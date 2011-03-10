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Ждет рассмотрения

Автоматическое погашение задолженности

Представьте себе ситуацию - Вы застряли где-нибудь в забугорье, самолёты не летают из-за вулкана или революции, а уже конец месяца на носу и маячит просрочка по кредитке. Или попали в больницу с тем же результатом.



Решение - пишется заявление из двух пунктов:

1) Не возражаю против автоматического погашения минимального платежа по всем действующим кредитам из любых имеющихся на счетах собственных средств, кроме депозитов, в случае невнесения минимального платежа в последний день.

2) (пункт пишется по желанию, поскольку потери на процентах могут превысить величину штрафа) Не возражаю против досрочного расторжения депозитов с той же целью, если для погашения минимального платежа не хватает собственных средств остальных счетах.



Результат: имея хотя бы минимум собственных средств на счетах, можно полностью избежать риска просрочки - а для тех, кто распорядился о передаче данных в бюро кредитных историй - ещё и несмываемого клейма неплательщика.



Идея подымалась на форуме, но раздела с идеями тогда ещё не было.

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