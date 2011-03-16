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Аватар Иван (fktflf)
16.03.2011 18:20 #
Принято

Создать возможность в handybank просматривать информацию по счёту карты.

Создать возможность в handybank просматривать информацию по счёту карты, желательно с отображением совершенных операций.
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Комментарии 2

Павел Петин
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Уважаемый клиент!

Спасибо за вашу идею. В платежном сервисе (HandyBank) данный функционал пока предоставлять не планируется, но в ближайшее время (предварительно старт намечен на конец марта - начало апреля 2011) мы запустим для всех наших клиентов свой интернет-банк. Указанный вами функционал будет обязательно реализован в нем. Подключение к данному сервису будет осуществляться в отделениях «Ренессанс Кредит».

О старте данного проекта мы обязательно уведомим наших клиентов на сайте "Ренессанс Кредит" и в данном сообществе на портале Banki.ru.


Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
fktflf
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Спасибо за ответ!
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