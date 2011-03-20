ИБ. Всплывающие подсказки.

Там где кнопки сделаны только картинками (без подписей) не хватает всплывающих подсказок. Картинки действий не очевидны, во всяком случае, не для всех.
Со временем можно запомнить что куда, но новички путаются. В общем сделайте нормальные тайтлы на кнопках картинках.
Комментарии 21
Конкретную кнопку назовите - допускаю, что такие могут быть.
И ещё, пользуйтесь интернет-браузером, а не експлорером - будет меньше проблем намного.
Когда у меня будет желание поинтересоваться Вашим мнением что мне использовать, я им поинтересуюсь, а до той поры оставьте его при себе.
Так вот, сначала имеет смысл убедиться, что на самом деле они таки есть.
Так что сия идея звучит так "пусть банк вылечит мой кривой експлорер".
И это выглядит весьма странно, каковым бы ни было моё мнение.
А Ваше высказывание агрессивного ламера не выглядит здесь уместным.
Я ведь не рекомендую Вам сократить кривизну рук, которые растут из (да-да, Вы правильно угадали) того самого места.
Количество людей поддержавших идею убедились что их таки нет. Проявите любознательность и убедитесь в этом самостоятельно. А вы чего? Не любите майкрософт? Он вам сильно в норку написал?
Ваши, сначала никому не нужные "умные замечания эксперта", а потом прямые оскорбления здесь совершенно не уместны. Идите проспитесь
Таких мест очень много. Навскидку для примера. Список счетов. Карточные счета. Текущие счета Интернет и т.д. Ссылки сделанные картинками без тайтлов.
Какие всплывающие подсказки Вы хотите видеть в этих случаях?
Мне таких пиктограмм найти не удалось. Не скрывайте, назовите хоть одну.
Вот так привыкнешь к нормальному браузеру, потом на ИЕ смотришь с изумлением
Призываю Вас к корректному общению, без нападок друг на друга.
К сожалению, модерации в этом разделе пока нет. Надеюсь на Вашу выдержку и благоразумие. Спасибо заранее...
конечно же слово "дискуССия" с двумя с пишется....
Вы будете смеяться, но первое, что спрашивают в скп когда жалуешься на работу ИБ - каким браузером пользуетесь? И настоятельно рекомендуют пользоваться исключительно IE
Помните анекдот?
Звонок в техподдержку:
- У меня гугл не открывается…
- Лампочка на модеме горит?
- Да. Только это не лампочка, а тиристорный светодиод.
- Гм… Да, пожалуй, проблемы на нашей стороне…
О-о, режим несовместимости...
Это нормалных людям не надоть пользоваеться.
Бывает и такое, но чаще - обратная ситуация
olegp9, это ведь анекдот.
Для тех, кто изучал на младших курсах введение в основы физики полупроводниковых приборов.
Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»
А експлорером до сих пор около 40% беспечных интернет серферов пользуются.
Но дыр в нём столько, что к банковским сайтам его подпускать не следует.
И никакие антивирусы от троянов не спасут.
Открыть что ли идею - при подключении експлорером выдавать сообщение типа - "пользуйтесь интернет браузером для доступа к интернет банку".
И список поддерживаемых браузеров с указанием разрешённых версий.