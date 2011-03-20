ИБ. Всплывающие подсказки.

Реализовано

Там где кнопки сделаны только картинками (без подписей) не хватает всплывающих подсказок. Картинки действий не очевидны, во всяком случае, не для всех.Со временем можно запомнить что куда, но новички путаются. В общем сделайте нормальные тайтлы на кнопках картинках.