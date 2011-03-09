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Аватар Андрей (sellsky)
09.03.2011 20:36 #
Ждет рассмотрения

Не создавать новые окна и не изменять размер окна при входе в ИБ

Когда входишь в интернет-банк с главной страницы сайта, браузер «Фаерфокс» пытается открыть новое окно, и зачем-то пытается изменить размер видимой области страницы на микроскопическую.

Пусть ИБ появляется в текущем окне и не пытается изменять размер этого окна.
7

Комментарии 7

Pif
#
Браузер IE ведет себя по-другому, но смотреть на экран тоже невозможно, пока не схлопнешь окно и не развернешь его снова в полный размер.
m.osipov
#
Браузер IE ведет себя по-другому, но смотреть на экран тоже невозможно, пока не схлопнешь окно и не развернешь его снова в полный размер.

Pif


Странно... Зашел с главной страницы через IE9/Firefox - все прекрасно, размер страницы не меняется.
Теневая экономка
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В опере открывается в новой вкладке, но в обычном размере, зато там нельзя создать шаблон. В фаерфоксе после открытия ИБ окошко схлопывается, зато возможна полноценная работа с шаблонами. Так выпьем же за то, чтобы ИБ Авангарда корректно работал во всех основных браузерах!
rdc
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Firefox:
Настройки -> Содержимое -> Использовать Javascript -> Дополнительно -> тут снимаете все галки.
Это запретит всем сайтам изгаляться над окнами.
sellsky
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Надо было, наверное, мне сразу написать, что я про галки в браузере знаю, про «левый» урл для входа знаю. Это же не повод перестать хотеть, чтобы по-человечески было.
A_1
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Это же не повод перестать хотеть, чтобы по-человечески было.
sellsky
Не повод, да.
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