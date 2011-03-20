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Аватар Oleg Sudnik (olger)
20.03.2011 22:37 #
Отклонено

Операции cash-in

Как бы сделать так, чтобы время зачисления средств на карточные счета через устройства cash-in измерялось минутами, а не сутками. В конце концов спросить, как это делают все остальные банки, думаю никаких особо-секретных технологий они не используют.
3

Комментарии 3

Сбербанк России
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Лимит доступных карт при взносе средств на карту увеличивается в режиме on-line. На счет средства поступают не позже следующего рабочего дня.

Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»
olger
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Лимит доступных карт при взносе средств на карту увеличивается в режиме on-line

Сбербанк России

Это что написано? Переведите, пожалуйста.
На счет средства поступают не позже следующего рабочего дня.

Сбербанк России

То есть через сутки. А если до следующего рабочего дня несколько выходных...?

Но остальные-то банки выполняют эту не сложную операцию в течении нескольких секунд, максимум минут и не зависимо от того, какой сегодня день - рабочий, выходной или праздничный и в какой фазе находится луна!
smile:wall: smile:wall: smile:wall:
viabank
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да уж smile:| не хочет сбербанк идти в ногу со временем
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