Реализовано

СМС-уведомление о начисленных процентах

Сейчас не приходит смс о начисленных процентах на положительный остаток на дебетовых (зарплатных) картах. И это при том, что проценты начисляются очень неплохие. Клиенты начисленных процентов не замечают, соответственно не ценят то, что ценить должны. Предлагаю, чтобы смс о начисленных процентах приходили ежемесячно.

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