Подписаться на идею Roman0084

Отклонено

Экспресс карт

Думаю многих клиентов банка в Москве могла бы заинтересовать карта (кредитная/депозитная) с озможностью бесконтактной оплаты проезда в метро. Главное, чтобы тарифы по услуге сльно не отличались от других банков.

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