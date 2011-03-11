Реализовано
Копия платежного поручения со штампом об исполнении.
При исполнении внешнего платежа через интернет-банк отсутствует возможность распечатки копии платежного поручения со штампом об исполнении непосредственно со страницы интернет-банка.
12
Это крайне неудобно, т.к. нет возможности уведомить получателя платежа о переводе денег.
В другом моем банке, в частности МКБ, такая возможность имеется.
Тем самым, РС ограничивает использование интернет-банка.
Комментарии 12
В скором времени данная возможность будет реализована.
С уважением,
Евгений Мозговой
Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»
Делаю много переводов, - очень неудобно без копий платежек.
Ваше заявление совершенно ненужный для получателя платежа документ.
А поточнее сроки назвать нельзя?
Неужели так трудно реализовать в программном коде вот такие электронные платёжки, которыми уже давно пользуются клиенты других банков?
[url=http://img23.binimage.org/76/bc/27/pp_alfa.jpg][/url] [url=http://img23.binimage.org/9e/81/44/pp_mkpb.jpg][/url]
Интересная арифметика!!!
Принято 11.03.11, сегодня 28.08.12 - почуствуйте разницу !