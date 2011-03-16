Уважаемый Сергей Александрович!

Мы рады видеть Вас в сообществе "Ренессанс Кредит" на портале Banki.ru и благодарим Вас за идею.

Указанный вами функционал сейчас разрабатывается нами и будет реализован в ближайшие несколько месяцев. Относительно стоимости переводов средств на данный момент (предварительно) принято следующее решение:

- За перевод собственных средств – 0% минимум и максимум 0,00 руб.
- За перевод кредитных средств – 3,9% минимум 200 руб.

Особо хочу отметить, что в будущем мы рассматриваем возможность изменения данных Тарифов.


Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»