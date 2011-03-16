Принято

Фиксированная комиссия в размере 10 рублей за каждый внешний перевод c использованием HANDYBANK

Предлагаю в интернет-банке ввести сервис - внешние переводы в сторонние кредитные учреждения, а комиссию за каждый перевод в размере 10 рублей



1