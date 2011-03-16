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Управление услугой мобильный банк

До сих пор изменение мобильного номера извещения о транзакциях можно осуществить только в отделениях в течении 15-30 мин, в случае отсутствия очереди. Давно пора перенести эту возможность в СБ Онлайн так, что бы можно было изменять номер мобильного телефона для извещений, и при наличии нескольких карт настраивать нотификацию по своему усмотрению - на один номер или на разные.

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