видел , но опять же посмею предположить, что входящий поток средств от клиентов по КК наверняка тяготеет к нескольким дням (допустим, к 5 числу - те, кто предпочитают гасить все сразу и не париться, к 20 числу - те, кто гасит к концу грейса и к 30 числу - те, кто платит минималку в последний момент). Помимо чистого вопроса загруженности офиса (который сомнителен ), я полагаю, что такое "распределение" не слишком благоприятно сказывается на определенных финансовых показателях банка. Но это уже мое чистое ИМХО
Кстати, да. Это уже существеннее. Иметь постоянный денежный поток, я думаю, банку приятнее, чем синусоиду с двумя горбами. Поддержу идею, все равно банк сам будет решать, что ему важнее - простота расчетов или постоянство потоков.
Это как если банки начнут сдавать годовую отчётность, кто с апреля, кто с мая, а кто и вообще с ноября.