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Аватар Дмитрий Захаренко (musickant)
16.03.2011 00:33 #
Ждет рассмотрения

Управление услугой мобильный банк

До сих пор изменение мобильного номера извещения о транзакциях можно осуществить только в отделениях в течении 15-30 мин, в случае отсутствия очереди. Давно пора перенести эту возможность в СБ Онлайн так, что бы можно было изменять номер мобильного телефона для извещений, и при наличии нескольких карт настраивать нотификацию по своему усмотрению - на один номер или на разные.
6

Комментарии 6

Totoreal
#
Плохая идея, так как не учитывает вопросы безопасности карточного счета... Просто представьте, что у вас на счету лежит 100000000$, а кому-то станут известны ваш логин и пароль в Банк-онлайн, далее этот некто изменят номер телефона для мобильного банка и переводит эту сумму себе на счет...
musickant
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далее этот некто изменят номер телефона для мобильного банка и переводит эту сумму себе на счет...

Totoreal

...Глупости. Никто и никогда не переводит деньги только по паролю в СМС. Для этого существую электронные подписи/ключ. Чего, кстати, и не хватает в СБ-Онлайн.
А учитывать вопросы безопасности..сами понимаете. Сильные хакеры вынимаю списки счетов и номера карт из БД Банков, переводят деньги или снимают их в банкоматах по поддельным картам и делают это без номеров телефонов.
viabank
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идея хорошая при важном дополнении: такое изменение настроек должно сопровождаться вводом разового кода! т.е. приравниваться по защищенности к финансовой операции.
danshashkov
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еще один из вариантов подтверждения - это использовать КОДОВОЕ СЛОВО (или как пишут в заявлении на заключение УДБО "контрольноя информация")
musickant
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Год прошёл...
shlomo_chavez
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Год прошёл...

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фрода больше за это время стало. Идея ваша со стороны удобства клиента неплоха, общей же безопасности использования услуг она не добавит smile:pardon:
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