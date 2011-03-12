Ждет рассмотрения
График работы службы техподдержки
Я удивлен тем фактом, что у столь клиентоориентированного банка, как Авангард, служба техподдержки работает с 9 до 18 часов МСК по рабочим дням. Столкнулся с тем, что при попытке изменить лимит по карте, возникли проблемы с работой ЭЦП. С firefox'ом, которым пользовался ранее, ЭЦП теперь не работает, с IE тоже проблемы.
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Большая просьба сделать график работы службы техподдержки круглосуточным и ежедневным, если это невозможно, то прошу добавить альтернативную авторизацию клиента, при смене лимитов карты, путем ввода кода доступа с карточки(как при других операциях)
Комментарии 5
А заставлять всех специалистов работать 24х7 - безнравственно.
Фарефокс по ночам чинить необязательно сотрудниками банка.
Точно, есть аристократия - IT и есть негры - девочки из СПК. Пусть негры пашут!
Если в ФФ работает все, кроме ЭЦП, то, простите, но дело не в ФФ. Тем более, что "ночь" для Вас, и для жителей большей части России - несколько сдвинутые во времени события или для Вас за МКАДом жизни нет?
Хм, у меня всё работает почему-то.