Ждет рассмотрения
Управление услугой мобильный банк
До сих пор изменение мобильного номера извещения о транзакциях можно осуществить только в отделениях в течении 15-30 мин, в случае отсутствия очереди. Давно пора перенести эту возможность в СБ Онлайн так, что бы можно было изменять номер мобильного телефона для извещений, и при наличии нескольких карт настраивать нотификацию по своему усмотрению - на один номер или на разные.
6
Комментарии 6
...Глупости. Никто и никогда не переводит деньги только по паролю в СМС. Для этого существую электронные подписи/ключ. Чего, кстати, и не хватает в СБ-Онлайн.
А учитывать вопросы безопасности..сами понимаете. Сильные хакеры вынимаю списки счетов и номера карт из БД Банков, переводят деньги или снимают их в банкоматах по поддельным картам и делают это без номеров телефонов.