Принято
Кэш-бэк
Почему бы вам не сделать кредитные карты с функцией cash back, ведь возможность "возвращать" на моб. телефон есть возможность, то, я думаю, что и обратно на карту есть возможность сделать и технически и политически? А лучше не сделать, а привязать эту функцию к имеющимся уже у клиентов картам.
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Комментарии 2
Спасибо за Вашу идею. Данное предложение интересно для нас и мы рассматриваем его реализацию в перспективе.
Банк активно развивает различные продукты (в т.ч. и карточные) основываясь на собственной стратегии ведения бизнеса, а так же исходя из ситуации на рынке. О внедрении новых продуктов (в т.ч. и Cash back) мы заблаговременно уведомим наших клиентов путем размещения информации в отделениях банка, на сайте «Ренессанс Кредит» и на данном портале.
Благодарим вас за то, что Вы выбрали наш Банк в качестве своего финансового партнера.
Надеемся на дальнейшее и взаимовыгодное сотрудничество.