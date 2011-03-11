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Реализовано

БвК. В реквизиты счетов добавить ИНН банка.

Здравствуйте.



Проблема с этим ИНН случилась следующая. Когда я взял свои реквизиты из раздела "Получить реквизиты счетов" и пришел с ними в другой банк с целью оформить постоянное поручение на ежемесячный перевод начисленных процентов по вкладу на мой счет БвК, то был жестко послан тамошними сотрудниками с мотивировкой, что для составления подобного документа просто необходим ИНН банка-получателя. Якобы есть соответствующая инструкция ЦБ. Все мои возражения про БИК, кор. счет были отвергнуты. Пришлось идти домой и на rsb.ru искать этот самый ИНН.



Я не знаю, действительно ли есть требование ЦБ на счет ИНН, или это был произвол сотрудников того банка, но прошу добавьте пожалуйста строчку про ИНН в БвК, раздел "Реквизиты счетов".



Спасибо.

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