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График работы службы техподдержки

Я удивлен тем фактом, что у столь клиентоориентированного банка, как Авангард, служба техподдержки работает с 9 до 18 часов МСК по рабочим дням. Столкнулся с тем, что при попытке изменить лимит по карте, возникли проблемы с работой ЭЦП. С firefox'ом, которым пользовался ранее, ЭЦП теперь не работает, с IE тоже проблемы.



Большая просьба сделать график работы службы техподдержки круглосуточным и ежедневным, если это невозможно, то прошу добавить альтернативную авторизацию клиента, при смене лимитов карты, путем ввода кода доступа с карточки(как при других операциях)

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