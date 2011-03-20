Отклонено

Операции cash-in

Как бы сделать так, чтобы время зачисления средств на карточные счета через устройства cash-in измерялось минутами, а не сутками. В конце концов спросить, как это делают все остальные банки, думаю никаких особо-секретных технологий они не используют.

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