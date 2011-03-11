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Реализовано

Копия платежного поручения со штампом об исполнении.

При исполнении внешнего платежа через интернет-банк отсутствует возможность распечатки копии платежного поручения со штампом об исполнении непосредственно со страницы интернет-банка.

Это крайне неудобно, т.к. нет возможности уведомить получателя платежа о переводе денег.

В другом моем банке, в частности МКБ, такая возможность имеется.

Тем самым, РС ограничивает использование интернет-банка.

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