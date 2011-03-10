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Аватар rdc (rdc)
10.03.2011 11:35 #
Ждет рассмотрения

Автоматическое погашение задолженности

Представьте себе ситуацию - Вы застряли где-нибудь в забугорье, самолёты не летают из-за вулкана или революции, а уже конец месяца на носу и маячит просрочка по кредитке. Или попали в больницу с тем же результатом.

Решение - пишется заявление из двух пунктов:
1) Не возражаю против автоматического погашения минимального платежа по всем действующим кредитам из любых имеющихся на счетах собственных средств, кроме депозитов, в случае невнесения минимального платежа в последний день.
2) (пункт пишется по желанию, поскольку потери на процентах могут превысить величину штрафа) Не возражаю против досрочного расторжения депозитов с той же целью, если для погашения минимального платежа не хватает собственных средств остальных счетах.

Результат: имея хотя бы минимум собственных средств на счетах, можно полностью избежать риска просрочки - а для тех, кто распорядился о передаче данных в бюро кредитных историй - ещё и несмываемого клейма неплательщика.

Идея подымалась на форуме, но раздела с идеями тогда ещё не было.
15

Комментарии 15

gamura
#
аналогичный сервис есть в ВТБ24. Там, если не внесен минимальный платеж по КК, то включается "пылесос" проходящийся по текущим счетам и ищущий собственные средства на картах (дебетовых и кредитных). Включается он около 17-30 в последний день внесения.
Узнал об этом на собственном опыте, узрев обнуленную дебетовку и текущий счет в Телебанке, приехав в отделение вносить нал около 20-00.

Сервис считаю достаточно полезным, хотя Банк может и не согласиться - проценты за просрочку лишними не бывают.
Pif
#
Если Авангард будет реализовывать этот пылесос, то повторять ноу-хау ВТБ24 не нужно. Пусть пылесосит после нуля задним числом smile:)
gamura
#
Пусть пылесосит после нуля задним числом

Pif


это как smile:o
dolphin27
#
Надо же, зашел сюда сегодня, чтобы предложить именно эту идею. smile:) Понятно, присоединяюсь к Вашему предложению.
rdc
#
Это не частный случай http://www.banki.ru/friends/ideas/?detail=2644147 ?
A_1
Нет. Заранее предсказать форс-мажор невозможно.
А автоматический перевод 10% от кредитного лимита в последнее число месяца, заданный "просто так на всякий случай", в абсолютном большинстве случаев, когда погашение идёт по плану, будет бессмысленным.
A_1
#
Заранее предсказать форс-мажор невозможно
rdc
Зачем форс-мажор? Это должна быть штатная операция.
Настраиваете регулярный перевод 19 числа с электронного счёта на карточный на сумму, остатка отчётной задолженности.
И на 29 на сумму недовыплаченного минимального остатка.
Ну и кладёте заблаговременно депозиты с датой окончания 19.
rdc
#
Если в параметрах регулярных переводов можно будет указать не какую-то конкретную сумму, а именно "невыплаченный остаток", то да, это решит вопрос. Тогда при досрочном гашении этот перевод просто не сработает.
А если регулярный перевод будет переводить только заранее заданную сумму - то такая операция будет только мешать.

И ещё тонкость - если для грейса заранее задано 20 число, то для минимального платежа дата плавает от 28 до 31.
Получается, что в дате регулярного перевода должен быть вариант "последний день месяца", иначе придётся ставить 28 число.

И даже если регулярные переводы смогут оперировать суммами невыплаченных остатков, это всё равно не решает вопрос с депозитами.
Суть идеи была именно в "есть собственные средства - можно не париться, всё погасится", а вовсе не в постоянном ручном ежемесячном выкладывании краткосрочных депозитов. Тем более, что форс-мажоры бывают редко, а долгосрочный депозит гораздо выгоднее.
A_1
#
А если регулярный перевод будет переводить только заранее заданную сумму - то такая операция будет только мешать.
rdc
Для разных целей - разные переводы. Такой перевод вполне сгодится для отплаты телефонов и электричества.
Получается, что в дате регулярного перевода должен быть вариант "последний день месяца"
rdc
Это необязательно. Достаточно в последний день делать платежи за несуществующую в данном месяце дату. Это несложно реализовать.

И даже если регулярные переводы смогут оперировать суммами невыплаченных остатков, это всё равно не решает вопрос с депозитами.
rdc
По депозитам решение уже принято - раньше или позже они будут.
Ну а обеспечить на счёте необходимый для перевода остаток можно и другим способом.
Вот только не нужно досрочно расторгать депозиты.
Вполне достаточно оповестить о нехватке средств в дату платежа.
sudar78
#
Исключительно полезное предложение. Двумя руками поддерживаю!
LogicDaemon
#
Для разных целей - разные переводы. Такой перевод вполне сгодится для отплаты телефонов и электричества.

A_1

Так в данном топике сабж про погашение задолженности по кредиту, а не про оплату электричества.

Это необязательно. Достаточно в последний день делать платежи за несуществующую в данном месяце дату. Это несложно реализовать.

A_1

И это тоже необязательно. Достаточно не попадать во внештатные ситуации и платить вовремя.
Но о чём это я. А, да, вот: реализовать платёж «в несуществующую дату в данном месяце» – не сложнее, чем «в последний день месяца», зато в последнем случае будет явно более ожидаемое и интуитивное поведение системы.

Вот только не нужно досрочно расторгать депозиты.
Вполне достаточно оповестить о нехватке средств в дату платежа.

A_1

Кому как и когда как. Если проценты по депозиту – меньше, чем штраф (увеличение процентов) при невнесении минимального платежа, финансово выгоднее расторгнуть депозит.
А SMS может ничем не помочь, если «застрял вдали от интернета» без карточки с кодами.
rdc
#
Невнесение может привести к более неприятным последствиям, чем штраф: к отказам повышать кредитный лимит, к попаданию информации о просрочке в БКИ.
AlPet
#
Я не стал дожидаться милости от природы smile:D, когда банк реализует идею, настроил в другом банке (тем более у них сейчас межбанк без комиссии) периодический платеж с расчетного счета с перечислением 25-го числа удвоенного минимального платежа от своих максимальных расходов. Если проведу погашение в грейс сам до 20-го числа, то переведу выполнение автоплатежа на следующий месяц, иначе он выполниться сам 25-го.
schedmi
#
Тема не потеряла актуальность: настаиваю на реализации такой функции в Интернет-банке. Как вариант, банк может брать за такое автопогашение комиссию равную комиссии за просрочку , но без порчи кредитной истории.
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