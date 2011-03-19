Подписаться на идею Skyworker

На рассмотрении

Пониженные процентные ставки для постоянных клиентов

Насколько я знаю, в процентные ставки по кредитам и кредитным картам закладывается стоимость денег, операционные расходы, а также премия за риск. Естественно, что выдавать деньги каждому встречному - дело рискованное, т.к. не каждый эти деньги вернет. Именно высокими рисками, наверное, и объяснялись "космические" процентные ставки по картам, рассылаемым по почте. Но ведь совсем другое дело, когда клиент сотрудничает с банком уже не первый год. Очевидно, что риск "невозврата" денег, выданных такому клиенту, значительно ниже.

В связи с этим предлагаю для постоянных клиентов сделать специальное предложение по процентным ставкам. Ведь был же у РС тариф по кредитным картам со ставкой 20%. Почему бы не предложить такую ставку для постоянных клиентов?



2