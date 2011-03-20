Отклонено
Операции cash-in
Как бы сделать так, чтобы время зачисления средств на карточные счета через устройства cash-in измерялось минутами, а не сутками. В конце концов спросить, как это делают все остальные банки, думаю никаких особо-секретных технологий они не используют.
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Комментарии 3
Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»
Это что написано? Переведите, пожалуйста.
То есть через сутки. А если до следующего рабочего дня несколько выходных...?
Но остальные-то банки выполняют эту не сложную операцию в течении нескольких секунд, максимум минут и не зависимо от того, какой сегодня день - рабочий, выходной или праздничный и в какой фазе находится луна!