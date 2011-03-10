Подписаться на идею
rdc
(rdc)
Ждет рассмотрения
Автоматическое погашение задолженности
Представьте себе ситуацию - Вы застряли где-нибудь в забугорье, самолёты не летают из-за вулкана или революции, а уже конец месяца на носу и маячит просрочка по кредитке. Или попали в больницу с тем же результатом.
15
Решение - пишется заявление из двух пунктов:
1) Не возражаю против автоматического погашения минимального платежа по всем действующим кредитам из любых имеющихся на счетах собственных средств, кроме депозитов, в случае невнесения минимального платежа в последний день.
2) (пункт пишется по желанию, поскольку потери на процентах могут превысить величину штрафа) Не возражаю против досрочного расторжения депозитов с той же целью, если для погашения минимального платежа не хватает собственных средств остальных счетах.
Результат: имея хотя бы минимум собственных средств на счетах, можно полностью избежать риска просрочки - а для тех, кто распорядился о передаче данных в бюро кредитных историй - ещё и несмываемого клейма неплательщика.
Идея подымалась на форуме, но раздела с идеями тогда ещё не было.
Комментарии 15
Узнал об этом на собственном опыте, узрев обнуленную дебетовку и текущий счет в Телебанке, приехав в отделение вносить нал около 20-00.
Сервис считаю достаточно полезным, хотя Банк может и не согласиться - проценты за просрочку лишними не бывают.
это как
А автоматический перевод 10% от кредитного лимита в последнее число месяца, заданный "просто так на всякий случай", в абсолютном большинстве случаев, когда погашение идёт по плану, будет бессмысленным.
Настраиваете регулярный перевод 19 числа с электронного счёта на карточный на сумму, остатка отчётной задолженности.
И на 29 на сумму недовыплаченного минимального остатка.
Ну и кладёте заблаговременно депозиты с датой окончания 19.
А если регулярный перевод будет переводить только заранее заданную сумму - то такая операция будет только мешать.
И ещё тонкость - если для грейса заранее задано 20 число, то для минимального платежа дата плавает от 28 до 31.
Получается, что в дате регулярного перевода должен быть вариант "последний день месяца", иначе придётся ставить 28 число.
И даже если регулярные переводы смогут оперировать суммами невыплаченных остатков, это всё равно не решает вопрос с депозитами.
Суть идеи была именно в "есть собственные средства - можно не париться, всё погасится", а вовсе не в постоянном ручном ежемесячном выкладывании краткосрочных депозитов. Тем более, что форс-мажоры бывают редко, а долгосрочный депозит гораздо выгоднее.
Это необязательно. Достаточно в последний день делать платежи за несуществующую в данном месяце дату. Это несложно реализовать.
По депозитам решение уже принято - раньше или позже они будут.
Ну а обеспечить на счёте необходимый для перевода остаток можно и другим способом.
Вот только не нужно досрочно расторгать депозиты.
Вполне достаточно оповестить о нехватке средств в дату платежа.
Не видел вашего предложения и написал подобное от себя http://www.banki.ru/friends/ideas/?detail=3233192
Так в данном топике сабж про погашение задолженности по кредиту, а не про оплату электричества.
И это тоже необязательно. Достаточно не попадать во внештатные ситуации и платить вовремя.
Но о чём это я. А, да, вот: реализовать платёж «в несуществующую дату в данном месяце» – не сложнее, чем «в последний день месяца», зато в последнем случае будет явно более ожидаемое и интуитивное поведение системы.
Кому как и когда как. Если проценты по депозиту – меньше, чем штраф (увеличение процентов) при невнесении минимального платежа, финансово выгоднее расторгнуть депозит.
А SMS может ничем не помочь, если «застрял вдали от интернета» без карточки с кодами.