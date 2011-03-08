Терминал, безусловно прогресс!!!! smile:oops: . Хотя кое-что из предложений озвученных выше можно и не реализовывать. Если только терминал будет "прогрессивным" и научится давать сдачу, банкнотами и монетами, если научится принимать монеты. То есть станет таким, как почти везде в "Европах и Америках" smile8) . Что интересно и в России терминалы, которые сдачу выдают уже кое-где появились. Например терминалы по продаже билетов на поезда-экспрессы к московским аэропортам. Так что может не велосипед изобретать, а просто "реально прогрессивные терминалы" установить?