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Аватар Дмитрий Захаренко (musickant)
16.03.2011 00:15 #
Принято

Услуга "Автоплатёж" теперь и в СБ Онлайн.

В Банкоматах СБРФ, с не давнего времени, есть возможность подключить услугу "Автоплатёж" для автоматического зачисления средств со счёта карты в пользу сотового оператора МТС, при достижении баланса счёта мобильного телефона ниже порогового.
Было бы хорошо, если управление ею можно было бы осуществлять через СБ ОНлайн. Ну и как дополнение добавить в эту услугу сотовых операторов.
3

Комментарии 3

olger
#
Для начала можно было-бы распространить эту услугу в банкоматы, расположенные за территорией МКАД.
musickant
#
Для начала можно было-бы распространить эту услугу в банкоматы, расположенные за территорией МКАД.

olger

Это тоже нужно...
Сбербанк России
#
Планируем внедрить эту услугу в рамках новой версии Сбербанк.Онлайн.
Добавление Билайн и Мегафон уже запланировано.

Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»
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