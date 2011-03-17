Подписаться на идею Skyworker

Принято

Возможность автоматического погашения минимального платежа по кредитной карте/кредиту за счет дебетовой

На сегодняшний день у большинства активных людей на руках имеется далеко не одна банковская карточка. По каждой такой карте свои сроки погашения задолженности и иногда, в суете повседневных дел, просто забываешь о том, что подошел срок погашения по той или иной карте. Для таких людей очень удобным был бы сервис, позволяющий осуществлять автоматический перевод минимального платежа с дебетового счета на счета кредитных карт или кредитов (естественно в рамках одного банка). Такой сервис есть, например, у Ситибанка. Предлагаю и РС не отставать и реализовать что-то подобное.

5