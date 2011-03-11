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Аватар Bronis
11.03.2011 13:08 #
Реализовано

Копия платежного поручения со штампом об исполнении.

При исполнении внешнего платежа через интернет-банк отсутствует возможность распечатки копии платежного поручения со штампом об исполнении непосредственно со страницы интернет-банка.
Это крайне неудобно, т.к. нет возможности уведомить получателя платежа о переводе денег.
В другом моем банке, в частности МКБ, такая возможность имеется.
Тем самым, РС ограничивает использование интернет-банка.
12

Комментарии 12

emozgovoy
#
Добрый день,Bronis!

В скором времени данная возможность будет реализована.

С уважением,
Евгений Мозговой





Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»
Bronis
#
Когда же, наконец, это будет реализовано???
Делаю много переводов, - очень неудобно без копий платежек.
Ваше заявление совершенно ненужный для получателя платежа документ.
komsash
#
Полностью поддерживаю данное предложение.
komsash
#
Ну когда же банк внедрит такой сервис?
komsash
#
В скором времени данная возможность будет реализована.

С уважением,
Евгений Мозговой

emozgovoy

А поточнее сроки назвать нельзя?
avgk
#
Очень, очень ждём!
vadlar
#
6 месяцев прошло, а воз и ныне там smile:|

Неужели так трудно реализовать в программном коде вот такие электронные платёжки, которыми уже давно пользуются клиенты других банков?

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vadlar
#
Евгений, отзовитесь ) Ещё полгода прошло )
ois1977
#
Хорошо бы еще и на входящие платежи такое видеть
Bronis
#
"Принято" - 11.03. Сегодня 28.08. - не внедрено!
Интересная арифметика!!!
ois1977
#

"Принято" - 11.03. Сегодня 28.08. - не внедрено!
Интересная арифметика!!!

Bronis

Принято 11.03.11, сегодня 28.08.12 - почуствуйте разницу !
ao-averin
#
18.12.2012 в 11:33 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
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