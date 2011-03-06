Отклонено

Рассмотреть возможность изменения клиентом даты формирования выписки по КК

Собственно, будучи новичком в этом сообществе, опять несколько удивлен, что такая идея ранее в подобном виде не предлагалась.



Суть идеи: разрешить клиенту самостоятельно с определенной периодичностью (например, раз в год, как это позволяет сделать Сити) выбирать дату формирования выписки и, как следствие, последнюю дату платежа, чтобы попасть в грейс-период.



Мне, например, это было бы актуально по 2 причинам:



1) Основную часть своего дохода я получаю примерно 22-23 числа каждого месяца (соответственно, на день-два позже, если 22-23 попадает на выходной). Соответственно с картой Авангарда мне приходится оплачивать долг из сбережений (вытягивая на пару дней средства со сберегательного счета), а спустя неделю пополнять их обратно. Не сказать, чтобы прямо так критично, но если бы была возможность сдвигать дату, я бы предпочел, чтобы выписка формировалась числа эдак 5, а последняя дата платежа была бы 25 числа.

2) В данный момент такая опция в Сити позволяет мне гибко «играть» со сроками погашения, т.к. у меня в Сити 2 карты, по одной выписка формируется 9 числа, по другой – 19. Соответственно, я пользуюсь в первые 10 дней месяца преимущественно картой Авангарда, во вторые – «первой» картой Сити, и в последние 10 дней – «второй» картой Сити, имея почти всегда минимум 40 дней на погашение.



Подозреваю, что раз ВСЕ карты ВСЕХ клиентов завязаны именно на 1 и 20 числа каждого месяца, то пересмотр этого может потребовать кардинальных изменений во многих сферах деятельности банка, однако потенциально это может помочь разгрузить особенно загруженные офисы по приему платежей перед 20 или 30 числом каждого месяца (если такие, конечно, есть - я, к счастью, вообще почти никогда очередей в Авангарде не видел).



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