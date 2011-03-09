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Андрей
(sellsky)
Ждет рассмотрения
Не создавать новые окна и не изменять размер окна при входе в ИБ
Когда входишь в интернет-банк с главной страницы сайта, браузер «Фаерфокс» пытается открыть новое окно, и зачем-то пытается изменить размер видимой области страницы на микроскопическую.
7
Пусть ИБ появляется в текущем окне и не пытается изменять размер этого окна.
Комментарии 7
Странно... Зашел с главной страницы через IE9/Firefox - все прекрасно, размер страницы не меняется.
Настройки -> Содержимое -> Использовать Javascript -> Дополнительно -> тут снимаете все галки.
Это запретит всем сайтам изгаляться над окнами.