Создать возможность в handybank просматривать информацию по счёту карты.

Павел Петин 17.03.2011 11:06 # Уважаемый клиент! Спасибо за вашу идею. В платежном сервисе (HandyBank) данный функционал пока предоставлять не планируется, но в ближайшее время (предварительно старт намечен на конец марта - начало апреля 2011) мы запустим для всех наших клиентов свой интернет-банк. Указанный вами функционал будет обязательно реализован в нем. Подключение к данному сервису будет осуществляться в отделениях «Ренессанс Кредит». О старте данного проекта мы обязательно уведомим наших клиентов на сайте "Ренессанс Кредит" и в данном сообществе на портале Banki.ru. Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято» 0
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Спасибо за вашу идею. В платежном сервисе (HandyBank) данный функционал пока предоставлять не планируется, но в ближайшее время (предварительно старт намечен на конец марта - начало апреля 2011) мы запустим для всех наших клиентов свой интернет-банк. Указанный вами функционал будет обязательно реализован в нем. Подключение к данному сервису будет осуществляться в отделениях «Ренессанс Кредит».
О старте данного проекта мы обязательно уведомим наших клиентов на сайте "Ренессанс Кредит" и в данном сообществе на портале Banki.ru.
Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»