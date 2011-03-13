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Аватар rdc (rdc)
13.03.2011 20:48 #
Ждет рассмотрения

Белый список торговых точек

После того, как сегодня столкнулся с мошеннической транзакцией, окончательно оформилась идея:
возможность задать в интернет-банке белый список названий торговых точек, либо MCC, либо и того и другого.
В случае, если операция подпадает под критерии списка, она трактуется как "расходная операция" (общий лимит), а не как "интернет-транзакция".
Пример, зачем это нужно:
подписываемя на различные услуги (например, автоматическая оплата Мегафона), а лимит "прочих" интернет-транзакций обнуляем.
В результате, мошенническая транзакция, наиболее вероятно, будет проведена в другой торговой точке или с другим MCC, и упрётся в лимит интернет-транзакций. А операция по автооплате Мегафона будет трактоваться как обычная покупка в магазине и пройдёт успешно.

Идея частично пересекается с этой идеей: http://www.banki.ru/friends/ideas/?detail=2756756
только там критерием является 3d-secure авторизация, а в данном случае критерий - белый список.
(очевидно, операции по подписке не могут быть авторизованы с помощью 3d-secure)
5

Комментарии 5

Pif
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После введения нового смс-информирования верим, что Авангарду все по плечу !!! smile:)
vitaly_v
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А где мошенничество произошло, в какой точке? Давайте может чёрный список точек создадим?
viabank
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Да, было бы удобно вывести "подписки" из-под лимитов.
Хотя, в принципе, это частично решается заведением отдельной карты, но будет удобнее без таких хитростей.
rdc
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Вот-вот. Не нужна будет отдельная карта, и в целом всё станет гораздо безопаснее.
schedmi
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Изменяемые лимиты - главное конкурентное преимущество Авангарда. Именно поэтому я перешел на Авангард. Считаю, Банк должен уделять особое внимание развитию функций, обеспечивающих безопасность. В целом идею поддерживаю, возможно в несколько измененном варианте.
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