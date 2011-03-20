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Аватар Дмитрий (mitac)
20.03.2011 11:05 #
Реализовано

ИБ. Всплывающие подсказки.

Там где кнопки сделаны только картинками (без подписей) не хватает всплывающих подсказок. Картинки действий не очевидны, во всяком случае, не для всех. smile:oops: Со временем можно запомнить что куда, но новички путаются. В общем сделайте нормальные тайтлы на кнопках картинках. smile:gramercy:
21

Комментарии 21

A_1
#
Странно - у меня есть всплывающие подсказки.
Конкретную кнопку назовите - допускаю, что такие могут быть.

И ещё, пользуйтесь интернет-браузером, а не експлорером - будет меньше проблем намного.
mitac
#
И ещё, пользуйтесь интернет-браузером, а не експлорером - будет меньше проблем намного.

A_1

Когда у меня будет желание поинтересоваться Вашим мнением что мне использовать, я им поинтересуюсь, а до той поры оставьте его при себе. smile:D
A_1
#
Там где кнопки сделаны только картинками (без подписей) не хватает всплывающих подсказок.
mitac
Это ведь Ваши слова?
Так вот, сначала имеет смысл убедиться, что на самом деле они таки есть.

Так что сия идея звучит так "пусть банк вылечит мой кривой експлорер".
И это выглядит весьма странно, каковым бы ни было моё мнение.

А Ваше высказывание агрессивного ламера не выглядит здесь уместным.
Я ведь не рекомендую Вам сократить кривизну рук, которые растут из (да-да, Вы правильно угадали) того самого места.
Теневая экономка
#
Если где-то что-то не всплывает, то пусть всплывает smile:D Я только за. Поддерживаю любой способ сделать ИБ более понятным для незамутненного хоум-юзера. Но действительно, mitac, было бы нагляднее, если б вы уточнили, где именно вам не хватает подсказок.
mitac
#
Так вот, сначала имеет смысл убедиться, что на самом деле они таки есть.

A_1


Количество людей поддержавших идею убедились что их таки нет. Проявите любознательность и убедитесь в этом самостоятельно. А вы чего? Не любите майкрософт? Он вам сильно в норку написал? smile:D

Ваши, сначала никому не нужные "умные замечания эксперта", а потом прямые оскорбления здесь совершенно не уместны. Идите проспитесь smile:D
mitac
#
было бы нагляднее, если б вы уточнили, где именно вам не хватает подсказок.

Теневая экономка


Таких мест очень много. Навскидку для примера. Список счетов. Карточные счета. Текущие счета Интернет и т.д. Ссылки сделанные картинками без тайтлов.
A_1
#
Ваши, сначала никому не нужные "умные замечания эксперта", а потом прямые оскорбления здесь совершенно не уместны. Идите проспитесь
mitac
Вам порекомендовать дорогие курсы хороших манер? Вам явно нужно.

Навскидку для примера. Список счетов. Карточные счета. Текущие счета Интернет и т.д.
mitac
Какие всплывающие подсказки Вы хотите видеть в этих случаях?

Ссылки сделанные картинками без тайтлов.
mitac

Мне таких пиктограмм найти не удалось. Не скрывайте, назовите хоть одну.
Dimson_RnD
#
А ведь действительно - в Эксплорере нет подсказок, специально проверил smile:|
Вот так привыкнешь к нормальному браузеру, потом на ИЕ смотришь с изумлением smile:)
VEI
#
Уважаемые участники дискусии!
Призываю Вас к корректному общению, без нападок друг на друга.
К сожалению, модерации в этом разделе пока нет. Надеюсь на Вашу выдержку и благоразумие. Спасибо заранее...
VEI
#
ну вот... даже свое сообщение отредактировать не могу... smile:(
конечно же слово "дискуССия" с двумя с пишется....
086
#
Так что сия идея звучит так "пусть банк вылечит мой кривой експлорер".
И это выглядит весьма странно, каковым бы ни было моё мнение.

A_1

Вы будете смеяться, но первое, что спрашивают в скп когда жалуешься на работу ИБ - каким браузером пользуетесь? И настоятельно рекомендуют пользоваться исключительно IE smile:)
igor.kiselev.spb.ru
#
Всплывающие подписи к иконкам в IE показываются только в режиме совместимости. Вероятно они не показываються и во многих других браузерах. А проблема в том, что они вбиты только в тег параметер alt, который по стандарту используеться только если картинка не загружена. А для всплывающих подсказок надо добавить тот же текст в параметр title тега img иконок. А отсутвие подписей и в самом деле сильно мешает.
A_1
#
Вы будете смеяться, но первое, что спрашивают в скп когда жалуешься на работу ИБ - каким браузером пользуетесь?
086
Меня тоже спросили, когда обратился с проблемой интернет банка. Но, когда ответил нечто вроде Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US; rv:1.9.2.15) Gecko/20110307 SUSE/3.6.15-0.2.1 Firefox/3.6.15 (тогда у меня постарее версия была), мне подобной глупости не рекомендовали, а взялись починять smile:)
Помните анекдот?
Звонок в техподдержку:
- У меня гугл не открывается…
- Лампочка на модеме горит?
- Да. Только это не лампочка, а тиристорный светодиод.
- Гм… Да, пожалуй, проблемы на нашей стороне…

Всплывающие подписи к иконкам в IE показываются только в режиме совместимости.
igor.kiselev.spb.ru
О-о, режим несовместимости...
Это нормалных людям не надоть пользоваеться.
086
#
Помните анекдот?
Звонок в техподдержку:
- У меня гугл не открывается…
- Лампочка на модеме горит?
- Да. Только это не лампочка, а тиристорный светодиод.
- Гм… Да, пожалуй, проблемы на нашей стороне…

A_1

Бывает и такое, но чаще - обратная ситуация smile:D
olegp9
#
тиристорный светодиод

A_1
Интересно, где он взял светящийся тиристор?
A_1
#
Бывает и такое, но чаще - обратная ситуация
086
Ну да. Если служащий поддержки знает, что такое тиристор.

olegp9, это ведь анекдот.
Для тех, кто изучал на младших курсах введение в основы физики полупроводниковых приборов.
VEI
#
Будем исправлять, сроки пока не известны.

Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»
mitac
#
Замечательно smile:thumbsup:
A_1
#
Ага. Пока сделают мелко-мягкие выпустят очередную несовместимую версию...
А експлорером до сих пор около 40% беспечных интернет серферов пользуются.
Но дыр в нём столько, что к банковским сайтам его подпускать не следует.
И никакие антивирусы от троянов не спасут.

Открыть что ли идею - при подключении експлорером выдавать сообщение типа - "пользуйтесь интернет браузером для доступа к интернет банку".
И список поддерживаемых браузеров с указанием разрешённых версий.
mitac
#
Вижу что эта идея уже реализована. smile:D
VEI
#
10.05.2011 в 10:14 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
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