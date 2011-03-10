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Аватар Roman0084
10.03.2011 19:39 #
Отклонено

Экспресс карт

Думаю многих клиентов банка в Москве могла бы заинтересовать карта (кредитная/депозитная) с озможностью бесконтактной оплаты проезда в метро. Главное, чтобы тарифы по услуге сльно не отличались от других банков.
4

Комментарии 4

tide
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Уже была такая идеяи она отклонена
Sergei-2002
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Уже была такая идеяи она отклонена

tide

Жалко что отклонили,идея хорошая.
emozgovoy
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10.03.2011 в 23:24 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»
Моисей Абрамович
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Действительно (поддержу мнение с Обсуждений), хотелось бы видеть комментарии представителя Банка к отклонению. Интересно всё же.
Ну хоть наврали бы что нибудь. smile:D
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