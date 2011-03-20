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Аватар Евгений М (FlyFlu)
20.03.2011 14:57 #
Реализовано

СМС-уведомление о начисленных процентах

Сейчас не приходит смс о начисленных процентах на положительный остаток на дебетовых (зарплатных) картах. И это при том, что проценты начисляются очень неплохие. Клиенты начисленных процентов не замечают, соответственно не ценят то, что ценить должны. Предлагаю, чтобы смс о начисленных процентах приходили ежемесячно.
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Комментарии 3

olga_putyatina
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22.03.2011 в 16:41 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
ivan_artamonov
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Спасибо за идею.
Мы реализовывали данную систему в недалеком прошлом, но по ряду причин вынуждены были приостановить процесс. В ближайшем будущем SMS-информирование будет внедрено.


Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
ivan_artamonov
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08.06.2013 в 11:54 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
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