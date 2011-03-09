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Ждет рассмотрения

Не создавать новые окна и не изменять размер окна при входе в ИБ

Когда входишь в интернет-банк с главной страницы сайта, браузер «Фаерфокс» пытается открыть новое окно, и зачем-то пытается изменить размер видимой области страницы на микроскопическую.



Пусть ИБ появляется в текущем окне и не пытается изменять размер этого окна.

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