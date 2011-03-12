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Аватар Вася Пупкин (086)
12.03.2011 09:32 #
Ждет рассмотрения

График работы службы техподдержки

Я удивлен тем фактом, что у столь клиентоориентированного банка, как Авангард, служба техподдержки работает с 9 до 18 часов МСК по рабочим дням. Столкнулся с тем, что при попытке изменить лимит по карте, возникли проблемы с работой ЭЦП. С firefox'ом, которым пользовался ранее, ЭЦП теперь не работает, с IE тоже проблемы.

Большая просьба сделать график работы службы техподдержки круглосуточным и ежедневным, если это невозможно, то прошу добавить альтернативную авторизацию клиента, при смене лимитов карты, путем ввода кода доступа с карточки(как при других операциях)
5

Комментарии 5

rdc
#
Плюсую смену лимитов кодом с карточки. С мобильника - единственный вариант
A_1
#
rdc, какая связь между "Плюсую смену лимитов кодом с карточки" и "График работы службы техподдержки"???

А заставлять всех специалистов работать 24х7 - безнравственно.

Фарефокс по ночам чинить необязательно сотрудниками банка.
086
#
А заставлять всех специалистов работать 24х7 - безнравственно.

A_1

Точно, есть аристократия - IT и есть негры - девочки из СПК. Пусть негры пашут!

Фарефокс по ночам чинить необязательно сотрудниками банка.

A_1

Если в ФФ работает все, кроме ЭЦП, то, простите, но дело не в ФФ. Тем более, что "ночь" для Вас, и для жителей большей части России - несколько сдвинутые во времени события или для Вас за МКАДом жизни нет?
rdc
#
rdc, какая связь между "Плюсую смену лимитов кодом с карточки" и "График работы службы техподдержки"???
A_1
См. второй абзац идеи
vadik2009
#
С firefox'ом, которым пользовался ранее, ЭЦП теперь не работает

086


Хм, у меня всё работает почему-то.
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