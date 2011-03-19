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Аватар Skyworker
19.03.2011 19:17 #
На рассмотрении

Пониженные процентные ставки для постоянных клиентов

Насколько я знаю, в процентные ставки по кредитам и кредитным картам закладывается стоимость денег, операционные расходы, а также премия за риск. Естественно, что выдавать деньги каждому встречному - дело рискованное, т.к. не каждый эти деньги вернет. Именно высокими рисками, наверное, и объяснялись "космические" процентные ставки по картам, рассылаемым по почте. Но ведь совсем другое дело, когда клиент сотрудничает с банком уже не первый год. Очевидно, что риск "невозврата" денег, выданных такому клиенту, значительно ниже.
В связи с этим предлагаю для постоянных клиентов сделать специальное предложение по процентным ставкам. Ведь был же у РС тариф по кредитным картам со ставкой 20%. Почему бы не предложить такую ставку для постоянных клиентов?
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Комментарии 2

emozgovoy
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20.03.2011 в 22:18 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
ois1977
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Я, конечно, за реализацию, но думаю не все так просто с риском невозврата. В проценты, уплачиваемые в том числе надежными клиентами, скорее всего, заложены риски невозврата кредита ненадежными
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