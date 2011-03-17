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Аватар Skyworker
17.03.2011 00:14 #
Принято

Возможность автоматического погашения минимального платежа по кредитной карте/кредиту за счет дебетовой

На сегодняшний день у большинства активных людей на руках имеется далеко не одна банковская карточка. По каждой такой карте свои сроки погашения задолженности и иногда, в суете повседневных дел, просто забываешь о том, что подошел срок погашения по той или иной карте. Для таких людей очень удобным был бы сервис, позволяющий осуществлять автоматический перевод минимального платежа с дебетового счета на счета кредитных карт или кредитов (естественно в рамках одного банка). Такой сервис есть, например, у Ситибанка. Предлагаю и РС не отставать и реализовать что-то подобное.
5

Комментарии 5

Першинг
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Идея хорошая. Но нужно сделать, чтобы если минимальный платёж уже внесён, он не вносился второй раз. Как случалось у Сити. И/или чтобы можно было включить/отключить его через ИБ. Вручную. А то заглючит - и переплатишь ненароком автоматически. smile:D
А, учитывая, что СМС о задолженности, например, приходит независимо от того, погашен ли уже минимальный платеж, заглючить очень даже может! smile:evil:
emozgovoy
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17.03.2011 в 09:17 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
sergo198
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Обязательно надо делать контроль на предмет уже ранее внесенной суммы мин.платежа.

А так идея здравая.
emozgovoy
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17.03.2011 в 11:46 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
ois1977
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Можно еще делать перевод с накопительного и текущих счетов
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