Вход
Сообщество банковских клиентов
Друзья банка «Русский Стандарт»
Идеи
Подписаться на идею
Аватар Константин (jFinder)
11.03.2011 11:55 #
Реализовано

БвК. В реквизиты счетов добавить ИНН банка.

Здравствуйте.

Проблема с этим ИНН случилась следующая. Когда я взял свои реквизиты из раздела "Получить реквизиты счетов" и пришел с ними в другой банк с целью оформить постоянное поручение на ежемесячный перевод начисленных процентов по вкладу на мой счет БвК, то был жестко послан тамошними сотрудниками с мотивировкой, что для составления подобного документа просто необходим ИНН банка-получателя. Якобы есть соответствующая инструкция ЦБ. Все мои возражения про БИК, кор. счет были отвергнуты. Пришлось идти домой и на rsb.ru искать этот самый ИНН.

Я не знаю, действительно ли есть требование ЦБ на счет ИНН, или это был произвол сотрудников того банка, но прошу добавьте пожалуйста строчку про ИНН в БвК, раздел "Реквизиты счетов".

Спасибо.
5

Комментарии 5

emozgovoy
#
11.03.2011 в 15:20 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
sergo198
#
Вас тупо послали - по справочнику БИК-ов все реквизиты банка-получателя устанавливаются однозначно - и ИНН, и КПП, и кор.счет!
Обругайте Ваш другой банке - пусть нормально работают.

Ну а сама идея достойна реализации (не сложно, а в некоторый ситуациях может помочь).
ao-averin
#
14.03.2011 в 10:37 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
ao-averin
#
24.06.2013 в 15:42 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.