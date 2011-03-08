Платил за кредит в сбербанке в платежном автомате. Да, это тот самый, который сдачи не дает )))
Банк позиционирует эти терминалы, как быстрые для оплаты и без очередей. На самом деле очереди очень даже есть. Передо мной стояло 7 человек и после меня еще набежало. Вероятно, это из-за того, что теперь всех гонят к этому терминалу. Кредит в кассе уже не оплачивают, или оплачивают, но только в самых редких случаях.
Есть некоторые идеи, наблюдения, замечания.
Я подхожу к терминалу и не знаю, купюры каких номиналов мне потребуются. Может возникнуть ситуация, когда тебе нужно заплатить 6200, а у тебя 7000 тысячными купюрами. В чем проблема? – скажете вы… А автомат-то сдачи не дает! И не можешь ты сейчас 800 рублей переплачивать. До зарплаты еще дожить нужно. И что ты делаешь? Платишь 6000 сейчас. Размениваешь тысячу по соткам. И снова в очередь платить оставшиеся 200 рублей.
Как избежать такой ситуации?
Нужно за три-четыре дня до конечного срока присылать смску. Например, такую: Следующий платеж по кредиту до 1.12.2010. Сумма платежа: 6150 рублей.
Ты не только видишь дедлайн, но и получаешь четкую информацию: к терминалу нужно подходить с шестью бумажками по тысяче, одной сотенной и одной пятидесятирублевой купюрами
Сумки, блин, некуда поставить… У терминала одна рука всегда занята – ею нажимаются кнопочки на терминале. А вторая просто герой – держит, и пачечку денежек, и распечатку с реквизитами и тяжеленную сумку. Капец просто. На терминале должны быть либо какие-то вешалочки, либо какая-то полочка. Причем организовано должно быть это так, чтобы ты мог без особого напряга контролировать сохранность своих вещей. Грубо говоря, чтобы не сперли и не забывал их забирать по окончании.
Про листок с реквизитами. В терминал вводится расчетный счет (не уверен, что именно так называется). Выглядит это все как строчка из примерно пятнадцати цифр. Но ты вводишь только часть и это радует. И вводится дата заключения договора. Эти данные статичные. Для экономии времени можно сделать идентификацию по штрих-коду. Поднес распечатку к штрих-коду – тебя узнали. Буквально три секунды.
Интерфейс системы не идеален. Некоторые экраны можно вообще убрать, а пользователю задавать меньше вопросов. Например, зачем мне предлагают выбрать один вариант ответа из одного? Зачем у меня спрашивают, показать ли мне распределение платежей на экране? Все-таки лучше показать, чем спрашивать. Технически это не сложно. Пользователь всегда может отфильтровать такую информацию.
Пишу текст и прямо щас идея появилась. Если тяжело делать смс рассылку с датой и суммой платежа, то такую информацию можно печатать на чеке. А почему бы и нет?!
Подводим итог.
К сожалению, не все идеально в терминалах сбербанка и время пребывания у автомата можно сократить более чем в два раза. Однако, ситуация поправимая. Возможно, если разработчики прочитают этот текст, то они сделают самые лучшие терминалы. =) А сбербанк молодец! Автоматы рулят! Больше автоматики, меньше очередей! Ура!
Собственно это была процитирована запись с моего блога wronglane.ru
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