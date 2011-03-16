Принято

Услуга "Автоплатёж" теперь и в СБ Онлайн.

В Банкоматах СБРФ, с не давнего времени, есть возможность подключить услугу "Автоплатёж" для автоматического зачисления средств со счёта карты в пользу сотового оператора МТС, при достижении баланса счёта мобильного телефона ниже порогового.

Было бы хорошо, если управление ею можно было бы осуществлять через СБ ОНлайн. Ну и как дополнение добавить в эту услугу сотовых операторов.

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